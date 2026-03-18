Megmérgezte férjét, majd könyvet írt a gyászról a gyerekkönyvíró + videó

Bűnösnek találták a 35 éves amerikai gyerekkönyvírót, Kouri Richinst, aki a vád szerint megmérgezte férjét, majd később könyvet írt a gyász feldolgozásáról – adta hírül a Bild.
A Utah állambeli Park Cityben hozott ítélet szerint a nő 2022 márciusában végzett 39 éves férjével. A bíróság szerint Kouri Richins egy Moscow Mule koktélba keverte a szintetikus opioid fentanil többszörös, halálos dózisát, ami végzett a férjével.
Az ügyészség szerint a gyilkosság hátterében anyagi érdekek álltak.
A nő arra számított, hogy hozzájut férje mintegy négymillió dolláros vagyonához, amelyből saját, több mint négy és fél millió dolláros adósságának nagy részét rendezhette volna, majd új életet tervezett szeretőjével.
A nyomozás során az is kiderült, hogy nem ez volt az első kísérlete: egy hónappal korábban már megpróbálta megmérgezni férjét egy fentanillal kevert étellel, ám azt a férfi túlélte.
Kouri Richins egy évvel a gyilkosság után gyerekkönyvet írt Are You With Me? címmel, amelyben egy kisfiú történetén keresztül mutatja be, hogyan dolgozza fel apja halálát. A könyvben persze nem esik szó arról, hogy saját gyerekei is az apjukat gyászolják – akinek haláláért ő felelős. Kouri Richins a könyvével még beszélgetős műsorokban is szerepelt. Eközben az ügyészség már javában nyomozott a szerző után.
Az esküdtszék a nőt nemcsak gyilkosságban, hanem gyilkossági kísérletben, valamint csalásban és okirat-hamisításban is bűnösnek találta. A vád szerint a gyilkosság előtt életbiztosítást is kötött férjére.
Az ítélet kihirdetése május 13-án várható, a nőre minimum 25 év börtönbüntetés szabható ki.
