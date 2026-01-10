Bajnai Gordon emberei állnak a Tisza Párt egyik újságja mögött + videó

Egy Bajnai Gordon köreihez köthető szervezet adta ki a Tisza Párt Nyomtass Te is! című különszámát – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A portál rámutatott, az eDemokrácia Egyesület nevű szervezet már a Bajnai bizalmasa, Korányi Dávid által bonyolított guruló dollárok ügyben is jelentős szerepet játszott, vezetője, Madarász Csaba pedig Tarr Zoltán régi ismerőse. A szervezet már rutinos a politikában, korábban, a 2022-es Márki-Zay-Gyurcsány féle baloldalnak is ők dolgoztak, most Magyar Pétert segítik.

A Tisza Párt elnökét támogatja Bajnai Gordon egyik szervezete is (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Bajnai Gordon a Tisza Párt mögött

Noha Magyar Péter több alkalommal is azt próbálta elhitetni, hogy pártja nem kapcsolódik a globalista politikai-pénzügyi körökhöz és a baloldalhoz, és úgy védekezett korábban,

baloldali elődeitől eltérően, a Tisza nem fogadott el és nem is fog elfogadni semmiféle támogatást külföldről, a bizonyítékok egészen mást mutatnak.

Az Ellenpont legújabb cikkében felidézte, Bajnai Gordon, a baloldal utolsó miniszterelnöke nemrégiben fogadott hűséget Magyar Péternek, a HVG-nek adott interjújában például arról értekezett, hogy kormányváltást akar látni Magyarországon. A néhai miniszterelnök egyben üzent az ellenzéknek is, hogy ne álljanak a Tisza Párt útjába a hatalom megszerzésében.

De nem az egyetlen jele annak, hogy Bajnai-féle kör új otthonát a Tisza Párt környékén találta meg, az Ellenpont kiszúrta, az amerikai demokrata körök által támogatott, vidéken terjesztett Nyomtass Te is! Tisza különszámok lapszerkesztői irányítják a fonyódi Tisza Szigeteket. A Nyomtass Te is! lapszámok alján ugyanis van egy link, ami a BackOffice nevű Facebook-oldalra irányít.

(Forrás: Ellenpont)

Ha valaki megnyitja ezt a hivatkozást, azt látja, hogy a BackOffice már nem Nyomtass Te is-ként, hanem fonyódi Tisza Szigetként definiálja magát. A BackOffice-on két nevet adtak meg szerkesztőként, Simon Csabáét és Pózsa Imréét. Mindkettőjük Facebook-oldalán jól látszik, hogy bár a Nyomtass Te is! kiadójának dolgoznak, mégis konkrétan a Tisza népszerűsítésén ügyködnek.

Vagyis Simon és Pózsa egyszerre szerkesztik a Soros-féle, ingyenes terjesztésű lapot és irányítják a helyi tiszás pártegységet.

Mi a szerepe Madarász Csabának és az eDemokrácia Egyesületnek?

Az Ellenpont megjegyzi, azért aggályos, hogy a Nyomtass Te is! szerkesztői szervezik az egyik Tisza Szigetett, mert a lap mögött ott találjuk az amerikai, globalista baloldal legjavát.