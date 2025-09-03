orosz-ukrán háborúMette FrederiksenVolodimir Zelenszkij

Zelenszkij Európát járja, a szövetségeseit győzködi

Több nyomásgyakorlást szorgalmazott Oroszországra az ukrán elnök szerdán, újabb európai körútjának kezdetén. Volodimir Zelenszkij Koppenhágában a skandináv és a balti államok vezetőivel is találkozott.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 21:39
Mette Frederiksen és Volodimir Zelenszkij Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN Forrás: Ritzau Scanpix
Az ukrán államfő Koppenhágában kezdte a látogatását, és már indulásakor minden szövetségesét arra sürgette, hogy szállítsanak Ukrajnának légvédelmi eszközöket. A Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett bejegyzésében Zelenszkij utalt arra, hogy az orosz erők szerdán is több fronton támadták Ukrajnát. Megyei vezetők közlése szerint a kelet-ukrajnai Kosztyantinovka ellen intézett légitámadásban kilencen meghaltak.

Volodimir Zelenszkij Koppenhágában a skandináv és balti államok vezetőivel is találkozott
Volodimir Zelenszkij Koppenhágában a skandináv és a balti államok vezetőivel is találkozott. Fotó: AFP

„Ezek valóban demonstratív orosz csapások. Elsősorban az orosz hadigazdaságra gyakorolt elegendő nyomás hiányának tudhatók be, hogy ez a fajta agresszió folytatódik. Erős nyomásgyakorló intézkedések szükségességéről fogunk tárgyalni partnereinkkel a következő napokban” – írta Zelenszkij.

Érkezése után Dániában tartott sajtótájékoztatóján hozzátette: a légicsapások egyértelmű jelei annak, hogy Oroszország visszautasít minden kísérletet a háború befejezésére, és tovább akar harcolni.

A dán fővárosban az ukrán elnök a skandináv és a balti államok vezetőivel egyeztetett. Kijelentette: „Szilárd biztonsági alapunk van kétoldalú megállapodások formájában, egyebek mellett Dániával, és osztjuk azt a véleményt, hogy Ukrajna jövőbeli biztonsága egy 5. cikk típusú rendelkezést igényel.”

Mette Frederiksen dán miniszterelnök Marienborgban, a hivatalos rezidenciáján fogadta Zelenszkijt. Hangsúlyozta, hogy az északi és a balti országok Ukrajna védelmi erőfeszítéseinek legerősebb támogatói közé tartoznak.

Ezért örülök, hogy Marienborgban találkozhatunk Zelenszkijjel. Mutassuk meg egyértelmű támogatásunkat Ukrajna iránt. Gyakoroljunk további nyomást Oroszországra 

– mondta az Ukrinform ukrán hírportál tudósítása szerint.

„Az orosz agresszióra adott válasz nemcsak Ukrajna biztonságáról szól. Európa biztonságáról is. A világrendről, ahogyan azt ismerjük. Csak egy erős Európával és egy erős Ukrajnával biztosíthatunk tartós és igazságos békét” – tette hozzá Frederiksen.

Zelenszkij Dániából Párizsba utazott, ahol csütörtökön az Ukrajnát támogató országok vezetőivel tárgyal a biztonsági garanciákról, és a francia elnöki hivatal friss közlése szerint a megbeszélés eredményeiről azonnal tájékoztatják Donald Trump amerikai elnököt is.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij Koppenhágában (Fotó: AFP)

 

