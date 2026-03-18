Meddig bírja Európa orosz olaj nélkül?

Az orosz olaj érkezése az Adria vezetéken az amerikai szankciók feloldásával nem ütközik sem uniós, sem amerikai jogi problémákba. Ezért a szállítás megtagadása csupán a horvát kormány döntése, a kommunikáció továbbra sem egyértelmű és időhúzásra utal. A horvát kormány és parlament, Zoran Milanović elnök kivételével erősen Ukrajna barát, ez az egyik oka a politikai ellenállásnak. A másik probléma a Mol jelentős tulajdonjoga a horvát olajvállalat, az INA felett. Számos nemzetközi bírósági döntés hozta ki a Molt győztesnek, ebbe azonban Horvátország nem tud beletörődni, így az orosz kőolaj tranzitjának akadályozása egyfajta kicsinyes bosszú – mondta el lapunk megkeresésére Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója annak kapcsán, milyen lehetőségei maradnak Európának, ha mindenáron nélkülözi az orosz olajat és Magyarország sem jut hozzá a megvásárolt mennyiséghez.

Ami napjainkat illeti, a kőolajhelyzetet egyelőre részben orvosolja a nemzetközileg feloldott stratégiai készletek és az orosz olajra április 11-ig vonatkozó szankciómentessége

Egyre nagyobb a verseny a meglévő kőolajkészletekért

Amennyiben az iráni háború elhúzódik, a helyzet azonban változhat a globális kínálat szűkössége miatt. A régiós benzinpiac összetett és számos termelő van, azonban elhúzódó konfliktus esetén jelentős áremelkedés érkezhet a kutakra. Ezt enyhíteni tudná, ha a Mol hozzáférne az orosz olajhoz, amely jóval kedvezőbb árú, mint a Brent típusú olaj. Az utóbbi árától függően húszszázalékos vagy magasabb az árkülönbözet, az Urals típusú olaj az olcsóbb. Éppen ezért kérdés, hosszú távon felül tud-e emelkedni a horvát kormány politikai makacsságán és pragmatikus döntést hozni.

Vonatkozó kérdésünkre Somosi Zoltán aláhúzta, Európa rövid távon nem fogja visszaengedni az orosz olajat a piacra, mivel az a teljes narratívát (miszerint Oroszországot meg kell fosztani bevételeitől és így kell béketárgyalásokra kényszeríteni) borítaná. Hosszú távon azonban, ha az iráni háború hónapokig húzódik, az EU lehet rá lesz erre kényszerítve. A Hornuzi-szoros lezárásával a világ olajkereskedelmének ötöde esett ki, az EU, pedig önkéntesen a világkereskedelem további tíz százalékát tiltja be Oroszország felől. Ezáltal az EU jóval nagyobb árnyomásnak lesz kitéve, a világpiacon a meglévő készletekért egyre nagyobb lesz a versengés – mutatott rá a kutató.