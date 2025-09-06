Úgy vertük meg az íreket, mint még soha

– 1993. május 29-én, Dublinban a magyar labdarúgó-válogatott 4-2-re nyert Írország ellen barátságos meccsen. Ennek több mint harminc éve már, s az eltelt idő arra is alkalmas volt, hogy e váratlan, de nagyszerű győzelemre egyre több legenda rakódjon rá. Igaz az, hogy az akkori magyar szövetségi kapitány, Puskás Ferenc a szünetben, 2-0-s ír vezetésnél az öltözőben körbenézett, rábökött Hamar Istvánra, s annyit mondott neki, hogy becseréli, mert ő fog gólt rúgni?

– Nem egészen így festett a dolog – mondta el lapunknak Márton Gábor, aki a kezdőcsapat tagjaként játszott ezen az összecsapáson. – Borzalmasan kezdődött ez a meccs a számunkra, mert a 4. percben az írek már 2-0-ra vezettek. A szünetben bejött az öltözőbe Puskás Ferenc, vett egy nagy levegőt, majd mondott egy olyan félmondatot, amelyet úgysem írhat le, a mondat másik fele meg úgy hangzott, hogy »de hát ti is tudtok gólt rúgni.« Majd jelezte, hogy cserélünk, Hamar István áll be, s részéről ennyi volt, mert kiment az öltözőből. A többi meg már történelem, Hamar Pista tényleg beállt, rúgott kettőt, aztán Balog Tibor és Urbán Flórián is egyet, 4-2 ide, nyertünk.

Márton Gábor szerint Puskás Ferencet harmincezren ünnepelték Dublinban (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Márton Gábor nem akart hinni a szemének Dublinban

– Huszonegyszer játszott a magyar válogatottban, de ebből a huszonegy meccsből mindössze öt olyan volt, amit megnyert a csapat. Ebből az ötből ez a dublini diadal a legemlékezetesebb?

– Csak ötöt nyertünk volna meg? Volt ott azért pár döntetlen is, nem? – mondja nevetve. – Nekem erről a dublini összecsapásról az is eszembe jut, hogyan ünnepelte a közönség és az ír sajtó Puskás Ferencet. Attól a perctől kezdve, hogy leszálltunk az ír fővárosban, egészen elképesztő felhajtás vette körül Öcsi bácsit.

Pedig az írek nagy ünnepre készültek, mert ez volt David O’ Leary búcsúmeccse, másrészt ők nem sokkal később már az Egyesült Államokban rendezett világbajnokságra utaztak.

Ehhez képest a stadionban 30 ezer ember felállva tapsolta meg Puskás Ferencet. Nem is akartunk hinni a szemünknek.

– Azt tudjuk, hogy Puskás Ferenc zseniális játékos volt, de szövetségi kapitányként mekkora hatást gyakorolt önre, a csapatra?

– Miután én 1991–93 között a Honvéd játékosa voltam, hamar közel kerültünk egymáshoz. Szinte minden mérkőzésen találkoztunk, s valamilyen oknál fogva Öcsi bácsi nagyon megkedvelt engem. Feri bácsi a pengés játékosokat szerette, s engem annak tartott. Tudtuk, hogy korábban is voltak edzői sikerei, akár Ausztráliában, akár Görögországban. Akkoriban más volt az edzői szakma, ő pedig egy régivágású ember volt, aki nagyon hitt a játékosaiban. Megbízott szövetségi kapitányként vállalta el a feladatot, sok időt nem tudott a nemzeti csapattal tölteni, így nagy dolgokra nem volt lehetősége. De emberként óriási egyéniség volt, az biztos.