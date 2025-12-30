Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

Kiderült, hogy mi Moszkva elvárása 2026-ra

A Kreml szóvivője elárulta, mit vár Oroszország a következő évtől. Peszkov szerint ez az egy elvárásuk van a jövőt illetően.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 10:57
Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője
Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője Forrás: AFP
A Kremlben beszámoltak a 2026-os évre vonatkozó várakozásokról. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint a béke, az egészség és a jólét a legfontosabb várakozások a következő évre vonatkozóan – írja cikkében a Lenta.ru.

Dmitrij Peszkov tolmácsolta a Kreml várakozásait.
Dmitrij Peszkov tolmácsolta a Kreml várakozásait. Fotó: AFP

Mint mindannyian, mi is békét, sikert, jólétet és egészséget várunk

– válaszolta Peszkov a kérdésre.
Szerinte a Kremlnek nincs más elvárása. „Semmi mást nem várunk. Semmi másra nincs szükségünk” – zárta a Kreml hivatalos képviselője.
Korábban Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke azt nevezte 2025 legfontosabb eredményének, hogy most már mindenki megérti Oroszország győzelmének elkerülhetetlenségét.

A legutóbb történt támadássorozat viszont beárnyékolja Oroszország várakozásait a jövőt illetően. Orosz források szerint Ukrajna megtámadta Vlagyimir Putyin rezidenciáját. Az incidensről IDE kattintva olvashat részletesen.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

