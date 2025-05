Vészjósló előrejelzést közölt Ukrajnáról a Fitch

A Fitch Ratings megerősítette Ukrajna adósbesorolását „korlátozott csőd” szinten, ami gyakorlatilag fizetésképtelen állapotot jelent.

Ukrajna és az Egyesült Államok közötti, ásványi anyagokról szóló megállapodás enyhítette a diplomáciai feszültségeket, de a lehetséges gazdasági előnyök továbbra is nagyon bizonytalanok Fotó: Ukrainian Foreign Ministry

A Fitch tehát megerősíti, hogy a hosszú távú külső adósságait nem tudja teljesíteni az ország.

A hitelminősítő jelentése, amely a befektetők számára is fontos információkat tartalmaz, az ukrán korrupció súlyosságára is felhívja a figyelmet. A Fitch úgy véli, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna közötti, ásványi anyagokról szóló megállapodás enyhítette a diplomáciai feszültségeket, de a lehetséges gazdasági előnyök továbbra is nagyon bizonytalanok.