A Fradi és a Győr is súlyos büntetést kapott a kézilabdabotrány miatt

A női NB I 2025. október 11-én rendezett rangadóján történtek miatt az FTC-t 800 ezer, a Győrt 400 ezer forintos pénzbüntetéssel sújtotta a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) etikai és fegyelmi bizottsága szerdán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 17:02
Az FTC-szurkolók transzparense a Győr elleni kézilabdamérkőzésen
Az FTC-szurkolók transzparense a Győr elleni kézilabda-mérkőzésen (Fotó: Facebook)
A bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő győriek 32-17-es győzelmével zárult mérkőzés közben az FTC szurkolóinak egy csoportja a „Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!” feliratú molinót mutatott fel. 

A Győr örülhetett az FTC elleni kézilabda-rangadó végén, ami a Fradi-szurkolók molinójáról is emlékezetes marad
A Győr örülhetett az FTC elleni kézilabda-rangadó végén, ami a Fradi-szurkolók molinójáról is emlékezetes marad (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A Győr–FTC kézilabda-bajnoki után büntetett az MKSZ

Az MKSZ közleménye szerint a Ferencváros a szurkolói által bevitt és felmutatott transzparens súlyosan sportszerűtlen és gyűlöletre uszító, kirekesztő tartalma miatt kapott 800 ezer forintos pénzbüntetést. Ezen felül egy hazai bajnoki mérkőzésére az úgynevezett B-közép szektorának bezárását rendelte el a bizottság, és a sportszervezetnek a következő két hazai bajnoki meccsére saját költségén szövetségi ellenőrt kell fogadnia.

Az FTC-Rail Cargo Hungaria elnézést kért a molinó tartalmáért, a testület előtt beszámolt arról, hogy belső döntéseket hozott a transzparenst kihelyezők kitiltására, annak érdekében, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.

A Győri Audi ETO KC rendezési hiányosság – a biztonsági szabályzat, valamint a mérkőzésrendezéssel kapcsolatos szabályok megsértése –, valamint a vendégcsapattal szemben elkövetett sportszerűtlen magatartása miatt kapott 400 ezer forint pénzbüntetést. Az MTI hozzátette, hogy a biztonsági szabályzat kimondja, hogy a mérkőzések kapcsán a szervező felelőssége annak ellenőrzése és betartatása, hogy a nézők „rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási tartalmú feliratot vagy jelzést” ne jelenítsenek meg.

 

