vb-selejtezőmagyar fociválogatottír fociválogatottMarco Rossi

Marco Rossi nem kímélte a játékvezetőt, aki szerinte birkózómeccsre készült

A magyar labdarúgó-válogatott szombat este tizenöt perc után már két góllal vezetett az Írország elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőn, végül 2-2-es döntetlennel zárt. A találkozó után Marco Rossi szövetségi kapitány értékelt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 23:28
Marco Rossi együttese kétgólos előnyben volt, végül döntetlennel zárt Írországban
Marco Rossi együttese kétgólos előnyben volt, végül döntetlennel zárt Írországban (Fotó: MLSZ/Facebook)
A 2026-os világbajnokság selejtezősorozata a magyar válogatottnak Írországban kezdődött el, és Varga Barnabás, majd Sallai Roland góljával már 16 perc után kétgólos előnybe is került. Marco Rossi együttese a második félidő elején gól kapott, majd Sallai piros lapja után nem tudott végig hibátlanul védekezni, és a 93. percben kiegyenlített az ellenfél. A magyarok szövetségi kapitánya nem dicsérte meg a német Harm Osmers játékvezetőt az általa vélt következetlen bíráskodásért.

Marco Rossi is örülhetett, az első tizenöt percben két gólt szerzett a magyar válogatott az Írország elleni vb-selejtezőn
Marco Rossi is örülhetett az elején, az első tizenöt percben két gólt szerzett a magyar válogatott az Írország elleni vb-selejtezőn (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Marco Rossi értékelése az Írország–Magyarország vb-selejtező után

– Természetesen nem vagyunk boldogok ezzel az eredménnyel. 

A második félidőben szerintem a bíró úgy gondolta, hogy nem egy futballmeccsen, hanem egy birkózómeccsen fújja a sípot.

Gondolok itt Varga Barnabás első félidei lekönyöklésére, majd a Sallai piros lapját megelőző világos szabálytalanságra. Ezután ráadásul Roli szerintem gyakorlatilag nem is lépett lábra, csak reagált egy sárga lapos helyzetre. Ebben az értelemben a dolgok nem voltak egyszerűek. Különböző képet mutattak a meccs különböző részei, mert az ellenfél sok hosszú labdát próbált elindítani annak tudatában, hogy a bíró adott esetben úgysem fújja le a szituációkat. Túl sok fizikai kontaktot engedett el a játékvezető, ezt az általános értékelésben figyelembe kell venni – nyilatkozta a magyar válogatott szövetségi kapitánya az M4 Sportnak a lefújás után.

Rossi kiemelte, a küzdelmet abszolút megkapta a játékosaitól, ennél többet nem is kívánhatott volna tőlük, az első 25 percben pedig ez kiváló teljesítménnyel is társult – ezzel a játékkal és hozzáállással a selejtezőcsoport favoritjának titulált Portugália ellen sem lenne elégedetlen.

A magyar nemzeti csapat legközelebb kedden 20.45-től lép pályára, akkor az első fordulóban Örményország vendégeként 5-0-s sikert elérő Portugália lesz az ellenfél a budapesti Puskás Arénában. Rossi azt szeretné, hogy a lefújás után a mindent beleadó játékosok és a szurkolók közösen énekeljenek majd.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

