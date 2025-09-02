Rossi bajban, nem így akart esélyt a Fradi két motorja a válogatottban

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hivatalos közlése szerint Schäfer András izomsérülés miatt nem lehet ott a magyar válogatott két szeptemberi világbajnoki selejtezőjén, amelyeket Írország (szeptember 6., idegenben) és Portugália ellen (szeptember 9., itthon) vív Marco Rossi együttese.

Schäfer András (balról az első) csupaszív játékával a magyar labdarúgó-válogatott egyik erőssége. Marco Rossinak meg kell oldania a pótlását a sérülése miatt Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Nem súlyos Schäfer sérülése

A 26 éves középpályás sérülése szerencsére nem súlyos, ám a németországi légiós kénytelen kihagyni a soron következő találkozókat.

Az MLSZ az X-oldalán erősítette meg, hogy a Union Berlin játékosa nem állhat a szövetségi kapitány rendelkezésére. Marco Rossi ugyan nem hívott be senkit Schäfer helyett, a keret összetétele így is kellően bő, és a hiányzó játékos posztján több fiatal is lehetőséget kaphat.

Lehetőség a fradisták, Tóth Alex és Ötvös Bence előtt

A válogatott középpályássora így is izgalmas nevekkel bővelkedik. Vegyük számba, kik jöhetnek számításba Schäfer helyetteseként.

A még csak 19 éves Tóth Alex már a tavasszal debütált, ferencvárosi klubtársa, Ötvös Bence most először tagja a keretnek. Mellettük szól, hogy a szezonban komoly nemzetközi mérkőzéseken edződtek.

Ugyanez mondható el a győri Vitális Milánról, de Tóth és Ötvös előtte áll a rangsorban.

Nikitscher Tamás már-már alapember, de neki bizonytalan a helyzete, ami ellene szól.

Marco Rossi több újoncot behívott a keretbe, a szurkolók régóta várják, hogy az új generációból többen is bizonyítsanak a válogatottban. Ötvös lendületes játékstílusa és Tóth – akivel a minap hosszabbított szerződést az FTC – technikai érettsége olyan tulajdonságok, amelyek friss energiát hozhatnak Rossi csapatába. Schäfer András ezzel együtt persze hiányozni fog.

Rossi bizalma a keretben

Érdekes mozzanat, hogy Marco Rossi nem kívánt pluszjátékost meghívni Schäfer helyére. Ez arra utal, hogy a kapitány bízik a mostani keret sokoldalúságában, és szeretné, ha a fiatalok is felelősséget vállalnának a kulcsmérkőzéseken.

A magyar válogatott szeptemberben előbb Írország ellen lép pályára, majd Portugáliával találkozik. Bár Schäfer hiánya érzékeny veszteség, a helyzet egyben nagy lehetőséget teremt arra, hogy a jövő reménységei bizonyítsanak a legmagasabb szinten.