victoria államausztrál bozóttűzépület

Ausztrál bozóttüzek: legalább 130 épület égett le, kihirdették a katasztrófahelyzetet

Az ausztrál hatóságok katasztrófahelyzetet hirdettek Victoria államban a tomboló bozóttüzek miatt, amelyek a 40 Celsius-fokot meghaladó hőmérséklet és a forró szél hatására terjednek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 10. 8:46
Fotó: Joel Carrett Forrás: MTI/EPA/AAP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Katasztrófahelyzetet hirdettek az ausztrál hatóságok szombaton a bozóttüzek miatt, amelyek több házat elpusztítottak és hatalmas erdős területeket tettek tönkre az ország délkeleti részén. Az intézkedés lehetőséget teremt sürgősségi kitelepítések elrendelésére.

Harcourt, 2026. január 10. Tyrone Rice önkéntes tűzoltó leégett gazdaságának maradványai között, a délkelet-ausztráliai Victoria államban fekvő Harcourtban 2026. január 10-én, miután bozóttűz pusztított a térségben. Bozóttüzek miatt több tucat település lakóit kellett kiköltöztetni az államban. MTI/EPA/AAP/James Ross
Tyrone Rice önkéntes tűzoltó leégett gazdaságának maradványai között, a délkelet-ausztráliai Victoria államban fekvő Harcourtban 2026. január 10-én, miután bozóttűz pusztított a térségben
Fotó: James Ross / MTI/EPA/AAP

Victoria államban a hőmérséklet meghaladta a 40 Celsius-fokot, és a forró szél kedvez a bozóttüzek terjedésének.

Az egyik legpusztítóbb bozóttűz mintegy 150 ezer hektárt érint Longwood település közelében, Melbourne-től 150 kilométerre északra, egy őserdőkkel borított régióban.

Tim Wiebusch, Victoria állam vészhelyzeti biztosa elmondta, hogy legalább 130 épület semmisült meg. Hozzátette:

tíz nagy tűzvész még mindig tart, sok közülük „napokig, ha nem hetekig” is fennmaradhat.

A legnagyobb tüzek azonban a ritkán lakott vidéki területeket érintik. Több száz tűzoltó érkezett az ország minden tájáról, hogy segítsék a tűzoltást.

Borítókép: Bozóttűzhöz kiérkező tűzoltók a Victoria állambeli Seymourban 2026. január 9-én (Fotó: MTI/EPA/AAP/Joel Carrett)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu