AusztriaENSZBiztonsági Tanács

Fontos pozícióra tehet szert a világpolitikában Magyarország szomszédja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Három ország, két hely, egy vesztes. Az ENSZ-közgyűlés ezen a szerdán választja meg a Biztonsági Tanács új, nem állandó tagjait a 2027–2028-as időszakra. Ausztria számára a tét óriási: Beate Meinl-Reisinger külügyi irányvonala New Yorkban érheti el legnagyobb sikerét – vagy szenvedhet látványos vereséget. A legveszélyesebb ellenfél éppen a szomszédos Németország, a győzelemnek pedig olyan ára lehet, amelyről az osztrák fővárosban eddig mélyen hallgattak.

Munkatársunktól
2026. 06. 03. 7:22
Illusztráció (Forrás: Xinhua via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A választás előtt súlyos vádak is szárnyra kaptak: kritikus hangok szerint Bécs az utóbbi időben feltűnően engedékeny volt olyan autoriter rendszerekkel szemben, mint Irán, Líbia vagy Venezuela. A gyanú szerint Ausztria így próbált szavazatokat vásárolni a tagsághoz. Bár a hivatalos diplomácia ezt rutineljárásnak nevezi, a kérdés továbbra is égető: 

vajon elvtelen alkuk árán vezet-e az út a „hatalmasok asztalához”?

A szerdai szavazás tétje tehát nemcsak egy szék New Yorkban. Ha Ausztria nyer, Meinl-Reisinger elkönyvelheti a sikert, de a semlegesség mítoszát kikezdheti a valós döntéskényszer súlya. Ha pedig Berlin kerekedik felül, Ausztria kénytelen lesz szembenézni azzal, hogy a világpolitikában a „jó szándék” nem helyettesíti a valós érdekérvényesítő képességet.

Amennyiben Bécs sikerrel jár, nem lesz teljesen új számára a közeg: Ausztria már három alkalommal, 1973/74-ben, 1991/92-ben és 2009/10-ben volt az ENSZ BT tagja. Magyarországot eddig kétszer – 1968-ban és 1992-ben – választották meg a Biztonsági Tanács nem állandó tagjai közé.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Xinhua via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Baranyai Gábor
idezojelekhegedűs zsolt

Megszakítottság

Baranyai Gábor avatarja

A szívhang meghallgattatása nem más, mint az emberi méltóság és az élethez való jog elismerése, annak tudatosítása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.