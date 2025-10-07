Nyolcvan éve ért véget a második világháború

A D napon brit, amerikai és kanadai csapatok szálltak partra Franciaországban, és ezzel egyértelművé vált: Németország két irányból is szorításba került. Bár Hitler az Ardennekben még megpróbált egy kétségbeesett ellentámadást indítani, az offenzíva gyorsan kifulladt. Nyugatról a nyugati szövetségesek törtek előre, keletről pedig a Vörös Hadsereg közeledett. A Harmadik Birodalom összeomlása immár elkerülhetetlennek látszott.

1945 tavasza: a vég kezdete

1945 tavaszára a frontvonalak Németország belsejében találkoztak. Április közepén a szovjet csapatok megkezdték Berlin ostromát: a várost április 20-án körbezárták, és két héten át véres utcai harcok dúltak.

A Führerbunkerben bujkáló Adolf Hitler április 29-én feleségül vette élettársát, Eva Braunt, majd másnap öngyilkosságot követett el.

Halála előtt Karl Dönitz tengernagyot nevezte ki államfőnek, Joseph Goebbelst pedig kancellárrá, de Goebbels egy napon belül követte vezérét a halálba. A náci vezetés pillanatok alatt összeomlott, az állam irányítása gyakorlatilag megszűnt.

Eközben Itáliában is drámai fordulat következett be. A partizánok április végén felszabadították Milánót és Torinót, 28-án pedig elfogták és kivégezték Benito Mussolinit.

Holttestét Milánóban közszemlére tették, a fasiszta rezsim ezzel végképp a múlté lett. Másnap Casertában az olasz fasiszta erők letették a fegyvert, majd május 2-án Észak-Olaszországban és Ausztriában közel egymillió német katona adta meg magát.

Berlin bukása és Németország megadása

Május 2-án Helmuth Weidling tábornok feltétel nélkül megadta Berlint a szovjet csapatoknak. Ez a döntő pillanat volt: a főváros eleste a Harmadik Birodalom végét jelentette. Szinte ezzel egy időben más frontokon is sorra adták meg magukat a német egységek. Május 4-én Bernard Montgomery brit tábornagy elfogadta Észak-Németország, Hollandia és Dánia erőinek kapitulációját – összesen mintegy egymillió katonától. Május 5-én Wageningenben Johannes Blaskowitz tábornok írta alá a hollandiai német csapatok fegyverletételét a kanadai és holland erők előtt.

A döntő aktus azonban május 7-én következett: Alfred Jodl tábornok Reimsben aláírta Németország feltétel nélküli kapitulációját. Másnap, május 8-án Berlinben Wilhelm Keitel tábornagy is megerősítette a dokumentumot Karlshorstban, immár a szovjetek jelenlétében is. Ezzel Európában hivatalosan véget ért a háború.

A győzelem napját azóta nyugaton május 8-án, a Oroszországban pedig az időeltolódás miatt május 9-én ünneplik.