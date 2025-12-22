Két év börtönre ítélte egy francia bíróság Moldova volt miniszterelnökét

Az 56 éves Vladimir Filatot – aki 2009 és 2013 között volt Moldova miniszterelnöke és jelenleg az ellenzéki Moldovai Liberális Demokrata Párt (PLDM) vezetője – külföldi hivatalos személy megvesztegetéséből származó pénz Franciaországban való tisztára mosásában találták bűnösnek, amikor 2012-ben és 2014-ben a volt feleségével együtt, cégeken és egy strómanon keresztül ingatlanokat vásárolt a franciaországi Haute-Savoie-ban.

Vladimir Filat, Moldova volt miniszterelnöke

(Fotó: AFP)

Az erre felhasznált pénzt részben attól a kanadai cégtől kapták, amely Filat miniszterelnöksége alatt, 2011-ben elnyerte a moldovai nemzeti lottó lebonyolítási szerződését.

Mivel a volt kormányfő nem jelent meg a tárgyaláson, a bíróság elfogatóparancsot adott ki ellene, volt feleségét pedig 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre és 150 ezer eurós pénzbírságra ítélték. Emellett a szóban forgó ingatlanokat elkobozták, és a volt házaspárnak 10 ezer eurót is fizetnie kell a moldovai államnak erkölcsi kártérítésként.

Az ítélet indoklásában a büntetőbíróság kimondta, hogy Vladimir Filat „tudatosan mosta tisztára a saját korrupciós tevékenységéből származó bevételeit, miközben országa kormányfőjeként a közérdeket szem előtt tartva kellett volna cselekednie”.

A volt kormányfő a Facebook-oldalán „megalapozatlannak” nevezte az ellene felhozott vádakat hétfőn, és az ítéletre reagálva kijelentette, hogy a bíróság „politikai” indíttatású és a „Moldovai Köztársaság által erősen befolyásolt” döntést hozott. Hozzátette, hogy fellebbezést nyújtott be, mert

az ügy csak egy franciaországi házvásárlására vonatkozik, a francia igazságszolgáltatásban lefolytatott eljárás pedig hamis tanúzáson alapul.

Vladimir Filatot egyszer már elítélték a hazájában korrupció és hatalommal való visszaélés miatt 2016-ban. Akkor kilenc év börtönbüntetést kapott, de három év elteltével szabadon engedték. Azzal vádolták, hogy 260 millió dollárt sikkasztott el egy összesen egymilliárd dolláros csalási ügyben.

Borítókép: Vladimir Filat, Moldova volt miniszterelnöke (Fotó: AFP)