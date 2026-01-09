Ugyanaz a minta: már a mikroadományok meséjének ágyazgat meg Magyar Péter

Saját közösségimédia-oldalán kuncsorog pénzért Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a rendszerváltó kártyák kudarcát lényegében belátva egy célzott támogatási program indításáról beszél, amellyel a tiszások közvetlenül az egyéni képviselőjelöltek kampányát finanszírozhatják. De persze van az egészben egy-két csavar.

Magyar Péter pénzt kér a híveitől Fotó: Polyák Attila

A Tisza Párt elnöke már a saját videójában is ellentmondásba keveredett. A felvételen először ugyanis azt állította, célzott adománygyűjtésről van szó, amellyel konkrét tiszás jelölteket lehet támogatni. Nem sokkal később ugyanakkor Magyar Péter azt mondja:

A jelöltjeink kampányára felajánlott pénzbeli támogatás egy részét helyi kampánytevékenységekre fordítjuk. Például szórólapokra, információs pultokra, vagy választókerületi rendezvényekre. A 106 célzott adománygyűjtés során felajánlott adományok a Tiszához érkeznek be.

Vagyis a videó második része szerint már csak a befolyó összegek egy része kerül a jelöltek kampányába, a támogatások másik felét lefölözi a Tisza Párt. Emellett az is kiderült a videóból, hogy 106 képviselőnek külön gyűjtik a mikroadományokat, ugyanakkor minden támogatás közvetlenül a Tisza Párthoz folyik be, és később újraosztják majd a pénzeket.