Árverésre bocsátották Mussolini egykori nyaralóját

A történelmi jelentőségű Villa Mussolini az elmúlt évtizedekben Riccione kulturális életének fontos helyszínéül szolgált: kiállításoknak, művészeti projekteknek és rendezvényeknek adott otthont, és a helyi hatóságok szerint jelentős turisztikai látványosságnak számít. A városvezetés rendkívül fontosnak nevezte, hogy az épület további sorsáról helyben szülessen döntés.
Miután az önkormányzat évtizedeken át kölcsönből működtette a villát, a befektetés mellett döntöttünk, hogy minden polgár örökségévé váljon
– írta Daniela Angelini, Riccione polgármestere hétfőn kiadott közleményében.
