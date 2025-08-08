luka doncicKobe BryantMichael JordanNBALos Angeles Lakers

Michael Jordan és Kobe Bryant megszállottsága átragadt az NBA-szupersztár Luka Doncicra

Hónapokkal az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rajtja előtt elképesztő fizikai formában van a Los Angeles Lakers sztárja, Luka Doncic. A szlovén kosaras a nyáron keményen dolgozott azért, hogy a következő szezonban a kaliforniai együttes vezéreként a bajnoki címért szállhasson harcba, a klasszis irányító előtt Michael Jordan és Kobe Bryant példája lebegett, akik szinte megszállottjai voltak az edzésmunkának, és profi játékosok százait sarkallták jobb teljesítményre, köztük Doncic csapattársát, LeBron Jamest is.

Perje Sándor
2025. 08. 08. 5:40
Luka Doncic az NBA és Szlovénia sztárja
Luka Doncic az NBA és Szlovénia sztárja Fotó: NurPhoto via AFP/STEFANOS KYRIAZIS
„Inkább egy vödör veríték a gyakorlótéren, mint néhány csepp vér a harctéren” – a közismert mondás ma is érvényes, és nemcsak a katonai életre, hanem az élet más területeire is alkalmazható, például a sportra, különösen a profi kosárlabdára. Bár a nyári szünet a legtöbb NBA-játékosnak a pihenésről szól, de a Los Angeles Lakers szlovén sztárja, Luka Doncic számára ez egészen mást jelent: a súlya és az erőnléte miatt sokat kritizált irányító két hónapja kezdte el az edzéseket, és mostanra már jóval karcsúbb és szálkásabb lett, szó szerint bombaformába lendült a szlovén klasszis. 

Luka Doncic komolyan készül a következő NBA idényre.
Luka Doncic komolyan készül a következő NBA idényre. Fotó: Men's Health

Jordan és Kobe volt az iránymutató

A játékos gluténmentes, alacsony cukortartalmú étrendet követ, amelyhez intermittáló böjtölés és magas fehérjebevitel társul – legalább napi 250 grammal. Ez az étrend, valamint a szigorú edzésprogram látványos eredményeket hozott. Doncic azt is elárulta, hogy minden idők talán két legkiválóbb kosárlabdázója, Michael Jordan és Kobe Bryant példája inspirálta őt, akik szerinte nagy áldozatokat hoztak azért, hogy a világ legjobbjaivá váltak a karrierjük alatt.

Michael Jordan hetente két-három alkalommal a törzsizom edzésére koncentrált, mielőtt elment volna a kétórás kosárlabdaedzésre. A Chicago Bulls hatszoros NBA-bajnok legendája eközben olyan erőnléti gyakorlatokat is végzett, mint a bicepszhajlítás és fekvenyomás, medicinlabdákkal csinálta a felüléseket, de a guggolásokat is nagy súlyokkal végezte, igaz, azokat egy egyensúlydeszkán kellett végrehajtania egy ideig megtartva a guggolás pozícióját, mielőtt visszanyomta magát. 

Jordan először nem volt biztos benne, hogy akar-e nagy súlyokat emelni és izmot felszedni, mivel az hatással lehet a dinamikus játékstílusára. 

Michael először ki akarta próbálni harminc napig, majd ez a harminc nap végül tizenöt év lett

 – árulta el Jordan egyéni edzője, Tim Grover, aki szerint később Scottie Pippen és más csapattársak is csatlakoztak a Levegő Urának reggeli edzéseihez. 

Michael Jordan bicepszeit az edzőteremben töltött hosszú óráknak köszönhette.
Michael Jordan bicepszeit az edzőteremben töltött hosszú óráknak köszönhette. Fotó: AFP/STEVE SCHAEFER

Egy szabály volt: csak akkor reggelizhettél, ha befejezted az edzést.

 Nem mehettél csak úgy reggelizni, ha nem végezted el az edzésmunkát

 – idézte fel Grover, aki az ötszörös NBA-bajnok Kobe Bryant felkészülésénél is segédkezett. 

A szakember szerint délben, azaz a legtűzőbb napsütésben jártak biciklizni a Mojave-sivatagban, nehezített körülmények között edzettek. Kobe gyakran repült Európába, hogy kipróbálja az első krioterápiás kamrákat, amelyek –110 és –140 Celsius-fok között működnek, s így segítenek a gyulladáscsökkentésben és az izomregenerációban. „Kobe megszállott volt. A szezon közben elképesztően keményen dolgozott, s a nyári szünet alatt állat üzemmódba kapcsolt. 

Ötkor kelt, lement a terembe, és négy órán keresztül gyakorolta a tempóit, majd két órát súlyzózott. Utána hazament, pihent, majd visszajött, és újra dobált. 

Ezt csinálta minden egyes nap” – árulta el Horace Grant, aki Kobe mellett Jordannel is nyert bajnokságot. 

Az amerikai kosárlabda-válogatott egyik edzője mesélte, hogy Bryant egyszer hajnali negyed 5-től délelőtt 11-ig edzett és addig nem hagyta abba, amíg nem teljesített nyolcszáz sikeres dobást.

Kobe Bryant híresen korai kelő volt, olyannyira, hogy hajnali négy és öt között már az első edzését kezdte, így mire mások felkeltek ő már túl volt az első kihíváson, netalántán a második felvonásra készült. Ugyan a kosárlegenda 2016-ban visszavonult a játéktól, a jól berögződött szokásain nem változtatott: folytatta a napfelkelte előtti edzéseket, amelyekhez egyik lánya is gyakran csatlakozott. 

