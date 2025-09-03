Szijjártó Péter: Magyarország és Kína a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éli

A tárcavezető a kínai kollégájával, Vang Jivel folytatott egyeztetésén először is gratulált ahhoz, hogy a kelet-ázsiai ország gazdasági növekedése az év első felében elérte az 5,5 százalékot, és leszögezte, hogy ez lehetőséget teremt az együttműködés további erősítésére, írta az MTI.

„Kétoldalú kapcsolataink tekintetében rekordidőket élünk. 2025 első felében – hasonlóan 2023-hoz és 2024-hez –, a kínai cégek bizonyultak a legnagyobb befektetőknek Magyarországon […] A kereskedelmi forgalmunk az év első felében öt százalékkal bővült” – tudatta, majd aláhúzta, hogy év végére elkészülnek a Budapest–Belgrád vasútvonal építési munkálatai.

Érintette azt is, hogy Magyarországon 44 százalékkal nőtt a Kínából érkező turisták száma, amely ezáltal már magasabb, mint a koronavírus-járvány előtt volt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a második legtöbb nemzetközi hallgató Kínából érkezett a magyar egyetemekre, nagyjából 2600 fő.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Magyarország nagy figyelmet fordít Kína nemzetközi tevékenységére a jelenlegi rendkívül összetett, biztonsági kihívásokkal teli világban, és üdvözölte, hogy mindkét ország a béketáborhoz tartozik.

„Mi, magyarok, illetve én személyesen is különösen hálás vagyok a Kínai Népköztársaságnak a béke és a jelenlegi válságok békés rendezése érdekében tett minden erőfeszítéséért” – fogalmazott.

„Örülünk, hogy a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éljük. Készen állunk rá, hogy ezt folytassuk, tovább mélyítsük és még sikeresebbé tegyük” – közölte.

A miniszter ezt megelőzően több kínai vállalat, a Xiaomi, a Chervon Auto, valamint a Wanhua vezetőivel is találkozott, s ezzel kapcsolatban igazi sikertörténetnek nevezte a két ország együttműködését. Kifejtette, hogy tavaly az Európába irányuló kínai beruházások körülbelül 31 százaléka Magyarországra érkezett, és a kontinensen zajló öt legnagyobb kínai beruházásból négy is hazánkban van folyamatban.

Úgy vélekedett, hogy tárgyalásai alapján egyértelmű, hogy a kínai cégek továbbra is vonzó beruházási célpontnak tartják Magyarországot, ezért a kapacitásaik bővítésére, újabb munkahelyek létrehozására készülnek.

„A Wanhua immár több mint négyezer embert foglalkoztat Északkelet-Magyarországon, míg a Chervon az egyetlen Kínán kívüli gyárát üzemelteti Miskolcon. A beruházásaik együttesen több száz millió eurós nagyságrendet képviselnek”– tájékoztatott.

Emellett leszögezte, hogy a Xiaomi termékei is egyre népszerűbbek Magyarországon, augusztus végén megindult a magyarországi értékesítést lehetővé tevő webshopjuk is, most pedig a jövőben megnyíló együttműködési lehetőségekről egyeztettek.

„Egy biztos: a kínai beruházók továbbra is stabil alapját fogják adni a magyar–kínai együttműködésnek” – összegzett. Kína szeptember 3-án tartja a győzelem napi parádét, amely Japán 1945-ös hivatalos kapitulációjának évfordulóját és egyben a második világháború végét jelzi. Az ünnepségen idén Szijjártó Péter képviselte Magyarországot.