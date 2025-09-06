Szoboszlait várják, Diogo Jotára emlékeznek az Aviva Stadion előtt + videó, fotók

Telt ház lesz az ír és a magyar válogatott dublini vb-selejtezőjén, a hivatalos adatok szerint ez 51 711 nézőt jelent majd az Aviva Stadion lelátóján. A 2010-ben átadott arénában tavaly már játszott a magyar nemzeti csapat, akkor felkészülési mérkőzésen 2-1-re Írország nyert, ám a mostani meccs sokkal fontosabb lesz. Az egyértelmű, hogy Szoboszlai Dominik Írországban is sztár, ez részben annak is betudható, hogy a Liverpool rendkívül népszerű itt.

Szoboszlai Dominik és a nyáron elhunyt Diogo Jota sáljával is készültek a dublini Aviva Stadion előtti árusok az ír és a magyar válogatott vb-selejtezőjére (Fotó: Koczó Dávid)

A mérkőzés előtt láttunk ír szurkolót Liverpool-mezben, pedig a hazaiaknak jelenleg egy futballistájuk sem játszik a klubban, a magyar keretből viszont ketten is: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. A sálakra egyelőre Szoboszlai kerül fel, illetve a nyáron elhunyt Diogo Jota emlékét is megörökítik ilyen formában.

Hol játszik a magyar válogatott?

Az Aviva Stadion a Puskás Arénához hasonlóan a régi nemzeti stadion helyén épült. A régi Landsdowne Road-i stadionban utoljára 1993-ban játszott a magyar válogatott, s egyelőre az akkori 4-2-es siker a legutóbbi magyar győzelem Írország ellen.