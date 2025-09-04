Itt van Oroszország bejelentése a világháborúról

Oroszország nem nyitott arra, hogy külföldi békefenntartó csapatok biztosítsák a tűzszünetet vagy a békemegállapodást Ukrajnában – jelentette az orosz média Marija Zaharova külügyminisztériumi szóvivőre hivatkozva. Moszkva már korábban is hangsúlyozta, hogy a „hajlandók koalíciójának” terve elfogadhatatlan a számukra. Szergej Sojgu, az Orosz Biztonsági Tanács titkára szerint ennek a forgatókönyvnek a megvalósítása közvetlen konfrontációhoz vezethet a NATO és Oroszország között, vagy akár a harmadik világháború kitörését okozhatja a későbbiekben.

Világháború lehet a nyugati tervekből (Fotó: AFP)

Oroszország nem szándékozik megvitatni a külföldi beavatkozást Ukrajnában, ami alapvetően elfogadhatatlan és minden formában vagy formátumban aláássa a biztonságot

– mondta most Zaharova válaszul Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének bejelentésére, miszerint tárgyalások folynak egy háború utáni tervről, amely magába foglalja csapatok küldését Ukrajnába.