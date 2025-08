Így hangolt a Fradi ellen a bolgár bajnok, a hosszabbítások nagymestere + videó

Vélhetően csupán véletlen, pontosan egy időben játszott szombaton a két csapat. A Ludogorec és a Ferencváros is 20 óra 15 perctől fogadta ellenfelét hazája bajnokságában. A Fradi a két gólpasszt kiosztó, büntetőből be is találó Gruber Zsombor vezérletével 3-0-lal szerezte meg a három pontot az újonc Kazincbarcikával szemben. A razgradi együttes 2-1-re győzött a vendég Dobrich Dobrudzsa ellen.

Minden eszközzel igyekeztek megállítani a Ludogorecet. Forrás: Facebook/Ludogorec Razgrad

Ludogorec-fordítás

Már a 3. percben betalált a védők mögé remek ütemben beinduló Milcho Angelov, aki higgadtan gurított a Ludogorec kapujába. Mégsem ünnepelt, csak bő két perc múlva, mert miután az asszisztens lest jelzett, a VAR megállapította, érvényes volt a Dobrudzsa gólja. A félidő derekán egy esernyőcsel után könnyű síppal befújt büntetőből Ivájló Csocsev egyenlített, higgadtan gurított a jobb sarokba. A 46-szoros bolgár válogatott ballábas középpályás később akcióból a bal kapufát találta el.

Csupán idő kérdése volt, hogy mikor szerez újabb gólt a három bolgárral kezdő házigazda. A 78. percben jött el az idő: egy középre rúgott, rossz felszabadítás után Joel Andersson lőtt 16 méterről védhetetlenül a kapuba.

A 28 éves svéd jobbhátvéd bombája a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba, mozdulni sem tudott Grigorov. A hajrában Bernard Tekpetey ziccerben telibe lőtte a kapust, így maradt a 2-1, s három meccs után is százszázalékos a Ludogorec a bolgár bajnokságban.

Nagy küzdők

A bajnoki mérkőzésből messzemenő következtetést azért sem szabad levonni, mert egyetlen játékos szerepelt a kezdőtizenegyben a hétközi BL-meccshez képest. Az érzékelhető volt, hogy a betömörülő védelemmel és a helyzetkihasználással akadtak gondjai Rui Mota játékosainak. A 46 esztendős portugál a nyáron éppen a Fradi által búcsúztatott örmény Noah FC-től érkezett a bolgár kirakatcsapathoz. Korábban volt a Sporting játékosmegfigyelője, Ricardo Sá Pinto asszisztense Szaúd-Arábián át Görög-, Török- és Lengyelországon keresztül Belgiumig több klubnál.

Az összesen 22 légióst, kilenc válogatott labdarúgót foglalkoztató razgradi együttes eddig nehezen birkózott meg a nemzetközi kihívásokkal: a fehérorosz Dinamo Minszken és a horvát Rijekán is hosszabbításban kerekedett felül. Utóbbin kettős emberelőnyben…

Nem elképzelhetetlen, hogy a Ferencvárosnak is fel kell készülnie egy végletekig kiélezett párharcra. A magyar bajnok tartalékolt is: a Kazincbarcika ellen mindössze Dibusz Dénes és Toon Raemaekers volt a pályán a kezdő sípszótól a szerdai, Noah-verő csapatból.