Gőzerővel készülnek a kormánypárti politikusok a Fidesz kongresszusára + videó

Kocsis Máté, Németh Balázs, Szentkirályi Alexandra és Deutsch Tamás közösségi oldalán jelentkezett be a fontos esemény előtt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 11:09
Szombaton rendezi a Fidesz jelöltállító kongresszusát . A 13 órakor kezdődő rendezvényen bemutatkoznak a Fidesz–KDNP egyéni képviselőjelöltjei, akik a 106 választókörzetben fogják megmérettetni magukat az áprilisi voksoláson. A kormánypártok vezető politikusai már gőzerővel készülnek az eseményre, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebookon hívta fel a figyelmet pártja kongresszusára.

Németh Balázs a kongresszus helyszínéről jelentkezett be a Facebook-oldalán. A Fidesz-frakció szóvivője videójában rámutatott, hogy a veszélyek korában vagyunk. Bármerre nézünk, háborúk, bevándorlás, járványok, válságok.

Németh Balázs hangsúlyozta, ilyenkor egy olyan politikusra van szükség, aki tapasztalt, higgadt, megfontolt, rutinos, és a józan ész politikáját képviseli.

Egy ilyen ajánlat van ma Magyarországon: Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP

– szögezte le a szóvivő. Hozzátette: „Ezt tudják a magyar választók is, ezért fogunk nyerni áprilisban”.

„Ma Európa legnagyobb patrióta, háborúellenes politikai közössége seregszemlét tart” – írta Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.

„A veszélyek korában, amikor életünket háborúk és válságok árnyékolják be, a legfontosabb, hogy Magyarországnak tapasztalt, háborúellenes és nemzeti kormánya legyen. Egy olyan vezetővel, aki nemcsak reagál az eseményekre, hanem előre gondolkodik, sőt egy lépéssel mindig a többiek előtt jár” – mutatott rá a Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy másik posztjában.

Hallgassunk az eszünkre, szavazzunk a Fideszre és Orbán Viktorra!

– kérte Szentkirályi Alexandra.

Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság. Ránk mindig lehetett számítani. Fidesz – a biztos választás. Ennyi

– írta Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője közösségi oldalán, majd kommentben megismételte Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggeli posztját.

A Fidesz kongresszusáról a Magyar Nemzet élő szöveges közvetítéssel számol be.

Borítókép: A Fidesz kongresszusán színpadra állnak a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei (Forrás: Facebook)


Nagyot fog szólni – Orbán Viktor fotókkal jelentkezett a Fidesz-kongresszus helyszínéről

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
