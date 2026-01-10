wrexhamnottinghampremier leaguechampionshipfa kupa

A Fradi reményeit is táplálja a hollywoodi sztori az angol futballban

Tovább íródik a Wrexham hollywoodi története. Wales büszkesége a Championship egyik legjobb formában lévő csapataként mindössze egy pontra áll a Premier League-be való feljutásért folyó rájátszástól. Hogy helye lenne esetleg a legfelsőbb osztályban, azt éppen péntek este bizonyította, miután az FA Kupa 3. fordulójában kiejtette azt a Nottingham Forestet (3-3-ra végződött a találkozó, a Wrexham büntetőkkel jutott tovább), amely január végén a Fradival játszik az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában.

Molnár László
2026. 01. 10. 8:51
A Wrexham 1999 óta először győzött le Premier League csapatot
Forrás: Sky Sports/AFP
Ha valaki azt jósolta volna a 2020-as tulajdonosváltáskor, hogy a világ harmadik legidősebb futballcsapata az ötödik osztályból indulva 2026-ban versenyben lesz a Premier League-be jutást érő helyekért, valószínűleg a két amerikai színész, a klubot felvásárló Burt Reynolds és Rob McElhenney, valamint a csapat szurkolói is orvosért kiálltanak. Nos, az 1864-ben, azaz 162 éve alapított Wrexham minden elképzelést felülmúlva nemcsak valóssá tette az előbb írt lehetőséget, de péntek este újabb csodát tett: a tavaly a PL-ben végig a dobogós helyekért küzdő, végül onnan lemaradó, de az Európa-ligában a nemzetközi futballba ismét kilépő Nottingham Forestet és parádés meccsen – 3-3 lett a vége, a kis walesi csapat büntetőkkel jutott tovább – kiütötte az FA Kupa harmadik fordulójában, így tovább írja hollywoodi szintű történetét.

A Wrexham folytatta a menetelését, immár az ötödik meccsét nyerte meg zsinórban, így bejutott az FA Kupa negyedik körébe
Fotó: AFP

Ha a Wrexhamnem sikerült legyőznie a Nottinghamet, a Fradinak miért ne sikerülhetne ugyanez az Európa-ligában? – kínálja magát a párhuzam.

 

A Wrexham képtelen veszíteni az elmúlt hetekben

Wales büszkesége egészen páratlan bravúrt hajtott végre az elmúlt években, hiszen 2022 és 2025 között háromszor is feljutott a magasabb osztályba, és abszolút nem áll távol attól, hogy ezt a sorozatát folytassa a most zajló szezon végén, ami egyet jelentene a csapat Premier League tagságával.

A Wrexham menetelése

  • megnyerte a 2022–23-as National League-et, 
  • második helyen végzett a 2023–24-es League Two-ban
  • szintén második lett a 2024–25-ös League One-ban.

Ezzel feljutott a Championshipbe a gárda, ahol jelenleg egy pontra van a PL-be való feljutásról döntő rájátszástól. A Wrexham lett az első csapat, amely három egymást követő alkalommal feljutott az angol labdarúgó ligában, nem csoda, hogy ennek eredményeként a klub értéke körülbelül 150 millió fontra emelkedett, ami 7400%-os növekedést jelent 4 éven belül...

Okonkwo volt a meccs hőse, két büntetőt is megfogott a Nottingham ellen
Fotó: Premier League

A csapat formája egészen kiváló, a Phil Parkinson menedzser vezette csapat az utolsó négy bajnokiját megnyerte – utoljára épp a legnagyobb rivális, Swansea otthonában kaptak ki 2-1-re tavaly december 19-én –, és erre a szereplésre tette fel a koronát most a Nottingham kiverésével. Utoljára 1999-ben győztek le élvonalbeli ellenfelet. A győzelem kulcsfigurája és egyben a meccs hőse a csapat kapusa, Arthur Okonkwo volt, aki kivédte Jesus és Omari Hutchinson találatait a tizenegyespárbajban.

A kis walesi csapat története meg van írva a csillagokban

Úgy tűnik, a történetek meg vannak írva a csillagokban. Szó szerint. Nos, ezek a mondatok hagyták el Sean Dyche száját a találkozót követően. A Nottingham Forest menedzsere ugyan bírálta saját játékosai teljesítményét, ugyanakkor nem feledkezett meg azt megjegyezni a BBC szerint, hogy valami történik a Wrexhamnél.

– Nem csak a pénzről, a hírnévről és az egész történetben részt vevő emberekről van szó, akik fantasztikusak voltak, hanem arról, hogy megtartják ezt a fajta remek és követendő hozzáállásukat, és továbbra is küzdenek, ami óriási – mondta Dyche.

A mérkőzés előtt Phil Parkinson menedzser elismerte, hogy amióta a klub öt évvel ezelőtt elkezdte a menetelését az ötödik osztályból felfelé, már régóta szeretett volna egy Premier League-csapattal játszani. Most mindez megadatott, és a csapat élt is a nagy lehetőséggel.

– Kiemeltük a srácoknak a klub történetének néhány nagyszerű pillanatát az FA-kupában, és péntek este mi is írtuk tovább a saját történelmünket. Ezt mindenképpen megtettük, ami fantasztikus érzés. Biztos vagyok benne, hogy a tulajdonosunk, Burt Reynolds örül annak, hogy újra átélheti azt a remek érzést, amit most az érzelmekkel teli Stok Cae Rasban átélt – állította a Wrexham vezetőedzője.

A Wrexham-Nottingham FA Kupa-meccs legszebb pillanatai:

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

