Szoboszlait várják, Diogo Jotára emlékeznek az Aviva Stadion előtt + videó, fotók

A magyar válogatott Írország fővárosában, Dublinban, az Aviva Stadion gyepén vívja első selejtezőjét a 2026-os világbajnokság kvalifikációs sorozatában. Az 51 711 férőhelyes aréna 2010-es átadása óta az ír labdarúgó- és rögbiválogatott otthona. A magyar labdarúgó-válogatott másodszor játszik a modern arénában, Szoboszlai Dominikék a tavalyi vereség után idén sokkal fontosabb meccsen javíthatnak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 18:46
Pénteken még csak melegítőben vizsgálták meg az Aviva Stadion gyepszőnyegét a magyar válogatott tagjai, szombaton már mezben lépnek pályára Szoboszlai Dominikék Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
Telt ház lesz az ír és a magyar válogatott dublini vb-selejtezőjén, a hivatalos adatok szerint ez 51 711 nézőt jelent majd az Aviva Stadion lelátóján. A 2010-ben átadott arénában tavaly már játszott a magyar nemzeti csapat, akkor felkészülési mérkőzésen 2-1-re Írország nyert, ám a mostani meccs sokkal fontosabb lesz. Az egyértelmű, hogy Szoboszlai Dominik Írországban is sztár, ez részben annak is betudható, hogy a Liverpool rendkívül népszerű itt.

Szoboszlai Dominik és a nyáron elhunyt Diogo Jota sáljával is készültek a dublini Aviva Stadion előtti árusok az ír és a magyar válogatott vb-selejtezőjére (Fotó: Koczó Dávid)

A mérkőzés előtt láttunk ír szurkolót Liverpool-mezben, pedig a hazaiaknak jelenleg egy futballistájuk sem játszik a klubban, a magyar keretből viszont ketten is: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. A sálakra egyelőre Szoboszlai kerül fel, illetve a nyáron elhunyt Diogo Jota emlékét is megörökítik ilyen formában.

Hol játszik a magyar válogatott?

Az Aviva Stadion a Puskás Arénához hasonlóan a régi nemzeti stadion helyén épült. A régi Landsdowne Road-i stadionban utoljára 1993-ban játszott a magyar válogatott, s egyelőre az akkori 4-2-es siker a legutóbbi magyar győzelem Írország ellen.

A mai meccsnek otthont adó stadion korábban a 2011-es és a 2024-es Európa-liga-döntő helyszíne is volt.

