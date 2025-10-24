Xavi Pascual kíméletlenül őszinte volt a Veszprém újabb BL-veresége után

A Veszprém a jó kezdés után a mérkőzés végéig folyamatosan hátrányban volt a Füchse Berlin ellen, s bár a végjátékban közel állt az egyenlítéshez, végül be kellett érnie a szoros vereséggel.

A Veszprém mindent megtett a hajrában, de már nem tudott egyenlíteni. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Veszprém későn ébredt

– Az első félidőben borzasztóan játszottunk, és hamar hátrányba kerültünk.

Körülbelül tíz perc után elveszítettük az irányítást a meccs felett – a Berlin sokkal jobb volt nálunk.

– A második félidőben próbáltunk változtatni az intenzitásunkon, de ők kihasználták a helyzeteiket, és hat-hét góllal elhúztak, ami nagyon megnehezítette a dolgunkat. A csapat tovább harcolt, de a Berlin megérdemelten nyert – idézi Xavi Pascualt, a One Veszprém vezetőedzőjét a klub hivatalos oldala.

Ligetvári Patrik szerint nagyon hullámzó volt a mérkőzés. – Próbáltunk visszakapaszkodni a meccsbe, hiszen az elején hibáztunk, és ebből a Berlin nagy előnyhöz jutott. Folytattuk a saját játékunkat, és sikerült is visszajönnünk a meccsbe. Nagyon sajnálom, hogy végül egy góllal kikaptunk, mert megvoltak a helyzeteink ahhoz, hogy megnyerjük ezt a találkozót. Sok lehetőséget kihagytunk, de talán ez a jobbik eset – hiszen a helyzeteink megvannak, csak ezeket kell gólokra váltani, és akkor győztesként zárhatjuk a meccseket.

A Füchse Berlinnél az első félidőben kialakult négygólos előnyt tartották a döntő tényezőnek. – Akkor támadásban Lichtlein vezetésével ment minden, hátul pedig Milosavljev igazi fal volt. A második félidőben sokáig tudtuk tartani a tempónkat, többet futottunk a Veszprémnél, ahogyan azt szerettük volna. Hogy a vége szoros lett? Ott már az órát is néztük, de azért kellett Av Teigum megnyugtató gólja a végére. Sajnos nem tudom, mi lesz Wiedével, a térdsérülés biztos, a súlyossága a kérdés – értékelt a német csapatot irányító Nicolej Krickau.

– Óriási hangulatban a várt óriási meccset játszottuk. Megvolt a taktikánk. Tudtuk, hogy a Veszprém szeret futni, mi viszont még nála is többet akartunk futni. Túl kellett őket futnunk. A végére elfogyott ugyan az energiánk, de egy gól megmaradt az előnyünkből. És most ez volt a legfontosabb – tette hozzá Lasse Andersson, a berliniek átlövője.