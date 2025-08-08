Michael Jordan és Kobe Bryant megszállottsága átragadt az NBA-szupersztár Luka Doncicra

„Inkább egy vödör veríték a gyakorlótéren, mint néhány csepp vér a harctéren” – a közismert mondás ma is érvényes, és nemcsak a katonai életre, hanem az élet más területeire is alkalmazható, például a sportra, különösen a profi kosárlabdára. Bár a nyári szünet a legtöbb NBA-játékosnak a pihenésről szól, de a Los Angeles Lakers szlovén sztárja, Luka Doncic számára ez egészen mást jelent: a súlya és az erőnléte miatt sokat kritizált irányító két hónapja kezdte el az edzéseket, és mostanra már jóval karcsúbb és szálkásabb lett, szó szerint bombaformába lendült a szlovén klasszis.

Luka Doncic komolyan készül a következő NBA idényre. Fotó: Men's Health

Jordan és Kobe volt az iránymutató

A játékos gluténmentes, alacsony cukortartalmú étrendet követ, amelyhez intermittáló böjtölés és magas fehérjebevitel társul – legalább napi 250 grammal. Ez az étrend, valamint a szigorú edzésprogram látványos eredményeket hozott. Doncic azt is elárulta, hogy minden idők talán két legkiválóbb kosárlabdázója, Michael Jordan és Kobe Bryant példája inspirálta őt, akik szerinte nagy áldozatokat hoztak azért, hogy a világ legjobbjaivá váltak a karrierjük alatt.

Michael Jordan hetente két-három alkalommal a törzsizom edzésére koncentrált, mielőtt elment volna a kétórás kosárlabdaedzésre. A Chicago Bulls hatszoros NBA-bajnok legendája eközben olyan erőnléti gyakorlatokat is végzett, mint a bicepszhajlítás és fekvenyomás, medicinlabdákkal csinálta a felüléseket, de a guggolásokat is nagy súlyokkal végezte, igaz, azokat egy egyensúlydeszkán kellett végrehajtania egy ideig megtartva a guggolás pozícióját, mielőtt visszanyomta magát.

Jordan először nem volt biztos benne, hogy akar-e nagy súlyokat emelni és izmot felszedni, mivel az hatással lehet a dinamikus játékstílusára.

Michael először ki akarta próbálni harminc napig, majd ez a harminc nap végül tizenöt év lett

– árulta el Jordan egyéni edzője, Tim Grover, aki szerint később Scottie Pippen és más csapattársak is csatlakoztak a Levegő Urának reggeli edzéseihez.

Michael Jordan bicepszeit az edzőteremben töltött hosszú óráknak köszönhette. Fotó: AFP/STEVE SCHAEFER

Egy szabály volt: csak akkor reggelizhettél, ha befejezted az edzést.

Nem mehettél csak úgy reggelizni, ha nem végezted el az edzésmunkát

– idézte fel Grover, aki az ötszörös NBA-bajnok Kobe Bryant felkészülésénél is segédkezett.