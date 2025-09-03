Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében felidézte: „Tavaly az Európába érkező kínai beruházások 31 százaléka Magyarországra jutott, és a kontinensen jelenleg zajló legnagyobb kínai beruházások közül négy hazánkban valósul meg.”
Erről tárgyal Szijjártó Péter Pekingben
„A magyar–kínai gazdasági együttműködés valódi sikertörténet” – emelte ki közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A miniszter közölte, hogy ma meghatározó kínai vállalatok vezetőivel tárgyalt, és a megbeszélésekből egyértelműen kiderült: Magyarország továbbra is vonzó célpont a kínai befektetők számára. A legtöbb cég kapacitásbővítést és új munkahelyek létrehozását tervezi hazánkban.
Kiemelte:
Wanhua immár több mint négyezer embert foglalkoztat Északkelet-Magyarországon, a Chevron pedig az egyetlen Kínán kívüli gyárát üzemelteti Miskolcon. Beruházásaik együttesen több száz millió eurós nagyságrendet képviselnek.
További Külföld híreink
Hozzátette:
A Xiaomi termékei is egyre népszerűbbek Magyarországon, augusztus végén megindult a magyarországi értékesítést lehetővé tevő webshopjuk is, most a jövőben megnyíló együttműködési lehetőségről egyeztettünk. Egy biztos, a kínai beruházók továbbra is stabil alapját fogják adni a magyar–kínai együttműködésnek.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter (Facebook)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Magyarország és Kína a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éli
A kínai cégek továbbra is vonzó beruházási célpontnak tartják Magyarországot.
Brutális támadás Németországban: migráns verte meg az eladókat és a vásárlót
A helyszín régóta a migránsok gyülekezőhelye.
Megrázó videó került elő a kényszersorozás szenvedésteli pillanatairól
Zelenszkij emberei nem ismernek határokat.
Itt a bejelentés, amelyben Zelenszkij bízott
Hatalmas a tét Kijev számára.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Magyarország és Kína a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éli
A kínai cégek továbbra is vonzó beruházási célpontnak tartják Magyarországot.
Brutális támadás Németországban: migráns verte meg az eladókat és a vásárlót
A helyszín régóta a migránsok gyülekezőhelye.
Megrázó videó került elő a kényszersorozás szenvedésteli pillanatairól
Zelenszkij emberei nem ismernek határokat.
Itt a bejelentés, amelyben Zelenszkij bízott
Hatalmas a tét Kijev számára.