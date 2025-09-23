Készen áll a terv: már megvan, hogyan tör ki a harmadik világháború

„Ne legyünk naivak” – figyelmeztetett a volt holland miniszterelnök és a nyugati fegyveres erők jelenlegi vezetője nemrég a New York Timesnak adott interjúban.

Rutte szerint ha Hszi Csin-ping kínai elnök úgy dönt, hogy megtámadja Tajvant, először felhívja a Moszkvában élő partnerét, Vlagyimir Putyint, és közli vele: „Ezt fogom tenni, és arra kérlek, hogy NATO-területek elleni akcióval kösd le Európát.” Valószínűleg ez lenne az első lépés.

Rutte szavai pontosan rátapintanak a lényegre. Oroszország, amely az elhúzódó ukrajnai háború miatt egyre inkább rászorul Kína pénzügyi és katonai támogatására, komoly előnyöket remélhet, ha Peking szövetségeseként lép fel: megmutathatja a NATO gyengeségeit, és kihasználhatja az Egyesült Államok – Donald Trump elnöksége alatt tapasztalt – beavatkozási vonakodását.

Trump mandátuma azonban 2028-ban véget ér. Addigra Európa várhatóan megkezdi a megkésett újrafegyverkezést, amit a múlt hónapban bejelentett tervek is jeleznek: egy 48 kilométer mély védelmi övezet kialakítását tervezik Oroszország és a balti államok határán a kontinens biztonságának erősítése érdekében.

Hszi Csin-ping és Putyin előtt most óriási esély nyílik egy Nyugat elleni, váratlan csapás mérésére, amelyet csak gyors döntéssel tudnak kihasználni.

– figyelmeztet Shirreff. A világ így kerülhet egy katasztrofális, kétfrontos konfliktus küszöbére a szuperhatalmak között, ami a harmadik világháború rémképét idézi – számolt be a Daily Mail.

Íme, a tábornok forgatókönyve

2025. november 3., hétfő: Hatalmas áramszünet bénítja meg Vilniust, Litvánia fővárosát, leállítva a város alapvető szolgáltatásait. Miközben a kórházak vészhelyzeti generátorokra kapcsolnak és a bankok felfüggesztik a kereskedelmet, a káosz egyre terjed. Fosztogatások és polgári zavargások söpörnek végig a békéjéről ismert Litvánián. Kisebb áramkimaradások Nagy-Britanniában, Franciaországban és Németországban is pánikot keltenek, ezért több ország fegyveres járőröket vezényel az utcákra.