Magyar vezető az Agrofert Hungária cégcsoport élén: értéket őriznek és fejlesztenek

Változás történt az Agrofert Hungária cégcsoport vezetésében is: dr. Drucskó Zoltán, az IKR Agrár Kft. operatív ügyvezető igazgatója a jövőben a country menedzser pozíciót is betöltve képviseli a tulajdonos cseh Agrofert cégcsoportot.
Dr. Drucskó Zoltán december 1-jétől country menedzserként vezeti az Agrofert Hungária cégcsoportot; a posztot Bartha Tündétől vette át, aki a napokban kezdte meg a munkát a cseh kormányhivatal vezetőjeként és a miniszterelnök kabinetfőnökeként. „A kinevezés nagy megtiszteltetés és hatalmas felelősség is egyben, a belém vetett bizalmat az is mutatja, hogy magyar állampolgár még nem került ilyen pozícióba a cégcsoportnál” – mondta az új vezető, aki az elődje által elkezdett folyamatokat szeretné továbbvinni.
Egyik elsődleges feladatának a vállalatcsoport tagjai közötti szinergiák fejlesztését és erősítését tartja. „Bár mindegyik cég önálló identitás, saját üzleti tervvel és vezetéssel, a szinergiák kihasználása terén még számos lehetőségünk van. A corporate branding terén is van tennivalónk, hiszen nagyon sokan nem is tudják, mekkora cégcsoport vagyunk itt, Magyarországon. Employer branding keretében pedig szeretnénk megszólítani azokat a fiatal szakembereket, diákokat is, akiket kinevelve biztosíthatjuk a cégcsoportban a humánerőforrás-utánpótlást” – mondta.
Nem csak pénzügyi befektető, szakmai partner is
Az új country menedzser szerint az 1200 hektáron gazdálkodó gyöngyöspatai cég felvásárlása nemcsak üzleti, hanem stratégiai értelemben is nagy lépés az IKR számára.
– Ez már a hatodik olyan leányvállalatunk, ami szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. Fontos számunkra, hogy ne csak a szárító- és tárolókapacitásainkat, hanem a növénytermesztési tevékenységünket is bővítsük – hangsúlyozta dr. Drucskó Zoltán. A gyöngyöspatai társaság december 1-jével került 100%-os IKR-tulajdonba, miután a szövetkezeti formából kft.-vé alakult át.
„Bár több gazdasági szereplő is érdeklődött a szövetkezetünk iránt, a tulajdonosát meggyőzte az IKR vezetősége által felvázolt jövőkép – a kutatás-fejlesztési program, a precíziós farmgazdaság terve –, s nem utolsósorban az IKR szakmai hitele. Ez nemcsak üzleti, hanem érzelmi kérdés is volt számomra; fontos volt, hogy úgy léphessek hátra 74 évesen, hogy jó kezekben tudjam egy élet munkáját”
– mondta Ambrus Sándor, a szövetkezet korábbi elnöke.
