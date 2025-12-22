Árverésre bocsátották Mussolini egykori nyaralóját

Az ingatlan az 1890-es években, a századforduló adriai tengerparti villáira jellemző stílusban épült. Többször cserélt gazdát, mígnem 1934-ben Mussolini felesége, Rachele megvásárolta, ezt követően pedig a család nyaralójaként használták. A második világháború után az épület állami tulajdonba, majd később egy alapítványhoz került,

2005-től pedig Riccione önkormányzata használja és működteti.

Egyelőre nem közöltek információkat arról, hány ajánlat érkezett az árverésre, és az sem ismert, milyen áron cserélhet gazdát az épület. Az ajánlatokat tartalmazó borítékokat január végén bontják fel.