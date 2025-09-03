Zelenszkij Európát járja, a szövetségeseit győzködi

Az ukrán államfő Koppenhágában kezdte a látogatását, és már indulásakor minden szövetségesét arra sürgette, hogy szállítsanak Ukrajnának légvédelmi eszközöket. A Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett bejegyzésében Zelenszkij utalt arra, hogy az orosz erők szerdán is több fronton támadták Ukrajnát. Megyei vezetők közlése szerint a kelet-ukrajnai Kosztyantinovka ellen intézett légitámadásban kilencen meghaltak.
„Ezek valóban demonstratív orosz csapások. Elsősorban az orosz hadigazdaságra gyakorolt elegendő nyomás hiányának tudhatók be, hogy ez a fajta agresszió folytatódik. Erős nyomásgyakorló intézkedések szükségességéről fogunk tárgyalni partnereinkkel a következő napokban” – írta Zelenszkij.
Érkezése után Dániában tartott sajtótájékoztatóján hozzátette: a légicsapások egyértelmű jelei annak, hogy Oroszország visszautasít minden kísérletet a háború befejezésére, és tovább akar harcolni.
A dán fővárosban az ukrán elnök a skandináv és a balti államok vezetőivel egyeztetett. Kijelentette: „Szilárd biztonsági alapunk van kétoldalú megállapodások formájában, egyebek mellett Dániával, és osztjuk azt a véleményt, hogy Ukrajna jövőbeli biztonsága egy 5. cikk típusú rendelkezést igényel.”
Mette Frederiksen dán miniszterelnök Marienborgban, a hivatalos rezidenciáján fogadta Zelenszkijt. Hangsúlyozta, hogy az északi és a balti országok Ukrajna védelmi erőfeszítéseinek legerősebb támogatói közé tartoznak.
Ezért örülök, hogy Marienborgban találkozhatunk Zelenszkijjel. Mutassuk meg egyértelmű támogatásunkat Ukrajna iránt. Gyakoroljunk további nyomást Oroszországra
– mondta az Ukrinform ukrán hírportál tudósítása szerint.
„Az orosz agresszióra adott válasz nemcsak Ukrajna biztonságáról szól. Európa biztonságáról is. A világrendről, ahogyan azt ismerjük. Csak egy erős Európával és egy erős Ukrajnával biztosíthatunk tartós és igazságos békét” – tette hozzá Frederiksen.