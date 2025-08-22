Rendkívüli

Döbbenetes jelentést tett közzé az ukrán ombudsman

Csak papíron létezik az ukrán ombudsman által vizsgált óvóhelyek 12 százaléka. Nem ez azonban az egyetlen olyan probléma, amelynek kapcsán a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán rezsim az ország polgárainak életével játszik.

2025. 08. 22. 21:38
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Nem létezik vagy nem rendeltetésszerűen használják az óvóhelyek 12 százalékát – áll az ukrán ombudsman, Dmitro Lubinec jelentésében, aki a főváros, Kijev menedékhelyeit járta végig. Az ombudsman szerint fontos lenne, hogy a használhatatlan menedékhelyeket távolítsák el a térképről, hogy a kijevi polgárok ne számítsanak „nem létező védelemre” Zelenszkij Ukrajnájában, írja az Origo.

Zelenszkij Ukrajnájában súlyos problémák vannak az óvóhelyekkel
Zelenszkij Ukrajnájában súlyos problémák vannak az óvóhelyekkel (Fotó: AFP)

Ráadásul a funkcionáló óvóhelyekkel is akadtak problémák – írja a Village ukrán hírportál. Lubinec szerint az óvóhelyek 

  • 27 százaléka nem akadálymentes, ami megnehezíti a mozgáskorlátozottak hozzáférését,
  • 24 százalékukban nincs elsősegélynyújtó készlet,
  • 23 százalékukban nem biztosítottak ivóvízkészletet,
  • 14 százalékuk nem rendelkezik megfelelő útjelzőkkel vagy navigációs segédletekkel,
  • 13 százalékukban nincs elegendő ülőhely.

Az óvóhelyek lesújtó állapota azonban csak egyik tünete egy jóval szélesebb körű problémának, miszerint Ukrajna elnöke nem tiszteli a saját polgárait. Nem csupán a hátországban túlélni próbálókat, de azokat sem, akik a fronton az életüket adták az országért.

Néhány héttel ezelőtt például nem kis botrányt keltett, hogy Zelenszkij egyszerűen nem volt hajlandó átvenni az oroszoktól az elhunyt katonák holttesteit. Ennek feltételezhető oka, hogy amennyiben egyszer átveszik a holttesteket, úgy ez az átvétel automatikusan kártérítési kötelezettséget von maga után az elesettek hozzátartozóinak. Ezt azonban minden jel szerint nem akarta az ukrán állam kifizetni.

Artyom Dmitruk ukrán képviselő, aki nyilvánosan ellenezte a kormány ukrán ortodox egyház elleni fellépését, és emiatt kénytelen volt elmenekülni Ukrajnából, szintén arról beszélt, hogy Zelenszkij személyesen adott parancsot arra, hogy ne vegyék át az elesett katonák testeit.

Ráadásul hibás nyilvántartási rendszerek miatt még az elhunyt katonák is behívót kapnak, súlyos lelki sebeket okozva a hozzátartozóknak.

Azonban nem csupán az állam veszi semmibe a gyászoló családokat. Nemrégiben a Zaporizzsjai területi védelmi ügyészség és a helyi rendőrség összehangolt akció során fogott el egy férfit, aki a nekik járó támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés megkönnyítése fejében csalt ki komoly összegeket az elhunyt katonák családtagjaitól – számolt be róla az Origo. A férfi a térségi hadkiegészítő központ egyik tisztviselőjének rokona volt.

A korrupció szálai azonban sokkal messzebbre vezetnek Ukrajnában. A hadkiegészítő parancsnokságokat például teljesen áthatja, erre utal, hogy sorra derül fény a visszaélésekre. Az ukrán főügyészség tájékoztatása szerint egy dnyiprói katonai-orvosi bizottság tisztviselője és egy helyi nő egy olyan illegális rendszert működtettek, amely pénzért biztosította a hadkötelesek számára a katonai szolgálat alóli mentességet, de országszerte több hasonló visszaélésre is fény derült. 

