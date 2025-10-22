kézilabdaolimpiaférfi kézilabda Bajnokok Ligája

Változik a Bajnokok Ligája, a magyar csapatokat is érinti

Bővül a létszám és változik a lebonyolítás a következő idénytől a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Öt év múlva megváltozik az európai kézilabda olimpiai selejtező lebonyolítása is, mivel létrejön egy új, Kézilabda Európa Játékok (KEJ) elnevezésű torna.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 17:15
Változik a Bajnokok Ligája lebonyolítása Fotó: Jvorgen Fromme Forrás: augenklick/firo Sportphoto
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) keddi bejelentése szerint a jelenlegi 16 csapat helyett jövő ősztől 24 együttes alkotja majd a mezőnyt a férfi Bajnokok Ligájában

A Veszprémet is érintik a férfi kézilabda BL változásai
A Veszprémet is érintik a férfi kézilabda BL változásai (Fotó: handballveszprem.hu)

A férfi kézilabda BL új formátuma

Az első körben hat darab négyes csoportot alakítanak ki, az első két helyezett a legjobb 12 közé, a második körbe – más néven középdöntőbe – jut, a harmadik-negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa-ligába. A második körben két hatos csoportban zajlanak a küzdelmek, az azonos csoportból továbbjutó csapatok nem találkoznak újra egymással, hanem magukkal hozzák az egymás elleni eredményeiket. Mindkét hatosból az első négy jut tovább a negyeddöntőbe, az ötödikek pedig az Európa-ligában folytathatják.

A kölni négyes döntő lebonyolítása nem változik, és az új rendszerrel nem növekszik a csapatokra váró mérkőzések száma.

Az új lebonyolítás kidolgozása során meghallgatták a Forum Club Handball nevű szervezet, az európai kézilabdaligák, nemzeti szövetségek és számos klubvezető, illetve játékosok véleményét is.

A férfi Európa-liga 32 csapattal, nyolc darab négyes csoporttal rajtol majd, a selejtező megszűnik. Az első és második helyezettek az oda-visszavágós rájátszásba jutnak, amelynek mezőnye kiegészül a BL első csoportköréből érkező együttesekkel. A 14 továbbjutóhoz csatlakoznak a BL középdöntőjének ötödikjei.

A női BL-t és El-t a 2027–2028-as idény előtt fogják megreformálni.

Az olimpiai kvalifikáció lebonyolítása is változik

Az európai szövetség honlapjának szerdai beszámolója szerint a kontinens legjobb nyolc férfi és női válogatottja vesz majd részt a négyévente sorra kerülő viadalon, amelynek tétje az olimpiai kvóták megszerzése lesz.

Michael Wiederer, az EHF elnöke emlékeztetett, hogy a 2028-as és a 2032-es olimpiát is Európán kívül rendezik, előbbit Los Angelesben, utóbbit Brisbane-ben, a KEJ létrehozásával viszont az európai szövetség garantálja, hogy ebben az időszakban is láthatnak olimpiai színvonalú mérkőzéseket a szurkolók.

A jelenlegi tervek szerint a szeptemberi válogatott hét részeként rendeznék a rangos tornát.

A világbajnokság európai selejtezőjének rendszere ugyancsak változni fog, ezzel kapcsolatban a végső döntést az EHF végrehajtó bizottságának decemberi ülésén hozzák meg.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

