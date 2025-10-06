Terheléses támadással próbálhatták leplezni a tiszás adatszivárgás részleteit

Időszakosan elérhetetlenné vált a Tisza Világ applikációt letöltők internetre kikerült adatait igazoló link, arra kattintva, hosszas betöltés után a következő hibaüzenet jelent meg: „A probléma oka valószínűleg egy olyan túlterhelt háttérfeladat, adatbázis vagy alkalmazás, amely megterheli a host szerver erőforrásait” – szúrta ki az Index.

A portál szerint elképzelhető, hogy

valakik egy terheléses támadással akarták lehetetlenné tenni, hogy mindenki számára megismerhetők legyenek a tiszás adatszivárgás részletei.

De az is egy magyarázat lehet, hogy az időszakosan elérhetetlen linken tényleges technikai probléma van, mondjuk azért, mert az Index írásának hatására túl sokan akarták egyszerre megnyitni.

Megírtuk, egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén, és közel húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki az applikációból. Minderre egy olvasó hívta fel a portál figyelmét, aki a Redditen találkozott egy linket tartalmazó bejegyzéssel, amely szerint

valaki a Tisza Világ applikációból származó személyes adatokat töltött fel az internetre.

A Redditről meglehetősen hamar törölték az erre vonatkozó bejegyzést, a link azonban továbbra is él, és az anonpaste.com oldalon azóta is megtalálhatók a tiszás felhasználók adatai – írták.

A cikkből kiderül, hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkezik az alkalmazásban megtalálható adatokhoz Radnai Márk, a párt alelnöke, valamint egy bizonyos Myroslav Tokar ungvári illetőségű webfejlesztőként dolgozó férfi.