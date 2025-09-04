Oroszországvilágháborútűzszünetorosz-ukrán háború

Itt van Oroszország bejelentése a világháborúról

Oroszország határozottan elutasítja a külföldi békefenntartó erők jelenlétét Ukrajnában, miközben az Európai Unió biztonsági garanciákat tervez az ország számára. Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő „alapvetően elfogadhatatlannak" nevezte a külföldi beavatkozást, válaszul az Európai Bizottság elnökének nyilatkozatára a lehetséges békefenntartó missziókról. Moszkva már korábban kijelentette, hogy a külföldi csapatok jelenléte Ukrajnában közvetlen konfrontációt és világháborút hozhat.

Kozma Zoltán
2025. 09. 04. 7:20
Egyre közelebb a világháború (Fotó: AFP)
Egyre közelebb a világháború (Fotó: AFP)
Oroszország nem nyitott arra, hogy külföldi békefenntartó csapatok biztosítsák a tűzszünetet vagy a békemegállapodást Ukrajnában – jelentette az orosz média Marija Zaharova külügyminisztériumi szóvivőre hivatkozva. Moszkva már korábban is hangsúlyozta, hogy a „hajlandók koalíciójának” terve elfogadhatatlan a számukra. Szergej Sojgu, az Orosz Biztonsági Tanács titkára szerint ennek a forgatókönyvnek a megvalósítása közvetlen konfrontációhoz vezethet a NATO és Oroszország között, vagy akár a harmadik világháború kitörését okozhatja a későbbiekben.

Világháború lehet a nyugati tervekből (Fotó: AFP)
Világháború lehet a nyugati tervekből (Fotó: AFP)

Oroszország nem szándékozik megvitatni a külföldi beavatkozást Ukrajnában, ami alapvetően elfogadhatatlan és minden formában vagy formátumban aláássa a biztonságot

– mondta most Zaharova válaszul Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének bejelentésére, miszerint tárgyalások folynak egy háború utáni tervről, amely magába foglalja csapatok küldését Ukrajnába.

Világháborút kockáztat a Nyugat

Moszkva már korábban elutasította bármilyen NATO-hoz köthető békefenntartó erő telepítését. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ezt „külföldi katonai beavatkozásnak” nevezte.

Von der Leyen augusztus 31-én a Financial Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy Európa „meglehetősen pontos terveket” készít a lehetséges békefenntartó bevetésekre.

Szeptember 2-án Friedrich Merz német kancellár reagált Von der Leyen kijelentéseire, mondván, hogy nincsenek ilyen konkrét tervek, „legalábbis Németországban nem”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig szerdán érkezett Párizsba, ahol a résztvevő országok várhatóan megvitatják, milyen biztonsági garanciákat lehet nyújtani Ukrajnának a tűzszünet vagy a békemegállapodás elérése után.

Borítókép: Egyre közelebb a világháború (Fotó: AFP)

Google News
