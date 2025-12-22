mussoliniriccionevilla mussolinivilla

Árverésre bocsátották Mussolini egykori nyaralóját

Árverésen kínálják Benito Mussolini olasz diktátor egykori nyaralóját, az Adriai-tenger partján fekvő Riccionében található Villa Mussolinit. Az ajánlatok benyújtásának határideje hétfőn jár le, a város önkormányzata pedig jelezte, hogy indul az árverésen. Mussolini nyaralója az 1890-es években épült.

2025. 12. 22.

A történelmi jelentőségű Villa Mussolini az elmúlt évtizedekben Riccione kulturális életének fontos helyszínéül szolgált: kiállításoknak, művészeti projekteknek és rendezvényeknek adott otthont, és a helyi hatóságok szerint jelentős turisztikai látványosságnak számít. A városvezetés rendkívül fontosnak nevezte, hogy az épület további sorsáról helyben szülessen döntés.

A festői Riccione a Villa Mussolini mellett az itt található delfináriumról is nevezetes


Miután az önkormányzat évtizedeken át kölcsönből működtette a villát, a befektetés mellett döntöttünk, hogy minden polgár örökségévé váljon

– írta Daniela Angelini, Riccione polgármestere hétfőn kiadott közleményében. 

A Villa Mussolini nemcsak értékes épület, hanem az identitásunk része is, amit meg kell őriznünk és erősítenünk kell

– tette hozzá.

Az ingatlan az 1890-es években, a századforduló adriai tengerparti villáira jellemző stílusban épült. Többször cserélt gazdát, mígnem 1934-ben Mussolini felesége, Rachele megvásárolta, ezt követően pedig a család nyaralójaként használták. A második világháború után az épület állami tulajdonba, majd később egy alapítványhoz került, 

2005-től pedig Riccione önkormányzata használja és működteti.

Egyelőre nem közöltek információkat arról, hány ajánlat érkezett az árverésre, és az sem ismert, milyen áron cserélhet gazdát az épület. Az ajánlatokat tartalmazó borítékokat január végén bontják fel.



A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

