Győzelem vagy halál: a kínos magyar szóviccre rájátszó ír lap nem fogta vissza magát

Eljött a nap, amelyre a magyar és az ír futballrajongók is vártak: szombat este Dublinban a két ország csapata egymás ellen, rögtön kulcsfontosságú találkozón feszül egymásnak. Az Irish Independent megtippelte a kezdőcsapatokat is, de meglepődnénk, ha telibe találták volna Marco Rossi elképzeléseit: ha nem is Szoboszlai Dominik, de a másik liverpooli magyar, Kerkez Milos lenne a jobbhátvéd, míg Loic Nego és Bolla Bendegúz egyaránt a bal oldalon kapott helyet. Az ír lap nem tudta kihagyni az angol nyelvterületen idegesítően népszerű Hungary-szóviccet sem.

Az ír és a magyar válogatott kezdőcsapata? Marco Rossi jobbhátvédje szerintünk nem Kerkez Milos lesz (Forrás: Irish Independent)

Az írek kezdőcsapatának talán jobban hihetünk, ellenfelünk Troy Parrott hiányában mindenképp a Romában futballozó Evan Fergusontól várja a gólokat.

Szoboszlai, Sallai, Kerkez: ki lesz a magyar válogatott jobbhátvédje?

A magyar csapat írek által kigondolt összeállítását elnézve figyelemre méltó, hogy az írek szerint Marco Rossi már a kezdőjében újoncot avat Ötvös Bence személyében. Arra az írek is figyeltek, hogy a liverpooli tapasztalatgyűjtés ellenére nem Szoboszlai Dominik lesz a jobbhátvéd, de így is váratlant húztak a magyar válogatott egyik erős posztján: a balhátvéd, Kerkez Milos került ide.