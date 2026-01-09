magyar pétertisza pártrendszerváltó tagságkampány

Ugyanaz a minta: már a mikroadományok meséjének ágyazgat meg Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke sokadszorra is arra kéri a követőit, hogy támogassák a pártot. Az adományozás és az akörül kialakult visszásságok egyre inkább emlékeztetnek Márki-Zay Péter mozgalmának 2021–2022-es esetére, valamint a Karácsony Gergely 2019-es választási kampánya körül kialakult botrányra.

Munkatársunktól
2026. 01. 09. 14:00
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Saját közösségimédia-oldalán kuncsorog pénzért Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a rendszerváltó kártyák kudarcát lényegében belátva egy célzott támogatási program indításáról beszél, amellyel a tiszások közvetlenül az egyéni képviselőjelöltek kampányát finanszírozhatják. De persze van az egészben egy-két csavar.

20241004 Budapest A Tisza Párt tüntetése a közmédia épülete előtt. fotó: Polyák Attila (PA) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter pénzt kér a híveitől Fotó: Polyák Attila

A Tisza Párt elnöke már a saját videójában is ellentmondásba keveredett. A felvételen először ugyanis azt állította, célzott adománygyűjtésről van szó, amellyel konkrét tiszás jelölteket lehet támogatni. Nem sokkal később ugyanakkor Magyar Péter azt mondja:

A jelöltjeink kampányára felajánlott pénzbeli támogatás egy részét helyi kampánytevékenységekre fordítjuk. Például szórólapokra, információs pultokra, vagy választókerületi rendezvényekre. A 106 célzott adománygyűjtés során felajánlott adományok a Tiszához érkeznek be.

Vagyis a videó második része szerint már csak a befolyó összegek egy része kerül a jelöltek kampányába, a támogatások másik felét lefölözi a Tisza Párt. Emellett az is kiderült a videóból, hogy 106 képviselőnek külön gyűjtik a mikroadományokat, ugyanakkor minden támogatás közvetlenül a Tisza Párthoz folyik be, és később újraosztják majd a pénzeket. 

Az egyre zavarosabb, átláthatatlan pénzügyek és a Tisza Pártnak való adományozás körüli visszásságok emlékeztetnek Márki-Zay Péter mozgalmának 2021–2022-es esetére, valamint a Karácsony Gergely 2019-es választási kampánya körül kialakult botrányra.

Emlékezetes, az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botránya robbant ki, amikor 2022 augusztusában Márki-Zay Péter elszólta magát arról, hogy az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom még júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból, az Action for Democracy (A4D) nevű szervezettől. Ennek a szervezetnek a vezetője pedig nem más volt, mint Karácsony Gergely akkori városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója is volt.

A baloldal akciójára a Nemzeti Információs Központ (NIK) is felfigyelt, kiderült, hogy több mint négymilliárd forint érkezett külföldről a baloldal kampányába, jórészt az A4D től, valamint a svájci Fondation Pluralisme alapítványtól.

Az érintettek itt is mikroadományokról, sok ezer magyar állampolgár adakozásáról beszéltek, de ezt a verziót a később nyilvánosságra került információk, videók és egyéb nyilatkozatok romba döntötték. Egyértelművé vált, hogy a pénz döntő hányada Soros Györgytől származott.

A már idézett NIK-jelentés tartalmazta azt is, hogy a baloldali előválasztáson Márki-Zay javára az utolsó pillanatban visszalépő Karácsony Gergely addigi kampányát a 2021-ben létrehozott 99 Mozgalom támogatta gyaníthatóan szintén külföldi pénzből.

A jelentésből többek között kiderült: a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között összesen tizenkilenc alkalommal készpénzben fizetett be 506 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára, döntően euróban és angol fontban.

Kis és nagy ládikák

Karácsony Gergely a NIK-jelentés után kis, majd nagy ládikákban gyűjtött mikroadományokról beszélt, de az érintettek a mai napig nem osztották meg a nyilvánossággal a pénz forrását. Az ügyben feljelentést tett a 99 Mozgalom számlavezetője, az OTP is. A bank belső vizsgálata ugyanis megállapította, hogy az adományládákba nem férhetett bele annyi pénz, amennyi a Perjés által bemutatott jegyzőkönyveken szerepelt. Kiderült az is, hogy a bankjegyek újak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak voltak. A pénzintézet által feltárt adatokból tehát arra lehet következtetni, hogy „mikroadományokról” szó sem lehetett.

Az már csak egy érdekes adalék az egész történethez, hogy Karácsony Gergely 2019-es főpolgármester-jelölti kampányát is külföldről finanszírozták, amelyre bizonyítékul szolgál az a dokumentumcsomag, amit feltehetően Karácsony közvetlen bizalmi köréből szivárogtattak ki a Mediaworks szerkesztőségéhez. A Magyar Nemzet ez alapján tényfeltáró cikket közölt, amelyből kiderült, egy eredetileg autókölcsönzéssel foglalkozó cég, a Bakony Rental Kft. a volt baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon datadatos köréhez tartozó személyek egyik észtországi érdekeltségétől kapott tanácsadás címén 112 millió forintot. Ebből a pénzből szervezhette a főpolgármester-jelölti kampányt a Mindenki Budapestért Egyesület.

Egy Jámbor kezdeményezés

Vannak egyébként már arra utaló jelek, hogy a 2026-os választások kampányában is mikroadományoknak álcázott guruló dollárok és eurók érkezhetnek a baloldalon most esélyesnek kikiáltott Tisza Párthoz is. Ugyanis, mint azt már megírtuk, váratlanul új választási mozgósítási kezdeményezést jelentett be a napokban Jámbor András, a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom parlamenti képviselője. A Magyar Péter támogatására létrehozott Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) elindítása és feladatköre kísértetiesen hasonlít az éppen a 2022-es választás előtt megjelenő Action for Democracyéhoz.

Jámbor új szerveződésének, a SZIV-nek az Action Network nevezetű felület ad hátteret. A platform egy aktivista szervezeteket támogató online eszköztár, amelynek legfőbb feladata, hogy „progresszív politikai erőket” támogasson céljaik elérésében. 

A szereposztás tehát világos: amíg Magyar Péter a mikroadományok történetét meséli, addig Jámbor Andrásékon keresztül érkezhetnek a nagyobb pénzek. Már csak akkor „lepődnénk meg” igazán, ha Jámbor András a választás előtt véletlenül felkerülne a Tisza listájára, ahogyan azt Kéri László jósolta nemrég. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu