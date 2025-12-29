magyar válogatottFerencvároseurópa-ligavb-selejtezőSzoboszlai Dominik

A Ferencváros és Szoboszlai Dominik a szépségtapasz 2025-ben

Nem a legdicsőségesebb éve 2025 a magyar labdarúgásnak. Elsősorban ezért a válogatott felelős, mert nem tudott bennmaradni a Nemzetek Ligája A divíziójában, és ami még fontosabb, nem jutott el a világbajnokság pótselejtezőjéig sem. A tíz mérkőzésből három győzelem, két döntetlen és öt vereség sem mutat jól a mérlegben. A klubcsapataink ezúttal sem alkottak maradandót a nemzetközi porondon, kivéve a Ferencvárost, amely az Európa-ligában a tavasszal még állt, az ősszel pedig nagyszerűen szerepelt. Az idén feltűnt egy fiatal tehetség, Szoboszlai Dominik pedig első magyarként bajnok lett a Premier League-ben.

Pajor-Gyulai László
2025. 12. 29. 5:40
Szoboszlai Dominik a magyar válogatott csapatkapitányaként és a Liverpool játékosaként is remekül teljesített 2025-ben, de csak az angol klubban tudott sikeres lenni. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közismert mondás szerint minden jó, ha a vége jó – ezúttal sem a kezdet, sem a vég nem lett jó. A magyar válogatott komoly célokkal várta az esztendő kihívásait, és ezekből egyet sem sikerült megvalósítania. Ha azt vizsgáljuk, milyen esztendőt zár a magyar labdarúgás, akkor muszáj elsősorban a válogatottra fókuszálni, hiszen Magyarországon a nemzeti csapat szereplése mindent meghatároz. A bajnokságunk olyan, amilyen, a nemzetközi kupákban már megszoktuk, hogy egy jó ideje csak a Ferencvárosra számíthatunk, neki van esélye csoportkörbe, illetve ma már alapszakaszba jutni, ám a válogatott az más, az egészen külön kategória nálunk.

A válogatott, amely győzött Azerbajdzsánban
A magyar válogatott első győzelmét 2025-ben ez a csapat aratta Azerbajdzsánban  Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az első cél az volt, hogy Marco Rossi csapata bennmaradjon a Nemzetek Ligája A divíziójában. Ehhez márciusban kellett megvívni egy kétmeccses párbajt Törökországgal, és a papírforma sokak derűlátását táplálhatta. A törökök 18 éve nem nyertek a magyar válogatott ellen, azóta öt meccsen négy győzelem és egy döntetlen volt a magyar mérleg. Ez azonban mit sem számított, Isztambulban 3-1-re, Budapesten pedig 3-0-ra nyert Törökország , amely így igen magabiztosan lépett fel az A divízióba, a magyar csapat pedig visszasüllyedt a B-be. Ez a párharc inkább az utóéletéről maradt emlékezetes: Szoboszlai Dominik és a Real Madrid sztárja, Arda Güler a közösségi médiában csatázott még kicsit levezetésképpen.

A válogatott az idei negyedik meccsén tudott először nyerni

Júniusra két felkészülési mérkőzés jutott, és az elsőre szintén nem lehetett büszke Marco Rossi és egyetlen játékosa sem: a nem túl acélos svédek 2-0-ra nyertek a Puskás Arénában. Nemcsak az eredmény, hanem a játék is igen lehangoló volt, és ott tartottunk, hogy a csapat három meccsen három vereséget szenvedett, ebből kétszer hazai pályán, kapott nyolc gólt, amire csak eggyel tudott válaszolni. Szerencsére ezután Azerbajdzsán következett, és Bakuban összejött egy kicsit nyögvenyelős 2-1-es győzelem. Ez adhatott némi önbizalmat a szeptemberben kezdődő világbajnoki selejtezőkre, ám Marco Rossi próbált nagyon realistán fogalmazni az azeriek elleni siker után.

Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy van-e esélyünk kijutni a vb-re. Szerintem a csoportkörből nem. A portugálok ellen papíron semmi esélyünk nincs, Írország ellen pariban vagyunk, éppen ellenük lépünk pályára az első meccsen idegenben, az nagyon nehéz lesz. A lehetőségeink csak akkor teljesülhetnek, ha a playoff során kijutunk a vb-re. Negyven éve nem volt kint ez az ország, el sem tudják képzelni, hogy mennyire szeretném ezt a kijutást, és ezért mindent meg fogok tenni

– ígérte a kapitány.

Így futottunk neki a selejtezőknek. Bakuban már Tóth Balázs védett, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusa Marco Rossi remek felfedezése volt, akárcsak a felcsúti Lukács Dániel, ők ketten az ősszel fontos szerepet tudtak játszani. A jövőre tekintve viszont ennél több jót nemigen lehet elmondani utólag a selejtezők hat mérkőzéséről. Az elsőn, Dublinban Varga Barnabás és Sallai Roland góljaival a csapat már 2-0-ra vezetett az első negyedóra végén, de elkezdte húzni az időt, kizökkentette magát a saját jó ritmusából, ráadásul az 52. percben Sallai Roland egy ellene elkövetett megtorlatlanul maradt szabálytalanság után indulatból törlesztett, amiért kiállították. Mindennek magas volt az ára, az írek előbb szépítettek, majd a 93. percben ki is egyenlítettek.

