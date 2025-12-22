Rendkívüli

Orbán Viktor: 400 milliárd forintba került volna az ukránoknak adandó hitel

miniszterelnökbörtönMoldova

Két év börtönre ítélte egy francia bíróság Moldova volt miniszterelnökét

A Párizsi Büntetőbíróság december 8-án, távollétében kétéves börtön- és 100 ezer euró pénzbüntetésre ítélte pénzmosás miatt Moldova korábbi miniszterelnökét, Vladimir Filatot – írta a birtokába került ítéletet ismertetve hétfőn az AFP hírügynökség.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 19:01
Vladimir Filat, Moldova volt miniszterelnöke Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az 56 éves Vladimir Filatot – aki 2009 és 2013 között volt Moldova miniszterelnöke és jelenleg az ellenzéki Moldovai Liberális Demokrata Párt (PLDM) vezetője – külföldi hivatalos személy megvesztegetéséből származó pénz Franciaországban való tisztára mosásában találták bűnösnek, amikor 2012-ben és 2014-ben a volt feleségével együtt, cégeken és egy strómanon keresztül ingatlanokat vásárolt a franciaországi Haute-Savoie-ban. 

Vladimir Filat, Moldova volt miniszterelnöke
Vladimir Filat, Moldova volt miniszterelnöke
(Fotó: AFP)

Az erre felhasznált pénzt részben attól a kanadai cégtől kapták, amely Filat miniszterelnöksége alatt, 2011-ben elnyerte a moldovai nemzeti lottó lebonyolítási szerződését.

Mivel a volt kormányfő nem jelent meg a tárgyaláson, a bíróság elfogatóparancsot adott ki ellene, volt feleségét pedig 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre és 150 ezer eurós pénzbírságra ítélték. Emellett a szóban forgó ingatlanokat elkobozták, és a volt házaspárnak 10 ezer eurót is fizetnie kell a moldovai államnak erkölcsi kártérítésként.

Az ítélet indoklásában a büntetőbíróság kimondta, hogy Vladimir Filat „tudatosan mosta tisztára a saját korrupciós tevékenységéből származó bevételeit, miközben országa kormányfőjeként a közérdeket szem előtt tartva kellett volna cselekednie”.

A volt kormányfő a Facebook-oldalán „megalapozatlannak” nevezte az ellene felhozott vádakat hétfőn, és az ítéletre reagálva kijelentette, hogy a bíróság „politikai” indíttatású és a „Moldovai Köztársaság által erősen befolyásolt” döntést hozott. Hozzátette, hogy fellebbezést nyújtott be, mert 

az ügy csak egy franciaországi házvásárlására vonatkozik, a francia igazságszolgáltatásban lefolytatott eljárás pedig hamis tanúzáson alapul.

 Vladimir Filatot egyszer már elítélték a hazájában korrupció és hatalommal való visszaélés miatt 2016-ban. Akkor kilenc év börtönbüntetést kapott, de három év elteltével szabadon engedték. Azzal vádolták, hogy 260 millió dollárt sikkasztott el egy összesen egymilliárd dolláros csalási ügyben.

Borítókép: Vladimir Filat, Moldova volt miniszterelnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

A fiatalok a digitális zaj helyett az analóg valóságot választották

Szakos Enikő avatarja

A mobiltelefon-korlátozás eszköz arra, hogy visszaadjuk a figyelmet az iskolának, és megerősítsük a közösséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.