fűtésfűtési szezonmegtakarítás

Extrém hidegben így lehet okosan fűteni

A rendkívüli januári hidegben rekordon az energiafogyasztás, drasztikusan megugorhat a fűtésszámla, ha nem figyelünk oda. Néhány egyszerű praktikával azonban jelentős rezsiköltség spórolható meg. A szakértők szerint már egyetlen fokkal alacsonyabb hőmérséklet, a radiátorok megfelelő használata és a helyes szellőztetés is érezhető megtakarítást hozhat a téli hónapokban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 9:33
Ha egy fokkal csökkentjük a fűtés, sokat spórolhatunk. Fotó: BERND WEISSBROD Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szokatlanul kemény januári időjárás ismét ráirányította a figyelmet a háztartások egyik legnagyobb téli kiadására, a fűtési költségekre. A tartós mínuszok idején a megszokottnál jóval több energia szükséges az otthoni fűtés biztosításához, ugyanakkor szakértők szerint számos olyan egyszerű, azonnal alkalmazható megoldás létezik, amelyekkel jelentős megtakarítás érhető el anélkül, hogy a komfortérzet romlana – írja az Origo. 

fűtés, 20250205 DunaharasztiRezsi rezsicsökkentésillusztrációkFotó: Havran Zoltán HZMagyar Nemzet MNA képen: közüzemi számlacsekk radiátor fűtés
A fűtés szabályozására extrém hidegben is érdemes odafigyelni (Fotó: Havran Zoltán)

A legfontosabb szempont a tudatos fűtéshasználat: a teljes lekapcsolás helyett célszerű egyenletes, mérsékeltebb hőmérsékletet tartani, mivel egy teljesen kihűlt lakás újrafelfűtése több energiát igényel, mint az állandó hőszint fenntartása.

A fűtés hatékony szabályozása nagyon fontos

A szakértői ajánlások szerint

  • nappal a 20–21 Celsius-fok elegendő a legtöbb tevékenységhez, 
  • éjszakára vagy távollét idején pedig 18–19 fok is megfelelő lehet. 

Már egyetlen fokkal alacsonyabb termosztát-beállítás is számottevő, akár több százalékos energiamegtakarítást eredményezhet egy fűtési szezon alatt. Fontos szerepe van a fűtőberendezések állapotának is: 

  • a radiátorok légtelenítése, 
  • rendszeres portalanítása,
  • és a hőleadást akadályozó bútorok eltávolítása javítja a hatásfokot. A falra szerelt fűtőtestek mögé helyezett hőtükrös fólia szintén segíthet abban, hogy a hő ne a falazaton keresztül, hanem a lakótér felé hasznosuljon.

Okosan szellőztessünk

A szellőztetés kérdése szintén kulcsfontosságú a téli hónapokban. A hosszú ideig bukóra hagyott ablak folyamatos hőveszteséget okoz, miközben a levegő cseréje nem hatékony. Ezzel szemben a rövid, intenzív, huzatos szellőztetés lehetővé teszi a friss levegő bejutását anélkül, hogy a falak és a bútorok áthűlnének. A hőmegtartás szempontjából az épület állapota is meghatározó: a rosszul szigetelt falak és az elavult nyílászárók jelentős energiaveszteséget okoznak. Bár a teljes korszerűsítés hosszabb távú beruházás, ideiglenes megoldásként az ajtó- és ablaktömítések, valamint a belső szigetelőelemek is csökkenthetik a hő elszökését.

A komfortérzet növelése nem feltétlenül jár együtt magasabb energiafogyasztással. 

A megfelelő páratartalom javítja a hőérzetet, így alacsonyabb hőmérséklet mellett is kellemesebb lehet a lakás klímája. Emellett a vastag függönyök és szőnyegek nemcsak esztétikai szerepet töltenek be, hanem hozzájárulnak a hő megtartásához is.

Egyre több háztartásban merül fel alternatív megoldásként a klímaberendezéssel történő fűtés, amely megfelelő körülmények között hatékony lehet, ám gazdaságossága nagymértékben függ az ingatlan adottságaitól és az energiaáraktól. Összességében a fűtési költségek kordában tartása elsősorban tudatosság kérdése. A kisebb beavatkozások és odafigyelés önmagukban is érezhető megtakarítást hozhatnak, miközben hosszabb távon az energiahatékonyság javítása nemcsak a rezsit csökkenti, hanem az otthonok fenntarthatóságát is növeli.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.