Rossi bajban, nem így akart esélyt a Fradi két motorja a válogatottban

Kisebb izomsérülés miatt nem léphet pályára a szeptemberi világbajnoki selejtezőkön a magyar labdarúgó-válogatott egyik alapembere. Az MLSZ kedden kora délután jelentette be, hogy Schäfer András nem csatlakozhat a kerethez. Bár Marco Rossi nem hívott be senkit helyette, a hiányzó középpályás távolléte komoly lehetőséget ad a válogatott fiataljainak, elsősorban az FTC két játékosának, a csupán 19 éves Tóth Alexnek és az újonc Ötvös Bencének.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 15:11
Schäfer András klubcsapatánál, az Union Berlinnél sérült meg
Schäfer András klubcsapatánál, az Union Berlinnél sérült meg Fotó: ANDREAS GORA Forrás: DPA
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hivatalos közlése szerint Schäfer András izomsérülés miatt nem lehet ott a magyar válogatott két szeptemberi világbajnoki selejtezőjén, amelyeket Írország (szeptember 6., idegenben) és Portugália ellen (szeptember 9., itthon) vív Marco Rossi együttese.

Schäfer András (balról az első) csupaszív játékával a magyar labdarúgó-válogatott egyik erőssége. Marco Rossinak meg kell oldania a pótlását a sérülése miatt
Schäfer András (balról az első) csupaszív játékával a magyar labdarúgó-válogatott egyik erőssége. Marco Rossinak meg kell oldania a pótlását a sérülése miatt Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Nem súlyos Schäfer sérülése

A 26 éves középpályás sérülése szerencsére nem súlyos, ám a németországi légiós kénytelen kihagyni a soron következő találkozókat.

Az MLSZ az X-oldalán erősítette meg, hogy a Union Berlin játékosa nem állhat a szövetségi kapitány rendelkezésére. Marco Rossi ugyan nem hívott be senkit Schäfer helyett, a keret összetétele így is kellően bő, és a hiányzó játékos posztján több fiatal is lehetőséget kaphat.

Lehetőség a fradisták, Tóth Alex és Ötvös Bence előtt

A válogatott középpályássora így is izgalmas nevekkel bővelkedik. Vegyük számba, kik jöhetnek számításba Schäfer helyetteseként.

  • A még csak 19 éves Tóth Alex már a tavasszal debütált, ferencvárosi klubtársa, Ötvös Bence most először tagja a keretnek. Mellettük szól, hogy a szezonban komoly nemzetközi mérkőzéseken edződtek.
  • Ugyanez mondható el a győri Vitális Milánról, de Tóth és Ötvös előtte áll a rangsorban.
  • Nikitscher Tamás már-már alapember, de neki bizonytalan a helyzete, ami ellene szól.

Marco Rossi több újoncot behívott a keretbe, a szurkolók régóta várják, hogy az új generációból többen is bizonyítsanak a válogatottban. Ötvös lendületes játékstílusa és Tóth – akivel a minap hosszabbított szerződést az FTC – technikai érettsége olyan tulajdonságok, amelyek friss energiát hozhatnak Rossi csapatába. Schäfer András ezzel együtt persze hiányozni fog.

Rossi bizalma a keretben

Érdekes mozzanat, hogy Marco Rossi nem kívánt pluszjátékost meghívni Schäfer helyére. Ez arra utal, hogy a kapitány bízik a mostani keret sokoldalúságában, és szeretné, ha a fiatalok is felelősséget vállalnának a kulcsmérkőzéseken.

A magyar válogatott szeptemberben előbb Írország ellen lép pályára, majd Portugáliával találkozik. Bár Schäfer hiánya érzékeny veszteség, a helyzet egyben nagy lehetőséget teremt arra, hogy a jövő reménységei bizonyítsanak a legmagasabb szinten.

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (FC Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Schäfer András felejthetetlen gólja a németek ellen a 2021-es Eb-n:


 

Csépányi Balázs
