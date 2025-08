Mi lesz itt? A Pjunyik edzője reagált az elmaradt győri piros lapra

Az ETO FC Győr 2-1-es vereség után várta a Pjunyik Jereván elleni mérkőzés visszavágóját a Konferencialiga selejtezőjének második fordulójában. Jobban nem is kezdődhetett volna a hazaiak szempontjából a meccs: Nadir Benbouali fejesgóljával már a 16. percben eltűnt az örmények előnye, és ezek után is a Győr támadott inkább. Ennek meg is lett az eredménye, a 69. percben Benbouali másodszor is lecsapott, ismét csak fejjel, így az ETO húsz-huszonöt perccel a hármas sípszó előtt egy lépésre került a továbbjutástól. Ám a Pjunyik sem dobta be a törülközőt, a bekapott gól hatására megrázta magát, és negyedóra után szépített, ami hosszabbításhoz vezetett volna a meccsen. Erre azonban nem került sor, mert Daniel Stefulj továbblőtte a győrieket a 91. percben.

Daniel Stefulj megúszott egy piros lapot a Pjunyik Jereván ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila )

A Győr megúszott egy piros lapot

Ezt viszont szürreális jelenetek követték. A horvát védő a mezét lekapva ünnepelt – nem ez volt hihetetlen, hanem, hogy a 95. percben Dejan Boldor is begyűjtött egy sárga lapot, pedig azt fejrúgásért Mervan Bejtullahu nem neki, hanem Stefuljnak akarta kiosztani, de a játékvezető összekeverte a két játékos mezszámát, a 23-ast és a 25-öst, így a vétkes, Stefulj megúszta a kiállítást.

Ez sok kérdést felvetett, a Pjunyik fellebbezhetne és újrajátszást követelhetne. Az más kérdés, hogy sikerrel járna-e, mert a mérkőzés végén történt az eset, csak néhány perc volt hátra a lefújásig – persze ennyi is elég lehetett volna nekik, hogy emberelőnyben megszerezzék a gólt, amelyre oly nagy szükségük volt.

Mit lép a Pjunyik Jereván?

De a sajtótájékoztatón úgy tűnt, Jegise Melikjan elfogadta a vereséget, és bár kérdezték az elmaradt piros lapról is, játékvezetői hibáról beszélt, mégsem követelt elégtételt.

Igen, a játékvezetőnek ki kellett volna osztania a második sárga lapot Stefuljnak, ezzel emberelőnybe kerültünk volna. De nem ez volt az egyetlen hibás döntés, a végjátékban akár büntetőt is ítélhetett volna javunkra kezezés miatt. Ennek azonban semmi köze a vereséghez

– mondta sportszerűen a Pjunyik Jereván vezetőedzője.