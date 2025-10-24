Döcög a gépezet, mégis hurráoptimista bejelentést tettek a magyar BL-résztvevőnél

Az OTP Bank–Pick Szeged szerdán 28-23-ra nyert a HC Zagreb vendégeként a férfikézilabda Bajnokok Ligájában, de így is csupán ötven százalékos (három győzelem, három vereség) a mérlege, igaz, evvel is negyedik a B csoportban. A Veszprém ugyanígy áll, tehát ez nem dráma, az sokkal inkább, hogy a Szeged a magyar bajnokságban már kikapott Tatabányán, és Csurgón is csupán döntetlent ért el, így minimálisra csökkent az esélye, hogy az alapszakasz élén végezzen, sőt inkább kapaszkodnia kell a második helyezéshez. A klubnál mégsem pánikolnak, mert Michael Apelgren az előző idényben is igazolta, tavaszra hozza igazán formába a csapatát.

A HC Zagreb vendégeként mutatott játékkal Michael Apelgren, a Szeged edzője is elégedett lehetett. Két évvel meghosszabbították a szerződését. Forrás: OTP Bank–Pick Szeged

A svéd edző mindenesetre élvezi a bizalmat. A Szeged meghosszabbította Michael Apelgren szerződését a Magyar Kupa-címvédő OTP Bank–Pick Szeged férfi-kézilabdacsapatánál. A klub honlapja pénteken közölte, hogy a tavaly nyáron érkezett svéd szakember megállapodása a jelenlegi idény végén járt volna le, de immár 2028. június 30-ig érvényes.

Michael Apelgren és a Szeged kapcsolata: kölcsönös bizalom

– Tavaly nyáron új fejezet kezdődött klubunk életében: egy teljesen új projektet indítottunk el, amelyet szeretnénk a trénerrel közösen folytatni – így hangzik Szűcs Ernő Péter klubelnök indoklása.

Apelgren leszögezte, nagyon szeret Szegeden dolgozni. Érzése szerint folyamatosan halad a csapatépítés, és a helyes irányba tartanak, de tisztában van vele, hogy minden területen előre kell lépniük.

Az előző szezonban felejthetetlen pillanatokat éltünk át közösen, most pedig nehezebb idők járnak ránk a sérülések miatt. De ha kilábalunk ebből az időszakból, még erősebbek leszünk

– fogalmazta meg a bizakodását.

Apelgren köszönettel emelte ki, mert a klubja lehetővé teszi, hogy a napi munkája mellett hazája válogatottját is irányíthassa.