Varga Barnabás és a válogatott első gólja a portugálok ellen  Fotó: Mirkó István

Ezután jöttek a toronymagas esélyes portugálok Budapestre. Varga Barnabás szerzett vezetést, Cristiano Ronaldóék fordítottak, ám Varga a hajrában ismét megvillant, és kiegyenlített. Felsejlett a bravúros döntetlen esélye, csakhogy a két liverpooli, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos hibázott egy labdakihozatalnál, amit az ellenfél kihasznált, és 3-2-es vereség lett a vége. Azaz: két meccsen három pontot engedett ki a kezéből a magyar válogatott, ráadásul Varga egy esetben teljesen feleslegesen reklamált, amiért sárga lapot kapott, és mert ugyanígy járt Dublinban is, kitette saját magát a csapatból a következő meccsre.

A válogatott Lisszabonban játszott a legjobban

Persze semmi sem volt még veszve. Jöttek Budapestre az örmények, akik ellen Varga mellett még a két mérkőzésre eltiltott Sallai sem léphetett pályára. Gól nélküli első félidő után Lukács Dániel megszerezte a vezetést, majd némi izgalmat követően a 94. percben Gruber Zsombor találata hatalmas köveket gördített le a magyar szívekről – megvolt a várva várt első győzelem. Ez nagyot lendített a csapaton, mert Lisszabonban óriási meglepetésre az utóbbi évek legjobb teljesítményével rukkolt elő. Szalai Attila vezetését ugyan Cristiano Ronaldo duplájával megfordította a hazai csapat, ám a magyar válogatott nem adta fel, és miután megúszott néhány portugál ziccert, Szoboszlai Dominik a 91. percben Lukács gólpasszából kiegyenlített, 2-2 lett a vége.

A képlet rendkívül egyszerűvé vált: ha sikerül nyerni Örményországban, akkor az írek ellen már egy hazai pontszerzés is pótselejtezőt ér. Ez a győzelem Varga góljával össze is jött, ugyanakkor Írország váratlanul legyőzte Portugáliát, tehát számára is komoly tétje lett a budapesti mérkőzésnek, úgy alakult, hogy győzelme esetén ő lehet a második a csoportban. Természetesen dugig megtelt a Puskás Aréna, és a szurkolók már a 4. percben ünnepelhettek, amikor Lukács vezetést szerzett. A vendégek Troy Parrott révén tizenegyesből egyenlítettek, ez azonban nem tűnt aggasztónak, mert Varga megszerezte az ötödik gólját a vb-selejtezőkön, a csapat pedig óriási fölényben játszott. 

Egymás után maradtak ki a helyzetek, nem született meg a mindent lezáró magyar gól. Ismét Parrott egyenlített, és megtörtént az, amit az íreken kívül senki sem hitt: Parrott a 96. percben már mesterhármast jegyzett, azaz nyert 3-2-re Írország, ezzel mehet a pótselejtezőre, a magyar együttes pedig hoppon maradt. 

Marco Rossit 2018. június 19-én nevezték ki a magyar válogatott szövetségi kapitányának, és most, az írek elleni vereséget követő napokig egyetlenegyszer sem vetődött fel igazán komolyan a távozásának a lehetősége. Most ez megtörtént, holott a szerződése 2030-ban jár le. Napokig ment a találgatás, végül az MLSZ elnöksége és ő is a munka folytatása mellett döntött. Egy olyan év után, amelyben a csapat egyetlen célját sem tudta teljesíteni, és tíz meccséből mindössze hármat nyert meg, ötöt pedig elveszített, ebből négyet a Puskás Arénában. Ez pedig igen csak gyenge bizonyítvány. 

Marco Rossi a kudarcok ellenére marad a válogatott szövetségi kapitánya Fotó: KISBENEDEK ATTILA/AFP

A bajnokságban 2025 sem hozott markáns változást. Bár a Ferencváros csak a második helyen kezdte el a tavaszi idényt, majd február végére, a 21. forduló zárásakor öt pontra is nőtt a hátránya, amint megszűnt a nemzetközi kötelezettsége, felzárkózott, majd április derekén az élre állt, és a papírformának megfelelően hárompontos előnnyel megnyerte a pontversenyt. A második a Puskás Akadémia lett, a harmadik helyen a Paks végzett, és mivel a paksiak nyerték a Magyar Kupát a Fradit legyőzve a döntőben, az ETO FC is kiléphetett a nemzetközi porondra.

