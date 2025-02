Készpénzhegyek egy ukrajnai korrupciós ügyben

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) nagyszabású műveletet hajtott végre Kijevben. Az ügyészség közlése szerint Ukrajna fővárosában egy jól szervezett korrupciós hálózatot lepleztek le, amely magas rangú politikusok és hivatalnokok közreműködésével földterületeket szerzett meg jogtalanul. A hatóságok több millió dollár készpénzt foglaltak le a gyanúsítottaknál.

A legújabb ukrajnai korrupciós botrány során lefoglalt pénz egy része

Fotó: Telegram

Készpénzhegyek és fiktív földügyek: így működött a bűnszervezet

A nyomozás során különböző bankszámlákon és széfkazettákban – amelyeket a korrupciós ügy szereplői használtak – a hatóságok találtak:

6,4 millió dollárt,

630 ezer eurót

és 800 ezer hrivnyát.

A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai az értékes fővárosi földterületek megszerzésére fiktív vállalkozásokat hoztak létre. Az így megszerzett ingatlanokat jogtalanul privatizálták, elkerülve a nyilvános pályázati eljárásokat. A NABU és a SAPO közös nyomozásának köszönhetően az ukrán hatóságok összesen tíz gyanúsítottat azonosítottak az ügyben. Az elkövetők között voltak városi képviselők, hivatalnokok és üzletemberek is.

A nyomozók szerint a korrupciós hálózat úgy működött, hogy a tagok először nem létező épületeket regisztráltak a földhivatali nyilvántartásban, majd erre hivatkozva igényeltek tulajdonjogot az adott területekre. Így sikerült kijátszani a szabályozásokat, és közvetlenül magánkézbe juttatni az állami földeket.

Ukrajna fővárosának vezető politikusai is érintettek

A korrupciós hálózat kulcsfigurája Denisz Komarnyickij, a Kijevi Városi Tanács egykori képviselője, aki korábban a „Leonyid Csernoveckij Blokkja” frakció vezetőjeként vált ismertté. Az utóbbi években Komarnyickijt a kijevi ügyek egyik „szürke eminenciásaként” emlegették, aki jelentős befolyással bírt a városi döntéshozatalban. A hatóságok most körözést adtak ki ellene.

A gyanúsítottak között van továbbá Mihajlo Terentjev, a városi tanács építészeti és várostervezési bizottságának vezetője, aki aktívan részt vett a földszerzési ügyletekben. Mellette érintett lehet Elena Marcsenko, a városháza egyik képviselője, valamint több más magas rangú tisztviselő és üzletember.

A nyomozók szerint a korrupciós ügyek egy része éveken át zajlott, miközben a városháza vezetése és az állami intézmények szemet hunytak felette. Bár az ügyletben szereplő földterületek piaci értéke meghaladja a 83,7 millió hrivnyát, a tényleges veszteség még ennél is nagyobb lehet.

A korrupcióellenes hatóságok kemény fellépést ígérnek

Az ukrán korrupcióellenes szervek szerint a „Tiszta Város” fedőnevű akció során végrehajtott házkutatások csak a kezdetet jelentik, és további letartóztatások várhatók. A NABU hangsúlyozta, hogy ez az ügy is azt mutatja, hogy az ukrán fővárosban a korrupció továbbra is mélyen beágyazódott a politikai és gazdasági struktúrákba.

A hatóságok azt ígérik, hogy a vizsgálatok során minden érintett szereplő felelősségre lesz vonva, függetlenül attól, hogy milyen politikai kapcsolatokkal rendelkezik.

Az ügy kirobbanása óta egyre nagyobb a közfelháborodás Ukrajnában, különösen azért, mert Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt a korrupció mértéke soha nem látott magasságokba emelkedett, miközben jelentős nemzetközi támogatást kap a Nyugattól, erről lapunk is beszámolt. A nyomozás jelenlegi állása szerint a hatóságok több mint 80 házkutatást tartottak, és további pénzügyi nyomozások is folyamatban vannak. Az ügy kimenetele nemcsak a korrupció elleni harc hitelessége szempontjából lesz kulcsfontosságú, hanem a nemzetközi partnerek bizalmának megőrzése érdekében is.

Borítókép: Az akció során lefoglalt pénz egy része (Forrás: Telegram)