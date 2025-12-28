Ukrajnában mindent átsző a korrupció

2025 első fele nem csupán az immár negyedik évébe lépő orosz–ukrán háború miatt volt rendkívül veszélyes az ukrán állam és társadalom számára. A felszín alatt egy, az állam létét talán még a külső támadásnál is jobban fenyegető folyamat zajlott: Ukrajna belső intézményrendszerének morális és jogi összeomlása. Miközben a brüsszeli bürokrácia és a washingtoni adminisztráció a „demokrácia védvonalaként” és az európai integrációra érett mintaként próbálta eladni a kijevi rezsimet, a tényekből egy velejéig romlott, a saját polgárait és a nyugati adófizetőket egyaránt meglopó, a korrupció által a legfelső körökig megfertőzött államgépezet képe rajzolódik ki.

Andriy Szmirnovot, az ukrán elnöki hivatal korábbi helyettes vezetőjét májusban korrupció vádjával helyezték előzetes letartóztatásba (Fotó: AFP)

A védelmi minisztériumtól az elnöki hivatalig, a humanitárius segélyektől az erődítményépítésekig a korrupció minden szintet elért.

Az évet meghatározó alaphangot nem a remény, hanem a kijózanodás adta meg. Míg a nyugati sajtóban még tartotta magát a győzelmi propaganda, a pénzügyi realitások már januárban jelezték a közelgő összeomlást. A nemzetközi hitelminősítők ugyanis nem politikai szimpátia, hanem hideg számok alapján döntenek. 2025 elején a Fitch Ratings megerősítette Ukrajna „korlátozott csőd” (Restricted Default) besorolását. Ez a minősítés lefordítva annyit tesz: az ukrán állam fizetésképtelen. A hazai össztermékhez (GDP) mért államháztartási hiány az előrejelzések szerint elérte a fenntarthatatlan 25,7 százalékot.

Márpedig egy olyan államban, ahol a központi költségvetés gyakorlatilag a nyugati segélyek lélegeztetőgépén működik, és ahol a hiány ekkora méreteket ölt, a pénzügyi ellenőrzés lazulása törvényszerű. A Fitch jelentése rámutatott arra a bizalmi válságra is, amely a befektetőket távol tartotta: Ukrajna nem a háború, hanem a kiszámíthatatlan jogi környezet és a mindent átszövő korrupció miatt vált befektetési szempontból tiltott zónává.

2025 elején a korrupcióellenes hatóságok nagyszabású razziát tartottak Kijevben. A hatósági fellépés során olyan jelenetek tárultak a nyomozók elé, amelyek leginkább egy dél-amerikai drogkartell felszámolására emlékeztettek, nem pedig egy uniós csatlakozásra váró ország fővárosára. A gyanúsítottak (köztük magas rangú városházi tisztviselők, bizottsági vezetők és önkormányzati képviselők) lakásán bevásárlószatyrokba és egyszerű kartondobozokba rejtett dollármilliókat találtak.