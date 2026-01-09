A nehezen megközelíthető helyszínre a helyi, valamint a pacsai és körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek kiérkezése előtt a szomszéd egy 91 éves férfit kikísért a tűz által nem érintett lakrészből.
Vizsgálódik a katasztrófavédelem, egy ember meghalt, miután kigyulladt egy háromszintes ház az éj leple alatt Zalában
Egy ember meghalt, miután péntek hajnalban kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy százötven négyzetméteres, háromszintes ikerház egyik fele Zalaegerszegen, a Szabadság utcában – közölte a katasztrófavédelem.
Az égő épületrész födémje beszakadt, onnan a tűzoltók két gázpalackot eltávolítottak, majd a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával több oldalról megfékezték a lángokat. A tűzoltók az oltási munkálatok közben egy férfi holttestét találták meg.
A tűz pontos körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni
– fogalmaztak és megjegyezték, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hiba vagy nyílt láng használata miatt következik be, gyakori, hogy a fűtőeszköz vagy a kémény állapota, esetleg dohányzás vagy főzés vezet lakástűzhöz.
Célszerű otthonunkban füstérzékelőt működtetni, mert az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, ekkor még van esély megfékezni a lángokat vagy épségben kimenekülni – áll a közleményben.