Természetesen a vezető ukrán politikusok gyermekei sincsenek a fronton. A volt elnök, Petro Porosenko fiai például Londonból féltik háborúban álló hazájukat.

Zelenszkij köreiig érnek a korrupció szálai

Azoknak sem kell a fronton kockáztatniuk, aki kapcsolataik révén jutottak ki az országból annak ellenére, hogy hadköteles korúak. Mint arról beszámoltunk, csak a kulturális minisztérium által kiállított dokumentumok révén mintegy háromezren léptek le az országból.

A kulturális tárca negatív rekordot döntött a kormányzati szervek között. Csak 2022-től 2025 tavaszáig körülbelül háromezer férfi utazott külföldre és nem tért vissza a minisztérium leveleinek köszönhetően. Ez gyakorlatilag egy teljes dandárnak felel meg

– hívta fel a figyelmet Jaroszlav Zseleznyak ukrán parlamenti képviselő.

Nem csupán a behívókkal trükköznek Zelenszkij rendszerének magas szintű vezetői. Harkiv egykori alpolgármestere például a hatóságok szerint több mint ötmillió hrivnyát sikkasztott el a védelmi építkezésekre szánt pénzekből.
A korrupció nem csupán a helyi vezetőket, de magát a védelmi minisztériumot is érinti. Nemrég például arra derült fény, hogy egy, még 2022-ben, mesterlövész puskák beszerzésére kötött szerződés kapcsán, annak hiányos teljesítése miatt 33 millió hrivnyás (280 millió forint) kár érte az ukrán államot. És ez csupán egy a tárcát az elmúlt időszakban megrázó botrányok közül. Ezek pedig óhatatlanul gyengítik Ukrajna háborús erőfeszítéseit is.

A korrupció szálai egészen Zelenszkij legbelsőbb köréig érnek. Nemrégiben Olekszij Csernyisov volt miniszterelnök-helyettes és nemzeti egységért felelős miniszter került a korrupcióellenes hatóságok célkeresztjébe. Csernyisov közeli munkatársai egy ingatlanokkal kapcsolatos korrupciós ügy vádlottjai, magát a miniszterelnök-helyettest pedig csak nagy összegű óvadék ellenében engedte szabadon a bíróság, azonban a súlyos korrupciós vádak ellenére egy ideig még a hivatalában maradhatott.

Ez nagyon fájó téma Zelenszkijnek, mert Csernyisov nem akármilyen miniszter, hanem a család egyik legközelebbi »pénztárcája«… Csernyisov nagyon közel áll Zelenszkij családjához, feleségeik barátok és együtt járnak rendezvényekre. Ő egy nagyon-nagyon közeli személy. A NABU nem ellenőrizhető. Most Zelenszkij nagyon dühös

– írta telegramcsatornáján Anatolij Sarij ukrán ellenzéki blogger, aki szerint Csernyisov egyértelműen utalt rá, hogy ha a kérdés nem oldódik meg, akkor ő is elkezd beszélni. Nem csoda, ha ezek után a hatalmát féltő Zelenszkij nekiment a vizsgálódó korrupcióellenes szerveknek. Azonban ezúttal túllőtt a célon: a NABU és a SAPO függetlenségét megszüntető törvény elfogadása nem csupán nemzetközi kritikákat, de Ukrajna-szerte tömegtüntetéseket is kiváltott. A Kijevben tartott tüntetésen maga a főváros polgármestere, Vitalij Klicsko is részt vett. Klicsko nem először emelte fel a szavát Zelenszkij korrupt és hataloméhes kormányzása ellen. 

A polgármester szerint a kijevi városi tanács működését „razziák, kihallgatások és koholt bűnügyekkel való fenyegetések” akadályozzák, amik megbénítják a döntéshozatalt.

Ez a demokratikus elvek és intézmények háború álcája alatt történő felszámolása. Egyszer azt mondtam, hogy autoriterizmusszaga van az országunkban. Most már bűzlik

fogalmazott Klicsko a The Times brit napilapnak adott nyilatkozatában.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