Evés közben jött meg a Fradi étvágya

Ha azt vesszük, hogy az Európa-ligában a nyolcaddöntőbe jutásért zajló rájátszásban a Ferencváros februárban 3-1-es összesítéssel elveszítette a cseh Viktoria Plzen elleni párharcot, akkor nem beszélhetünk előrelépésről, ám a tény, hogy a csapat túlélte az alapszakaszt, már önmagában is dicséretes. Ráadásul a nyáron a Bajnokok Ligája selejtezőibe a második körben csatlakozva jól teljesített, még ha az örmény FC Noah ellen az idegenben aratott 2-1-es sikert követően hazai pályán csak 4-3-ra tudott nyerni. A bolgár Ludogorec nem okozott különösebb gondot, az ellenfél otthonában 0-0, a Groupama Arénában pedig magabiztos 3-0 volt a végeredmény.

A rájátszásban, a BL alapszakaszának a küszöbén a Fradi hazai pályán szúrta el a párharcot a Qarabaggal szemben. Kikapott 3-1-re, és a visszavágón hiába harcolt kiválóan, 3-2-es vezetésénél az ellenfél kapusa többször is bravúrral védett, és így az azeri csapat valósította meg az álmát, a magyar bajnoknak maradt az Európa-liga. 

Ezt viszont nagyon megbecsülte. Nehéz ellenfeleket kapott, és az első körben ugyan csak 1-1-re végzett a Groupama Arénában, utána nyerni tudott 1-0-ra a jóval előrébb rangsorolt Genk otthonában, majd Salzburgban győzött 3-2-re, és ismét megszerezte a selejtezőben már megvert Ludogorec skalpját is egy 3-1-es sikerrel.

Ez a szereplés is felülmúlt minden várakozást, ám az étvágy tovább nőtt, amikor Isztambulban is zsebbe került egy 1-1-es eredménnyel egy újabb pont, végül az idei utolsó meccsen a Glasgow Rangers is megadta magát Budapesten, és ez a 2-1-es diadal azt jelenti, hogy Fradi veretlenül a tabella 6. helyén áll, ami közvetlen továbbjutást jelentene, ezt itthon a görög Panathinaikosz, illetve idegenben az angol Nottingham ellen lehet majd bebiztosítani. Az viszont már biztos, hogy a Ferencváros ismét túléli az alapszakaszt, a kérdés csak az, hogy a nyolcaddöntőért kell-e még egy párharcot vívnia vagy sem.

A Ferencváros Isztambulból is pontot szerzett a Fenerbahce ellen  Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Ami a többi kupacsapatunk szereplését illeti, ezúttal sem tudott egyikük sem felkerülni a Konferencialiga főtáblájára. Mindhárom a selejtezők 2. körében kezdett, és a Puskás Akadémia azonnal el is vérzett a ciprusi Arisz Limasszollal szemben 5-2-es összesítéssel, a Paks viszont túllépett a szlovén Mariboron (2-1), az ETO FC pedig az örmény Pjunik Jerevánt ejtette (4-3). A 3. fordulóban a Paksot búcsúztatta az ukrán Polisazja Zsitomir (2-4), állva maradtak viszont a győriek, akik a svéd AIK testén keresztül kerültek be a rájátszásba (3-2). Ott az osztrák Rapid Wien állította meg őket (2-3).

Tóth Alex az év felfedezettje

A képhez tartozik, hogy lett két felfedezettje a magyar labdarúgásnak: Tóth Balázs jó megoldás a válogatott kapujába a már 35 éves Dibusz Dénes utódjaként, a mindössze 20 esztendős ferencvárosi Tóth Alex számára pedig ez volt a berobbanás éve, európai topcsapatok kiszemeltje lett, hamarosan szintet is léphet.

A szintén ferencvárosi Varga Barnabásnak is különleges volt 2025, 35 gólt szerzett a Ferencváros tétmeccsein és a válogatottban, különösen az őszi idény 26 találatára lehet büszke. 

A hab a tortán pedig Szoboszlai Dominik, aki első magyar futballistaként ünnepelhetett bajnoki címet a Premier League-ben, a Liverpool egyik legnagyobb erősségévé nőtte ki magát, és kiérdemelte a világklasszis jelzőt.

Tömören összefoglalva, ez volt a magyar futball 2025-ben. A Ferencváros nemzetközi szereplését és Szoboszlai Dominikot nevezhetjük szépségtapasznak, ezt, illetve őt leszámítva ugyanis keserű volt ez az esztendő: a válogatott gyengén szerepelt, esélye sem maradt kijutni negyven év után ismét a világbajnokságra, a kupacsapataink a Fradin kívül pedig nem hagytak nyomot maguk után a nemzetközi porondon. Az biztos, hogy tavaly ilyenkor jóval többet reméltünk.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekNATO

Eredj te, meg a haverjaid, szedegessetek aknákat!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezek a csávók mintha Hasek Svejkjéből kerültek volna elő, erő és derű kell az elviselésükhöz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.