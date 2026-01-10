Ausztrál bozóttüzek: legalább 130 épület égett le, kihirdették a katasztrófahelyzetet

Katasztrófahelyzetet hirdettek az ausztrál hatóságok szombaton a bozóttüzek miatt, amelyek több házat elpusztítottak és hatalmas erdős területeket tettek tönkre az ország délkeleti részén. Az intézkedés lehetőséget teremt sürgősségi kitelepítések elrendelésére.
Victoria államban a hőmérséklet meghaladta a 40 Celsius-fokot, és a forró szél kedvez a bozóttüzek terjedésének.
Az egyik legpusztítóbb bozóttűz mintegy 150 ezer hektárt érint Longwood település közelében, Melbourne-től 150 kilométerre északra, egy őserdőkkel borított régióban.
Tim Wiebusch, Victoria állam vészhelyzeti biztosa elmondta, hogy legalább 130 épület semmisült meg. Hozzátette:
tíz nagy tűzvész még mindig tart, sok közülük „napokig, ha nem hetekig” is fennmaradhat.
A legnagyobb tüzek azonban a ritkán lakott vidéki területeket érintik. Több száz tűzoltó érkezett az ország minden tájáról, hogy segítsék a tűzoltást.
Borítókép: Bozóttűzhöz kiérkező tűzoltók a Victoria állambeli Seymourban 2026. január 9-én (Fotó: MTI/EPA/AAP/Joel Carrett)
