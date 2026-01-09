tűzmeghaltházkatasztrófavédelem

Vizsgálódik a katasztrófavédelem, egy ember meghalt, miután kigyulladt egy háromszintes ház az éj leple alatt Zalában

Egy ember meghalt, miután péntek hajnalban kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy százötven négyzetméteres, háromszintes ikerház egyik fele Zalaegerszegen, a Szabadság utcában – közölte a katasztrófavédelem.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 09. 12:45
illusztráció Fotó: Hatházi Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nehezen megközelíthető helyszínre a helyi, valamint a pacsai és körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek kiérkezése előtt a szomszéd egy 91 éves férfit kikísért a tűz által nem érintett lakrészből.

Az égő épületrész födémje beszakadt, onnan a tűzoltók két gázpalackot eltávolítottak, majd a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával több oldalról megfékezték a lángokat. A tűzoltók az oltási munkálatok közben egy férfi holttestét találták meg.

A tűz pontos körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni 

– fogalmaztak és megjegyezték, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hiba vagy nyílt láng használata miatt következik be, gyakori, hogy a fűtőeszköz vagy a kémény állapota, esetleg dohányzás vagy főzés vezet lakástűzhöz.

Célszerű otthonunkban füstérzékelőt működtetni, mert az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, ekkor még van esély megfékezni a lángokat vagy épségben kimenekülni – áll a közleményben.

Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
1/31 Havazás Nyíregyházán

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu