A Fradi reményeit is táplálja a hollywoodi sztori az angol futballban

Ha valaki azt jósolta volna a 2020-as tulajdonosváltáskor, hogy a világ harmadik legidősebb futballcsapata az ötödik osztályból indulva 2026-ban versenyben lesz a Premier League-be jutást érő helyekért, valószínűleg a két amerikai színész, a klubot felvásárló Burt Reynolds és Rob McElhenney, valamint a csapat szurkolói is orvosért kiálltanak. Nos, az 1864-ben, azaz 162 éve alapított Wrexham minden elképzelést felülmúlva nemcsak valóssá tette az előbb írt lehetőséget, de péntek este újabb csodát tett: a tavaly a PL-ben végig a dobogós helyekért küzdő, végül onnan lemaradó, de az Európa-ligában a nemzetközi futballba ismét kilépő Nottingham Forestet és parádés meccsen – 3-3 lett a vége, a kis walesi csapat büntetőkkel jutott tovább – kiütötte az FA Kupa harmadik fordulójában, így tovább írja hollywoodi szintű történetét.

A Wrexham folytatta a menetelését, immár az ötödik meccsét nyerte meg zsinórban, így bejutott az FA Kupa negyedik körébe Fotó: AFP

Ha a Wrexhamnem sikerült legyőznie a Nottinghamet, a Fradinak miért ne sikerülhetne ugyanez az Európa-ligában? – kínálja magát a párhuzam.

A Wrexham képtelen veszíteni az elmúlt hetekben

Wales büszkesége egészen páratlan bravúrt hajtott végre az elmúlt években, hiszen 2022 és 2025 között háromszor is feljutott a magasabb osztályba, és abszolút nem áll távol attól, hogy ezt a sorozatát folytassa a most zajló szezon végén, ami egyet jelentene a csapat Premier League tagságával.

A Wrexham menetelése megnyerte a 2022–23-as National League-et,

második helyen végzett a 2023–24-es League Two-ban

szintén második lett a 2024–25-ös League One-ban.

Ezzel feljutott a Championshipbe a gárda, ahol jelenleg egy pontra van a PL-be való feljutásról döntő rájátszástól. A Wrexham lett az első csapat, amely három egymást követő alkalommal feljutott az angol labdarúgó ligában, nem csoda, hogy ennek eredményeként a klub értéke körülbelül 150 millió fontra emelkedett, ami 7400%-os növekedést jelent 4 éven belül...

Okonkwo volt a meccs hőse, két büntetőt is megfogott a Nottingham ellen Fotó: Premier League

A csapat formája egészen kiváló, a Phil Parkinson menedzser vezette csapat az utolsó négy bajnokiját megnyerte – utoljára épp a legnagyobb rivális, Swansea otthonában kaptak ki 2-1-re tavaly december 19-én –, és erre a szereplésre tette fel a koronát most a Nottingham kiverésével. Utoljára 1999-ben győztek le élvonalbeli ellenfelet. A győzelem kulcsfigurája és egyben a meccs hőse a csapat kapusa, Arthur Okonkwo volt, aki kivédte Jesus és Omari Hutchinson találatait a tizenegyespárbajban.