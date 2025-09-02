Sokk az ír válogatottnál a Marco Rossi csapata elleni vb-selejtező előtt

Komoly fejtörést okozhat Marco Rossi számára, hogy a bundesligás Union Berlin középpályása, Schäfer András sérülés miatt sem az írek elleni szombati idegenbeli, sem a jövő keddi, portugálok elleni hazai vb-selejtezőn nem futballozhat. Rossi terveit pedig az is áthúzhatja, hogy az írek jelenlegi elsőszámú gólvágója, Troy Parrott is lemarad a dublini ütközetről, bár ez utóbbit a magyar válogatott szövetségi kapitánya – Schäfer hiányával ellentétben – aligha bánja.

Az AZ Alkmaar gólvágója, Troy Parrott lemarad a magyarok elleni vb-selejtezőről. Fotó: ANP/Bas Czerwinski

Troy Parrott ugyanis kiváló formában játszott eddig ebben a szezonban, a holland AZ Alkmaar színeiben hét meccsen már tíz gólja van. A kiválása körülbelül olyan veszteség az íreknek, mintha Marco Rossi csapatából a Fradiban újra kirobbanó Varga Barnabás dőlne ki.

Az ír kapitány szerint Európa egyik legjobb góllövőjét vesztette el a magyarok ellen

Sajnálkozott az ír válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson a gólerős támadó kiesése miatt, igaz, mit is tehetett volna.

– Természetesen minden edző szeretné Európa egyik legjobb góllövőjét a csapatában tudni. Amikor ilyen történik, az ember elkezdi sajnálni magát, de én inkább a játékost sajnálom, mert nagyon jó formában van, de szerencsére vannak olyan játékosaink, akik jelenleg nagyon jól teljesítenek az ő pozíciójában – idézte Hallgrímsson szavait az ír sajtó.

Hogy kikre gondolhatott? Parrott helyére behívta az ír keretbe a Celtic cserecsatárát, Johnny Kennyt és ott van még az ír keretben az AS Roma játékosa, Evan Ferguson is, ám neki még nincs gólja ebben az idényben.