Extrém hidegben így lehet okosan fűteni

A szokatlanul kemény januári időjárás ismét ráirányította a figyelmet a háztartások egyik legnagyobb téli kiadására, a fűtési költségekre. A tartós mínuszok idején a megszokottnál jóval több energia szükséges az otthoni fűtés biztosításához, ugyanakkor szakértők szerint számos olyan egyszerű, azonnal alkalmazható megoldás létezik, amelyekkel jelentős megtakarítás érhető el anélkül, hogy a komfortérzet romlana – írja az Origo.

A fűtés szabályozására extrém hidegben is érdemes odafigyelni (Fotó: Havran Zoltán)

A legfontosabb szempont a tudatos fűtéshasználat: a teljes lekapcsolás helyett célszerű egyenletes, mérsékeltebb hőmérsékletet tartani, mivel egy teljesen kihűlt lakás újrafelfűtése több energiát igényel, mint az állandó hőszint fenntartása.

A fűtés hatékony szabályozása nagyon fontos

A szakértői ajánlások szerint

nappal a 20–21 Celsius-fok elegendő a legtöbb tevékenységhez,

éjszakára vagy távollét idején pedig 18–19 fok is megfelelő lehet.

Már egyetlen fokkal alacsonyabb termosztát-beállítás is számottevő, akár több százalékos energiamegtakarítást eredményezhet egy fűtési szezon alatt. Fontos szerepe van a fűtőberendezések állapotának is:

a radiátorok légtelenítése,

rendszeres portalanítása,

és a hőleadást akadályozó bútorok eltávolítása javítja a hatásfokot. A falra szerelt fűtőtestek mögé helyezett hőtükrös fólia szintén segíthet abban, hogy a hő ne a falazaton keresztül, hanem a lakótér felé hasznosuljon.

Okosan szellőztessünk

A szellőztetés kérdése szintén kulcsfontosságú a téli hónapokban. A hosszú ideig bukóra hagyott ablak folyamatos hőveszteséget okoz, miközben a levegő cseréje nem hatékony. Ezzel szemben a rövid, intenzív, huzatos szellőztetés lehetővé teszi a friss levegő bejutását anélkül, hogy a falak és a bútorok áthűlnének. A hőmegtartás szempontjából az épület állapota is meghatározó: a rosszul szigetelt falak és az elavult nyílászárók jelentős energiaveszteséget okoznak. Bár a teljes korszerűsítés hosszabb távú beruházás, ideiglenes megoldásként az ajtó- és ablaktömítések, valamint a belső szigetelőelemek is csökkenthetik a hő elszökését.