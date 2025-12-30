Mint mindannyian, mi is békét, sikert, jólétet és egészséget várunk

– válaszolta Peszkov a kérdésre.

Szerinte a Kremlnek nincs más elvárása. „Semmi mást nem várunk. Semmi másra nincs szükségünk” – zárta a Kreml hivatalos képviselője.

Korábban Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke azt nevezte 2025 legfontosabb eredményének, hogy most már mindenki megérti Oroszország győzelmének elkerülhetetlenségét.