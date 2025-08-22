Nem létezik vagy nem rendeltetésszerűen használják az óvóhelyek 12 százalékát – áll az ukrán ombudsman, Dmitro Lubinec jelentésében, aki a főváros, Kijev menedékhelyeit járta végig. Az ombudsman szerint fontos lenne, hogy a használhatatlan menedékhelyeket távolítsák el a térképről, hogy a kijevi polgárok ne számítsanak „nem létező védelemre” Zelenszkij Ukrajnájában, írja az Origo.

Zelenszkij Ukrajnájában súlyos problémák vannak az óvóhelyekkel (Fotó: AFP)

Ráadásul a funkcionáló óvóhelyekkel is akadtak problémák – írja a Village ukrán hírportál. Lubinec szerint az óvóhelyek

27 százaléka nem akadálymentes, ami megnehezíti a mozgáskorlátozottak hozzáférését,

24 százalékukban nincs elsősegélynyújtó készlet,

23 százalékukban nem biztosítottak ivóvízkészletet,

14 százalékuk nem rendelkezik megfelelő útjelzőkkel vagy navigációs segédletekkel,

13 százalékukban nincs elegendő ülőhely.

Az óvóhelyek lesújtó állapota azonban csak egyik tünete egy jóval szélesebb körű problémának, miszerint Ukrajna elnöke nem tiszteli a saját polgárait. Nem csupán a hátországban túlélni próbálókat, de azokat sem, akik a fronton az életüket adták az országért.

Néhány héttel ezelőtt például nem kis botrányt keltett, hogy Zelenszkij egyszerűen nem volt hajlandó átvenni az oroszoktól az elhunyt katonák holttesteit. Ennek feltételezhető oka, hogy amennyiben egyszer átveszik a holttesteket, úgy ez az átvétel automatikusan kártérítési kötelezettséget von maga után az elesettek hozzátartozóinak. Ezt azonban minden jel szerint nem akarta az ukrán állam kifizetni.

Artyom Dmitruk ukrán képviselő, aki nyilvánosan ellenezte a kormány ukrán ortodox egyház elleni fellépését, és emiatt kénytelen volt elmenekülni Ukrajnából, szintén arról beszélt, hogy Zelenszkij személyesen adott parancsot arra, hogy ne vegyék át az elesett katonák testeit.

Ráadásul hibás nyilvántartási rendszerek miatt még az elhunyt katonák is behívót kapnak, súlyos lelki sebeket okozva a hozzátartozóknak.

Azonban nem csupán az állam veszi semmibe a gyászoló családokat. Nemrégiben a Zaporizzsjai területi védelmi ügyészség és a helyi rendőrség összehangolt akció során fogott el egy férfit, aki a nekik járó támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés megkönnyítése fejében csalt ki komoly összegeket az elhunyt katonák családtagjaitól – számolt be róla az Origo. A férfi a térségi hadkiegészítő központ egyik tisztviselőjének rokona volt.