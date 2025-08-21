PodkolzinDallas MavericksrekordAmkal Moszkva

Egyenesen az NBA-ből jött a labdarúgás történetének legmagasabb centere

Igazi rekordigazolást tudhat magáénak az orosz Amkal Moszkva labdarúgócsapata, hiszen immár náluk játszik középcsatárt a Dallas Mavericks korábbi centere. A 40 éves egykori NBA-s kosaras, Pavel Podkolzin a valaha volt legmagasabb futballistája a sportág történetének a maga 226 centijével.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 13:21
Podkolzin fejjátéka életveszélyes lehet, hiszen ember nincs, aki tartani tudná Forrás: Instagram
Igazi hegyomlást igazolt le nemrég az orosz Amkal Moszkva futballcsapata, amely az Orosz Kupa selejtezőjének második körében 1-0-ra győzött a Kaluga otthonában. Maga az eredmény vélhetően senkit sem hoz lázba, ám az a tény, hogy Pavel Podkolzin pályára lépett az Amkal színeiben, a moszkvai csapatot azonnal a nemzetközi média egyik vezető hírének a főszereplőjévé tette. Ugyanis Podkolzin 226 centi magas, és korábban egy másik sportágban futott be igencsak megsüvegelendő karriert: kosárlabdázóként megjárta az NBA-t, és a Dallas Mavericks centereként játszott is az amerikai profi ligában.

Podkolzin kimagaslik a csapatából, olyan, mintha gyerekek ellen játszana
Podkolzin kimagaslik a csapatából, olyan, mintha gyerekek ellen játszana (Forrás:  Instagram)

Podkolzin magassága rekord a futballban, de az NBA-ben is óriásnak számított

Az Amkal Moszkva új középcsatára ahogy pályára lépett, azonnal világcsúcstartóvá vált, ugyanis a Marca cikke szerint ő a valahavolt legmagasabb játékos, aki futballistaként hivatalos meccsen pályára lépett. Persze ez egyáltalán nem csoda, ugyanis az orosz kosarast már az NBA történetének a tíz legmagasabb játékosa között tartják számon, aki mindössze öt centiméterrel alacsonyabb, mint a Manute Bol és Georghe Muresan által tartott csúcsmagasság. Igaz, sosem lett meghatározó játékosa az amerikai profi kosárlabda ligának, de a névjegyét a Dallas csapatában azért letette.

  • két szezon alatt hat mérkőzésen lépett pályára
  • összesen 28 percet játszott, 
  • négy pontot szerzett, valamennyit a büntetővonalról
  • kilenc lepattanót szedett le 
  • és egy blokkot mutatott be.

Miután 2006-ban elhagyta az NBA-t, a center a Khimki csapatában próbálkozott. Ez volt az utolsó elit csapata, pályafutása hátralévő részét nagyrészt az alsóbb osztályokban töltötte.

Pavel Podkolzin az NBA-ben hat meccsen lépett pályára a Dallas Mavericks mezében
Pavel Podkolzin az NBA-ben hat meccsen lépett pályára a Dallas Mavericks mezében (Fotó: Marca.com)

Az exkosaras élvezte a debütálását a futballpályán, de gólt nem szerzett

Podkolzin, aki a magasságát akromegáliának és agyalapi mirigy rendellenességnek köszönheti, rettentően boldog volt, hogy futballistaként is debütálhatott. A 40 éves egykori kosaras hogyan került az Amkal csapatába? Nos, a klub elnöke korábban együtt kosarazott vele, így a személyes kapcsolat sokat nyomot a latba. Podkolzin annak ellenére büszke volt a teljesítményére, hogy gólt nem tudott sem rúgni, sem pedig fejelni, noha az ellenfél kapuja előtt ő volt a levegő ura.

– Nagyszerű lehetőség, hogy ebben a sportágban is megmutathatom magam. Az Orosz Kupában játszom, és őszintén szólva nem tudom, mit mondjak. Hálás vagyok érte. Sajnos nem találtam be, de az ellenfélnek igencsak jó kapusa volt. Mindez nem tört le, majd a következő meccsen az első gólom is meglehet – mondta Podkolzin, aki mindössze tíz centivel alacsonyabb a felső kapufánál.