Kobe Bryant mutatta az utat a csapattársainak a győzelmek felé.
Kobe Bryant mutatta az utat a csapattársainak a győzelmek felé. Fotó: Getty Images North America/JIM ROGASH

Egyszerre vicces és megható volt az a történet, amit Bryant idolja, Michael Jordan idézett fel Kobe halála után pár héttel. A Chicago Bulls legendája szerint Bryant hajnali kettőkor (!) SMS-t küldött neki, hogy a kosárlabdázó lánya, a szintén tragikusan fiatalon helikopterbalesetben elhunyt Gigi Bryant fejlesztéséről kérdezze őt, milyen mozdulatokat lenne érdemes megtanulnia, amit Jordan fiatalon is sokat gyakorolt, mielőtt profi NBA-kosaras lett volna. Jordan először megkérdezte, hány éves Gigi, Kobe azt válaszolta, hogy tizenkettő, majd a Chicago Bulls legendája a következőt reagálta: 

Kobe. Tizenkét évesen én csak baseballozni akartam

Mint ismert, Jordan apja brutális meggyilkolása után hátat fordított a kosárlabdázásnak, és a baseball-lal próbálkozott. Ez a történet viszont jól szemléltette, hogy Bryant mindent tudni akart a játékról, elhivatottságát és szenvedélyét a lányának is át akarta adni minden egyes pillanatban. 

Az egykori NBA-játékos, Jay Williams szintén megosztott egy történetet Bryant legendás versenyszelleméről. A Bulls-ban szereplő Williams a Lakers ellen játszott vendégként, és úgy döntött, hogy hajnali háromkor lemegy a tornaterembe, hogy gyakoroljon, a meccs este hétkor volt. „Kobe már ott edzett. Másfél órát dolgoztam, de ő még mindig dobott, pedig már akkor le volt izzadva, mikor én beléptem a terembe. Azon az estén negyven pontot szerzett ellenünk. 

Miután véget ért a meccs, megkérdeztem tőle, hogy miért maradt olyan sokáig, ő pedig így válaszolt: láttalak bejönni, és azt akartam, hogy tudd, nem számít, mennyit dolgozol, én hajlandó vagyok többet tenni, mint te.”

Kobe hatása Jamesre

Bryantet sokan önző játékosnak tartották karrierje során, aminek volt valóságalapja, de mint mindig, az igazság valahol félúton van. Kobe gyakran inkább nem akarta elpazarolni a támadást olyan csapattárs kedvéért, aki nem vette komolyan a játékot és nem dolgozott olyan megszállottan az edzéseken, mint ő.

Néhány csapattársam nem érti a munkát. Látom, hogy a srácok 10 perccel edzés előtt jönnek, és egyből elhagyják a termet, amikor vége. Mi a fenéért passzoljak nekik? Nem tisztelem, ahogy hozzáállnak a munkához. Én itt véresre dolgozom a fenekemet, hogy tökéletesítsem a tudásomat, és ők nem hajlandóak dolgozni a saját játékukon. Nem bízom bennük, így nem fogom nekik passzolni a labdát 

– idézte fel Kobe szavait még 2021-ben az All The Smoke című podcast-műsorban két ex-NBA-s kosaras, Matt Barnes és Stephen Jackson társaságában a műsorvezető Phil Handy. 

Kobe Bryant a pekingi olimpián is szárnyalt.
Kobe Bryant a pekingi olimpián is szárnyalt. Fotó: AFP/NICOLAS ASFOURI

Talán nem meglepő, hogy ez a hozzáállása óriási hatással volt az ezredforduló kezdetén még csak a szárnyait bontogató Lebron Jamesre is, őt a 2008-as pekingi olimpián teljesen lenyűgözte a Lakers hátvédjének edzésmunkája, főleg úgy, hogy Bryant törött ujjal játszotta végig az ötkarikás játékokat, mert nem akarta megműttetni a sérült testrészt.

James szó szerint berobbant az NBA-be, óriási zsákolásaival és ellentmondást nem tűrő játékstílusával rajongók millióval szerettette meg magát. A Miami Heattel szerzett bajnoki címei után azonban be kellett látnia, hogy neki is át kell formálnia a testét, kevesebb súlyt kell cipelnie a pályán. 

LeBron James a Cleveland Cavaliers csapatában is bajnoki címet nyert.
LeBron James a Cleveland Cavaliers csapatában is bajnoki címet nyert. Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ELSA

Az napi szinten több óráig tartó edzéstervében olyan gyakorlatok szerepeltek, mint a súlyemelés, két súlyzós fekvenyomás, függeszkedő térdemelés, kettleball, csigás áthúzás, csigás keresztbe húzás, abroncs forgatás, de profi kosaras a Sports Illustratednek elárulta, hogy leginkább az étrendje átalakításával adta le a felesleges kilókat. 

Egyszerűen nem ettem szénhidrátot és tejtermékeket, csak húst, halat és sok zöldséget, gyümölcsöt. Pontosan 67 napig. Ennyi

 – mondta James, amikor a fogyásáról kérdezték. Ebben az időszakban született egy reklám is (Beats by Dre), amelyben a 206 cm magas bedobó betekintést nyújtott a kőkemény tréningjeibe.

De van még valami, ami James edzésrutinjának felbecsülhetetlen értékű elemévé vált: az alvás. „20 év alatt mindent kipróbáltunk. De a legfontosabb az, amit ingyen kap, és ez az alvás” – mondta James személyi edzője, Mike Mancias kiemelve az alvás fontosságát.

Ez alapvetően olyan, mintha lefekvés előtt töltőre tennéd a telefonod. Képes vagyok ezt minden egyes este megtenni? Természetesen nem. De ha megpróbálsz a lehető legtöbbet aludni, csak így fogsz 100%-ig feltöltődni

 – árulta el a Lakers sztárja.

 

