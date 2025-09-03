Trumpvlagyimir putyinorosz-ukrán háború

Trump hamarosan felhívja Putyint, döntő fordulat jöhet a háborúban

Optimistának mutatkozott Donald Trump amerikai elnök az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban. Trump ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy ha Vlagyimir Putyin orosz elnök döntésével nem lesz elégedett, újabb lépéseket tesz.

2025. 09. 03. 20:42
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök Fotó: Anadolu via AFP
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a közeljövőben telefonon beszél Vlagyimir Putyin orosz államfővel – írja a Sky News hírcsatorna.

Trumpot a lengyel elnökkel tartott sajtótájékoztatón Putyinról is kérdezték
Trumpot a lengyel elnökkel tartott sajtótájékoztatón Putyinról is kérdezték. Fotó: Getty Images via AFP

Nagyon határozott lépéseket tettünk. De a következő napokban beszélni fogok vele, és meglátjuk, mi lesz. Pontosan meg fogom tudni, mi történt

– fogalmazott Trump

Az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban Trump optimistának mutatkozott, úgy véli, sikerül jó megoldást találni. Ugyanakkor nem rejtette véka alá a konfliktus súlyosságát.

A háború nagyon érdekes dolog. Soha nem lehet tudni, mi lesz a háborúval. A háború bonyolult és veszélyes, és micsoda káosz. Micsoda véres káosz

– utalt a vérontás megállításának szükségességére.

Egy lengyel újságíró kérdésére reagálva Trump elmondta, hogy nincs üzenete Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, ő ugyanis pontosan ismeri az álláspontját.

Ő úgyis dönteni fog, így vagy úgy. Bármi is lesz a döntése, mi vagy örülni fogunk neki, vagy nem. És ha nem örülünk neki, akkor meglátják, mi fog történni

figyelmeztetett az amerikai elnök a Karol Nawrocki lengyel államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Anadolu via AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

