Erről tárgyal Szijjártó Péter Pekingben

„A magyar–kínai gazdasági együttműködés valódi sikertörténet” – emelte ki közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 11:17
Szijjártó Péter Pekingben Forrás: Facebook
Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében felidézte: „Tavaly az Európába érkező kínai beruházások 31 százaléka Magyarországra jutott, és a kontinensen jelenleg zajló legnagyobb kínai beruházások közül négy hazánkban valósul meg.”

Szijjártó Péter Kínában folytat tárgyalásokat (Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto)
A miniszter közölte, hogy ma meghatározó kínai vállalatok vezetőivel tárgyalt, és a megbeszélésekből egyértelműen kiderült: Magyarország továbbra is vonzó célpont a kínai befektetők számára. A legtöbb cég kapacitásbővítést és új munkahelyek létrehozását tervezi hazánkban.

Kiemelte:

Wanhua immár több mint négyezer embert foglalkoztat Északkelet-Magyarországon, a Chevron pedig az egyetlen Kínán kívüli gyárát üzemelteti Miskolcon. Beruházásaik együttesen több száz millió eurós nagyságrendet képviselnek.

Hozzátette:

A Xiaomi termékei is egyre népszerűbbek Magyarországon, augusztus végén megindult a magyarországi értékesítést lehetővé tevő webshopjuk is, most a jövőben megnyíló együttműködési lehetőségről egyeztettünk. Egy biztos, a kínai beruházók továbbra is stabil alapját fogják adni a magyar–kínai együttműködésnek.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

