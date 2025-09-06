Rendkívüli

Pécsen sem lehet megtartani a pride-ot

magyar labdarúgó válogatottvb-selejtezőKerkez MilosAz éhezők viadala

Győzelem vagy halál: a kínos magyar szóviccre rájátszó ír lap nem fogta vissza magát

Marco Rossi kezdőcsapatát is megtippelte az Irish Independent: az ír lap szerint Kerkez Milos lesz a jobbhátvéd a 4-1-4-1-es felállásban. Az íreknek 4-4-1-1-es formációt jósol a lap, amely Szoboszlai Dominik fő ír riválisát is megtalálta, s újragondolta az unásig ismert Hungary-szóviccet is, amivel az ír és a magyar válogatott vb-selejtezőjének jelentőségét még inkább kihangsúlyozta.

Koczó Dávid
2025. 09. 06. 12:13
Az Irish Independent szerint közülük Loic Nego és Tóth Alex lesz a magyar válogatott kezdőcsapatának tagja az Írország elleni vb-selejtezőn Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
Eljött a nap, amelyre a magyar és az ír futballrajongók is vártak: szombat este Dublinban a két ország csapata egymás ellen, rögtön kulcsfontosságú találkozón feszül egymásnak. Az Irish Independent megtippelte a kezdőcsapatokat is, de meglepődnénk, ha telibe találták volna Marco Rossi elképzeléseit: ha nem is Szoboszlai Dominik, de a másik liverpooli magyar, Kerkez Milos lenne a jobbhátvéd, míg Loic Nego és Bolla Bendegúz egyaránt a bal oldalon kapott helyet. Az ír lap nem tudta kihagyni az angol nyelvterületen idegesítően népszerű Hungary-szóviccet sem.

Az ír és a magyar válogatott kezdőcsapata? Marco Rossi jobbhátvédje szerintünk nem Kerkez Milos lesz (Forrás: Irish Independent)

Az írek kezdőcsapatának talán jobban hihetünk, ellenfelünk Troy Parrott hiányában mindenképp a Romában futballozó Evan Fergusontól várja a gólokat.

Szoboszlai, Sallai, Kerkez: ki lesz a magyar válogatott jobbhátvédje?

A magyar csapat írek által kigondolt összeállítását elnézve figyelemre méltó, hogy az írek szerint Marco Rossi már a kezdőjében újoncot avat Ötvös Bence személyében. Arra az írek is figyeltek, hogy a liverpooli tapasztalatgyűjtés ellenére nem Szoboszlai Dominik lesz a jobbhátvéd, de így is váratlant húztak a magyar válogatott egyik erős posztján: a balhátvéd, Kerkez Milos került ide.

Ha tükrözzük az írek által jósolt kezdőt, talán közelebb kerülhetünk az igazsághoz: ha tényleg négyvédős felállást választ Rossi, akkor a jobb oldalon Nego és Bolla szerepet kaphat egymás mögött, Sallai Roland pedig játszott már a bal szélen is.

Az Irish Independent a nyomtatott változatában is megénekli Szoboszlai Dominik hercegségét, s úgy látja, hogy Josh Cullenre, az angol élvonalbeli Burnley középpályására vár leginkább a hálátlan feladat, hogy semlegesítse a magyarok legnagyobb sztárját. Ugyanakkor a lap idézi Paddy McCarthy asszisztensedzőt: az írek nem fognak külön embert állítani Szoboszlaira.

A Hungary-szóvicc nem kopik ki, az írek szintet léptek

Az Irish Independent szombati sportmelléklete öt oldalon át foglalkozik a meccsel, amelynek fontosságát mindkét szövetségi kapitány többször kiemelte. Az ír lap sem finomkodott.

Vb-selejtező vagy Az éhezők viadala? Az írek a magyar válogatott elleni meccs előtt új szintre emelték a Hungary-szóviccet (Forrás: Irish Independent)

A Hungary (Magyarország) és a hungry (éhes) angol szavak hasonlóságából eredő szóviccet már unásig hallottuk, az írek azonban az elhagyása helyett úgy érezték, ideje szintet lépni. A The Hungary Games felirattal Az éhezők viadala (The Hunger Games) könyv- és filmsorozatra játszanak rá.

A disztopikus világ versenyében csak két lehetőség van: győzelem vagy halál. Úgy tűnik, az írek ezzel a hozzáállással készülnek a Magyarország elleni vb-selejtezőre.

Európai vb-selejtezők, F csoport, 1. forduló

Szombat
Örményország–Portugália 18.00 (tv.: Spíler 2)
Írország–Magyarország 20.45 (tv.: M4 Sport)

 

