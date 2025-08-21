Egyenesen az NBA-ből jött a labdarúgás történetének legmagasabb centere

Igazi hegyomlást igazolt le nemrég az orosz Amkal Moszkva futballcsapata, amely az Orosz Kupa selejtezőjének második körében 1-0-ra győzött a Kaluga otthonában. Maga az eredmény vélhetően senkit sem hoz lázba, ám az a tény, hogy Pavel Podkolzin pályára lépett az Amkal színeiben, a moszkvai csapatot azonnal a nemzetközi média egyik vezető hírének a főszereplőjévé tette. Ugyanis Podkolzin 226 centi magas, és korábban egy másik sportágban futott be igencsak megsüvegelendő karriert: kosárlabdázóként megjárta az NBA-t, és a Dallas Mavericks centereként játszott is az amerikai profi ligában.

Podkolzin kimagaslik a csapatából, olyan, mintha gyerekek ellen játszana (Forrás: Instagram)

Podkolzin magassága rekord a futballban, de az NBA-ben is óriásnak számított

Az Amkal Moszkva új középcsatára ahogy pályára lépett, azonnal világcsúcstartóvá vált, ugyanis a Marca cikke szerint ő a valahavolt legmagasabb játékos, aki futballistaként hivatalos meccsen pályára lépett. Persze ez egyáltalán nem csoda, ugyanis az orosz kosarast már az NBA történetének a tíz legmagasabb játékosa között tartják számon, aki mindössze öt centiméterrel alacsonyabb, mint a Manute Bol és Georghe Muresan által tartott csúcsmagasság. Igaz, sosem lett meghatározó játékosa az amerikai profi kosárlabda ligának, de a névjegyét a Dallas csapatában azért letette.

két szezon alatt hat mérkőzésen lépett pályára

összesen 28 percet játszott,

négy pontot szerzett, valamennyit a büntetővonalról

kilenc lepattanót szedett le

és egy blokkot mutatott be.

Miután 2006-ban elhagyta az NBA-t, a center a Khimki csapatában próbálkozott. Ez volt az utolsó elit csapata, pályafutása hátralévő részét nagyrészt az alsóbb osztályokban töltötte.

Pavel Podkolzin az NBA-ben hat meccsen lépett pályára a Dallas Mavericks mezében (Fotó: Marca.com)

Az exkosaras élvezte a debütálását a futballpályán, de gólt nem szerzett

Podkolzin, aki a magasságát akromegáliának és agyalapi mirigy rendellenességnek köszönheti, rettentően boldog volt, hogy futballistaként is debütálhatott. A 40 éves egykori kosaras hogyan került az Amkal csapatába? Nos, a klub elnöke korábban együtt kosarazott vele, így a személyes kapcsolat sokat nyomot a latba. Podkolzin annak ellenére büszke volt a teljesítményére, hogy gólt nem tudott sem rúgni, sem pedig fejelni, noha az ellenfél kapuja előtt ő volt a levegő ura.