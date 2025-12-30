A Kremlben beszámoltak a 2026-os évre vonatkozó várakozásokról. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint a béke, az egészség és a jólét a legfontosabb várakozások a következő évre vonatkozóan – írja cikkében a Lenta.ru.
Kiderült, hogy mi Moszkva elvárása 2026-ra
A Kreml szóvivője elárulta, mit vár Oroszország a következő évtől. Peszkov szerint ez az egy elvárásuk van a jövőt illetően.
Mint mindannyian, mi is békét, sikert, jólétet és egészséget várunk
– válaszolta Peszkov a kérdésre.
Szerinte a Kremlnek nincs más elvárása. „Semmi mást nem várunk. Semmi másra nincs szükségünk” – zárta a Kreml hivatalos képviselője.
Korábban Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke azt nevezte 2025 legfontosabb eredményének, hogy most már mindenki megérti Oroszország győzelmének elkerülhetetlenségét.
A legutóbb történt támadássorozat viszont beárnyékolja Oroszország várakozásait a jövőt illetően. Orosz források szerint Ukrajna megtámadta Vlagyimir Putyin rezidenciáját. Az incidensről IDE kattintva olvashat részletesen.
Rejtett érdekek akadályozzák a békefolyamatot
Tovább nő a bizonytalanság.
Itt a fordulat: Zelenszkij elárulta, mikor érhet véget a háború
Az ukrán elnök azt is elmondta, miért gondolja így.
„Demográfiai időzített bomba" – súlyos kockázatokra figyelmeztet a migrációkutató
Koopmans szerint a most meghozott döntések következményeit évtizedek múlva fogja megfizetni Németország.
Amerika történelmi megállapodást kötött Izraellel
Itt a fordulat.
