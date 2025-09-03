vlagyimir putyinpekingVolodimir Zelenszkij

Putyin kész találkozni Zelenszkijjel Moszkvában

Soha nem utasította el a találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, ha annak értelme van – mondta az orosz elnök. Vlagyimir Putyin szerint azonban a megbeszélésnek jól előkészítettnek kell lennie.

Munkatársunktól
2025. 09. 03. 16:40
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Pekingben.

Donald Trump igyekszik tető alá hozni a találkozót Putyin és Zelenszkij között
Donald Trump igyekszik tető alá hozni a találkozót Putyin és Zelenszkij között. Fotó: AFP

A találkozó létrejöttét azonban feltételekhez kötötte. Az orosz vezető hangsúlyozta, hogy a megbeszélésnek jól előkészítettnek kell lennie – írja a Sky News hírcsatorna.

Ugyan Putyin feltette a költői kérdést, hogy van-e bármi értelme találkozni Zelenszkijjel, de rögtön hozzátette, hogy már Donald Trump amerikai elnöknek is jelezte, hogy hajlandó fogadni az ukrán államfőt Moszkvában.

Soha nem utasítottam el a találkozót, ha az pozitív eredményekhez vezet

– mondta az orosz elnök. 

Őszintén szólva nem területért harcolunk, hanem az emberi jogokért, az ott élő emberek jogaiért, hogy oroszul beszélhessenek és hagyományaik szerint élhessenek

– hangsúlyozta Vlagyimir Putyin újságírói kérdésre válaszolva.

Elmondta, hogy szerinte minden országnak szüksége van biztonsági garanciákra.

A harctéren Putyin szerint az orosz erők minden fronton előrenyomulnak Ukrajnában. Szerinte Ukrajna nem képes nagyszabású offenzívák indítására, és most a csapatait átszervezve próbálja betömni a réseket.

Most nem szabad lazítanunk, lehet, hogy tartalékokat, valamilyen akciókat, nagyszabású eseményeket készítenek elő, de katonai szakértőink előzetes elemzése szerint az ukrán hadsereg nem rendelkezik ilyen képességekkel

– emelte ki az orosz államfő. Amikor az újságírók a háború végének közelségéről kérdezték, Putyin bizakodásának adott hangot.

Látszik a fény az alagút végén

– mondta.

Úgy gondolom, hogy ha van józan ész, akkor lehetséges megegyezni egy elfogadható megoldásban vagy elfogadható módban a konfliktus befejezésére

– fejtette ki, hozzátéve, hogy a jelenlegi amerikai kormányzatban megvan az akarat arra, hogy megoldást találjon.

Ha viszont ez nem vezet sikerre, kénytelenek lesznek a céljaikat katonai eszközökkel elérni – erősítette meg az orosz államfő, aki szerint az orosz–ukrán háború csak ürügy az Oroszország elleni szankciókra.

A pekingi találkozó minden résztvevője jó véleménnyel van Donald Trump amerikai elnökről – vélekedett Putyin. 

Senki sem mondott negatívat a jelenlegi amerikai kormányzatról

– húzta alá, hozzátéve, hogy mindenki üdvözölte az augusztusi alaszkai találkozójukat, és reményüket fejezték ki, hogy a Trump által elindított folyamat sikerrel jár. Arra vonatkozóan, hogy fogadja-e a közeljövőben Moszkvában amerikai kollégáját, Putyin elmondta, hogy nincs szó a közeljövőben moszkvai találkozóról, de a meghívás ott van az asztalon.

Vlagyimir Putyin hasznosnak nevezte pekingi útját.

El kell mondanom, hogy ez a munkamódszer nagyon eredményes tárgyalások lefolytatását teszi lehetővé

– fogalmazott, hozzátéve, hogy így bármilyen fontos témát meg tudnak vitatni. Megállapodások születtek a Szibéria Ereje 2-ről, egy tervezett földgázvezetékről, amely Oroszországból Kínába szállítana energiát – számolt be róla az orosz elnök.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvendégmunkás

Na most légy polkorrekt, tesó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu