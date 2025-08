A Ferencváros játékosa Erdélybe igazolt

Pászka Lóránd három év után elhagyja a Ferencvárost – jelentette be a zöld-fehér klub hétfő délután. Percekkel később az is kiderült, hogy a távozó hátvéd hol folytatja a pályafutását, ugyanis az FK Csíkszereda hivatalos felületein mutatta be a rutinos védőt. A 29 éves balhátvéd a kevés játéklehetőség miatt a tavaszt már Kecskeméten töltötte kölcsönben , így nem meglepő, hogy Robbie Keane vezetőedző az új idényben sem számolt vele.

Pászka Lóránd három év után elhagyja a Ferencvárost és Csíkszeredára igazol. Forrás: Fradi.hu

A klubváltás lehetősége már június elején felvetődött, már akkor hallani lehetett a Csíkszereda érdeklődéséről. A román élvonal újonca azóta megegyezett Pászkával, aki elutazott Erdélybe, átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, és aláírt új csapatához.

A kézdivásárhelyi születésű futballista magyar–román kettős állampolgárként nem számít légiósnak a román bajnokságban, ami fontos szempont volt a Csíkszereda számára. A klub keretében ugyanis már jelenleg is 14 külföldi játékos szerepel, közülük azonban a szabályok értelmében csak 13 nevezhető a román első osztály mérkőzéseire.