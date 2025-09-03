Erről tárgyal Szijjártó Péter Pekingben

A Xiaomi termékei is egyre népszerűbbek Magyarországon, augusztus végén megindult a magyarországi értékesítést lehetővé tevő webshopjuk is, most a jövőben megnyíló együttműködési lehetőségről egyeztettünk. Egy biztos, a kínai beruházók továbbra is stabil alapját fogják adni a magyar–kínai együttműködésnek.