A Ferencváros és Szoboszlai Dominik a szépségtapasz 2025-ben

A közismert mondás szerint minden jó, ha a vége jó – ezúttal sem a kezdet, sem a vég nem lett jó. A magyar válogatott komoly célokkal várta az esztendő kihívásait, és ezekből egyet sem sikerült megvalósítania. Ha azt vizsgáljuk, milyen esztendőt zár a magyar labdarúgás, akkor muszáj elsősorban a válogatottra fókuszálni, hiszen Magyarországon a nemzeti csapat szereplése mindent meghatároz. A bajnokságunk olyan, amilyen, a nemzetközi kupákban már megszoktuk, hogy egy jó ideje csak a Ferencvárosra számíthatunk, neki van esélye csoportkörbe, illetve ma már alapszakaszba jutni, ám a válogatott az más, az egészen külön kategória nálunk.

A magyar válogatott első győzelmét 2025-ben ez a csapat aratta Azerbajdzsánban Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az első cél az volt, hogy Marco Rossi csapata bennmaradjon a Nemzetek Ligája A divíziójában. Ehhez márciusban kellett megvívni egy kétmeccses párbajt Törökországgal, és a papírforma sokak derűlátását táplálhatta. A törökök 18 éve nem nyertek a magyar válogatott ellen, azóta öt meccsen négy győzelem és egy döntetlen volt a magyar mérleg. Ez azonban mit sem számított, Isztambulban 3-1-re, Budapesten pedig 3-0-ra nyert Törökország , amely így igen magabiztosan lépett fel az A divízióba, a magyar csapat pedig visszasüllyedt a B-be. Ez a párharc inkább az utóéletéről maradt emlékezetes: Szoboszlai Dominik és a Real Madrid sztárja, Arda Güler a közösségi médiában csatázott még kicsit levezetésképpen.

A válogatott az idei negyedik meccsén tudott először nyerni

Júniusra két felkészülési mérkőzés jutott, és az elsőre szintén nem lehetett büszke Marco Rossi és egyetlen játékosa sem: a nem túl acélos svédek 2-0-ra nyertek a Puskás Arénában. Nemcsak az eredmény, hanem a játék is igen lehangoló volt, és ott tartottunk, hogy a csapat három meccsen három vereséget szenvedett, ebből kétszer hazai pályán, kapott nyolc gólt, amire csak eggyel tudott válaszolni. Szerencsére ezután Azerbajdzsán következett, és Bakuban összejött egy kicsit nyögvenyelős 2-1-es győzelem. Ez adhatott némi önbizalmat a szeptemberben kezdődő világbajnoki selejtezőkre, ám Marco Rossi próbált nagyon realistán fogalmazni az azeriek elleni siker után.

Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy van-e esélyünk kijutni a vb-re. Szerintem a csoportkörből nem. A portugálok ellen papíron semmi esélyünk nincs, Írország ellen pariban vagyunk, éppen ellenük lépünk pályára az első meccsen idegenben, az nagyon nehéz lesz. A lehetőségeink csak akkor teljesülhetnek, ha a playoff során kijutunk a vb-re. Negyven éve nem volt kint ez az ország, el sem tudják képzelni, hogy mennyire szeretném ezt a kijutást, és ezért mindent meg fogok tenni

– ígérte a kapitány.