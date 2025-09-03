Putyin kész találkozni Zelenszkijjel Moszkvában

Kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Pekingben.

Donald Trump igyekszik tető alá hozni a találkozót Putyin és Zelenszkij között. Fotó: AFP

A találkozó létrejöttét azonban feltételekhez kötötte. Az orosz vezető hangsúlyozta, hogy a megbeszélésnek jól előkészítettnek kell lennie – írja a Sky News hírcsatorna.

Ugyan Putyin feltette a költői kérdést, hogy van-e bármi értelme találkozni Zelenszkijjel, de rögtön hozzátette, hogy már Donald Trump amerikai elnöknek is jelezte, hogy hajlandó fogadni az ukrán államfőt Moszkvában.

Soha nem utasítottam el a találkozót, ha az pozitív eredményekhez vezet

– mondta az orosz elnök.

Őszintén szólva nem területért harcolunk, hanem az emberi jogokért, az ott élő emberek jogaiért, hogy oroszul beszélhessenek és hagyományaik szerint élhessenek

– hangsúlyozta Vlagyimir Putyin újságírói kérdésre válaszolva.

Elmondta, hogy szerinte minden országnak szüksége van biztonsági garanciákra.