Változik a Bajnokok Ligája, a magyar csapatokat is érinti

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) keddi bejelentése szerint a jelenlegi 16 csapat helyett jövő ősztől 24 együttes alkotja majd a mezőnyt a férfi Bajnokok Ligájában.

A Veszprémet is érintik a férfi kézilabda BL változásai (Fotó: handballveszprem.hu)

A férfi kézilabda BL új formátuma

Az első körben hat darab négyes csoportot alakítanak ki, az első két helyezett a legjobb 12 közé, a második körbe – más néven középdöntőbe – jut, a harmadik-negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa-ligába. A második körben két hatos csoportban zajlanak a küzdelmek, az azonos csoportból továbbjutó csapatok nem találkoznak újra egymással, hanem magukkal hozzák az egymás elleni eredményeiket. Mindkét hatosból az első négy jut tovább a negyeddöntőbe, az ötödikek pedig az Európa-ligában folytathatják.

A kölni négyes döntő lebonyolítása nem változik, és az új rendszerrel nem növekszik a csapatokra váró mérkőzések száma.

Az új lebonyolítás kidolgozása során meghallgatták a Forum Club Handball nevű szervezet, az európai kézilabdaligák, nemzeti szövetségek és számos klubvezető, illetve játékosok véleményét is.

A férfi Európa-liga 32 csapattal, nyolc darab négyes csoporttal rajtol majd, a selejtező megszűnik. Az első és második helyezettek az oda-visszavágós rájátszásba jutnak, amelynek mezőnye kiegészül a BL első csoportköréből érkező együttesekkel. A 14 továbbjutóhoz csatlakoznak a BL középdöntőjének ötödikjei.

A női BL-t és El-t a 2027–2028-as idény előtt fogják megreformálni.

Az olimpiai kvalifikáció lebonyolítása is változik

Az európai szövetség honlapjának szerdai beszámolója szerint a kontinens legjobb nyolc férfi és női válogatottja vesz majd részt a négyévente sorra kerülő viadalon, amelynek tétje az olimpiai kvóták megszerzése lesz.

Michael Wiederer, az EHF elnöke emlékeztetett, hogy a 2028-as és a 2032-es olimpiát is Európán kívül rendezik, előbbit Los Angelesben, utóbbit Brisbane-ben, a KEJ létrehozásával viszont az európai szövetség garantálja, hogy ebben az időszakban is láthatnak olimpiai színvonalú mérkőzéseket a szurkolók.

A jelenlegi tervek szerint a szeptemberi válogatott hét részeként rendeznék a rangos tornát.