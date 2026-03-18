Országszerte karbantartást végeznek a fürdőkben – mutatjuk, hová nem érdemes most menni

Tavasszal, jellemzően a húsvétot megelőző vagy az azt követő hetekben, vagyis a kevésbé forgalmas időszakokban zajlik számos hazai termálfürdőben a medencék és a gépészeti berendezések karbantartása. Egyes helyeken ezt megoldják egy-egy medence lezárásával, de arra is akad példa, hogy a teljes fürdő zárva tart néhány napig.

A héten karbantartás miatt nem látogatható a kiskőrösi Rónaszéki fürdő (Fotó: Termal Oline)

Ezen a héten is számos fürdőt érint a részleges vagy teljes leállás. A Termál Online összegyűjtötte, hol mire számíthatnak a fürdőzni vágyók.

A balmazújvárosi Kamilla gyógyfürdő teljesen zárva lesz, de csak három napig. A karbantartási leállást március 17. és 19. között ejtik meg, pénteken már újranyitnak.

A ballószögi Aranykor wellness- és termálfürdő szintén március 16-tól van zárva, pénteken nyitnak újra.

A tavaszi karbantartási szünet ezen a héten lesz a ceglédi gyógyfürdőben – Magyarország legújabb gyógyhelyén. A leállás hétfőtől péntekig tart, március 21-én, szombaton már ismét várják a fürdőzőket.

A Kiskőrösön található Rónaszéki fürdőben is március 16. és 20. között van karbantartási leállás, szombaton nyitnak.

A karbantartás alatt sem zár be a teljes fürdő

Egyes fürdők nem zárnak be teljesen. Így részleges üzemszünet van a bogácsi gyógyfürdőben, ahol hétfőtől péntekig a fedett élményfürdő és a szaunarészleg zárva tart. A kinti gyógyvizes medencék ebben az időszakban is változatlanul a vendégek rendelkezésére állnak.

A kaposvári Virágfürdőben a fedett élményfürdőt és a hozzá kapcsolódó kinti medencéket érinti a vízcsere és a karbantartás. Ez hétfőn kezdődött és március 27-ig tart, majd jövő szombaton nyitnak újra. A gyógyfürdő, az uszoda és a Wellness Világ viszont zavartalanul üzemel.

A szegedi Napfényfürdő Aquapolis főépülete is zárva tart hétfőtől, de március 20-án 14 órakor már újra is nyitnak. A Forrás Spa részlegben viszont nem lesz karbantartás, ebben az időszakban is látogatható.