A súlyos sérülés után a Szeged edzője a Veszprém játékosa mellett döntött

Egy évvel ezelőtt óriási meglepetést jelentett, hogy a férfikézilabda-világbajnokságon Brazília legyőzte a jóval esélyesebb Svédországot, ennek is köszönhetően ugyanis a dél-amerikaiak történetük során először negyeddöntőbe jutottak, míg a skandinávok minden idők legrosszabb vb-szereplését produkálták. Az idei kontinenstornák előtt ismét megmérkőzött egymással a két csapat, ezúttal viszont a svédek nemes bosszút álltak: hétfőn 34-27-re, szerdán pedig 33-24-re győzték le a brazilokat hazai pályán. Az elmúlt két kézilabda-Eb-n dobogós svédeknek főleg a szerdai találkozó volt emlékezetes, ugyanis jobb játékot is nyújtottak, de cserébe egy kulcsemberüket bizonytalan időre elvesztették.

Andreas Palicka sérülése is megerősíthette: Mikael Appelgren lesz a svédek első számú kapusa a kézilabda-Eb-n (Fotó: AFP/Laurent Lairys)

A veszprémi Appelgren lesz a kezdőkapus a kézilabda-Eb társházigazdájánál?

A svéd válogatott mellett a Szegedet is irányító Michael Apelgren amiatt aggódhatott, mert kapusa, Andreas Palicka a második félidő elején elszenvedett sérülése miatt kórházban töltötte az estét. A Kolstad 39 éves klasszisa a szünet után a Veszprém kapusát, Mikael Appelgrent váltva lépett pályára, de alig öt perc elteltével nagy erővel arcon dobták labdával, mire vérezni kezdett az orra, és a kontaktlencséje is kiesett a szeméből.

A találkozó után a szövetségi kapitány még nem tudta megmondani, milyen súlyos Palicka sérülése, de sejtelmesen utalt rá, hogy a részben hazai rendezésű Eb-n

alighanem egyébként is Appelgren lesz az első számú svéd kapus.

A Veszprém egykori és a Szeged leendő játékosa, Lukas Sandell a szerda esti mérkőzés legeredményesebbjeként nyolc gólt dobott.

A svédek Malmőben sorrendben Hollandia, Georgia és Horvátország ellen lépnek pályára az Európa-bajnokság csoportkörében, ahonnan a kvartettek első két-két helyezettje jut a középdöntőbe.