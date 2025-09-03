Trump hamarosan felhívja Putyint, döntő fordulat jöhet a háborúban

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a közeljövőben telefonon beszél Vlagyimir Putyin orosz államfővel – írja a Sky News hírcsatorna.
Nagyon határozott lépéseket tettünk. De a következő napokban beszélni fogok vele, és meglátjuk, mi lesz. Pontosan meg fogom tudni, mi történt
– fogalmazott Trump
Az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban Trump optimistának mutatkozott, úgy véli, sikerül jó megoldást találni. Ugyanakkor nem rejtette véka alá a konfliktus súlyosságát.
A háború nagyon érdekes dolog. Soha nem lehet tudni, mi lesz a háborúval. A háború bonyolult és veszélyes, és micsoda káosz. Micsoda véres káosz
– utalt a vérontás megállításának szükségességére.
Egy lengyel újságíró kérdésére reagálva Trump elmondta, hogy nincs üzenete Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, ő ugyanis pontosan ismeri az álláspontját.
Ő úgyis dönteni fog, így vagy úgy. Bármi is lesz a döntése, mi vagy örülni fogunk neki, vagy nem. És ha nem örülünk neki, akkor meglátják, mi fog történni
– figyelmeztetett az amerikai elnök a Karol Nawrocki lengyel államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Anadolu via AFP)