Ausztrál bozóttüzek: legalább 130 épület égett le, kihirdették a katasztrófahelyzetet

Katasztrófahelyzetet hirdettek az ausztrál hatóságok szombaton a bozóttüzek miatt, amelyek több házat elpusztítottak és hatalmas erdős területeket tettek tönkre az ország délkeleti részén. Az intézkedés lehetőséget teremt sürgősségi kitelepítések elrendelésére.

Tyrone Rice önkéntes tűzoltó leégett gazdaságának maradványai között, a délkelet-ausztráliai Victoria államban fekvő Harcourtban 2026. január 10-én, miután bozóttűz pusztított a térségben

Fotó: James Ross / MTI/EPA/AAP

Victoria államban a hőmérséklet meghaladta a 40 Celsius-fokot, és a forró szél kedvez a bozóttüzek terjedésének.

Az egyik legpusztítóbb bozóttűz mintegy 150 ezer hektárt érint Longwood település közelében, Melbourne-től 150 kilométerre északra, egy őserdőkkel borított régióban.

Tim Wiebusch, Victoria állam vészhelyzeti biztosa elmondta, hogy legalább 130 épület semmisült meg. Hozzátette:

tíz nagy tűzvész még mindig tart, sok közülük „napokig, ha nem hetekig” is fennmaradhat.

A legnagyobb tüzek azonban a ritkán lakott vidéki területeket érintik. Több száz tűzoltó érkezett az ország minden tájáról, hogy segítsék a tűzoltást.

Borítókép: Bozóttűzhöz kiérkező tűzoltók a Victoria állambeli Seymourban 2026. január 9-én (Fotó: MTI/EPA/AAP/Joel Carrett)