Megdöbbentő kijelentések: Trumpot támadja a volt lengyel elnök + videó

Megdöbbentő kijelentések: Trumpot támadja a volt lengyel elnök

Súlyos vádakat fogalmazott meg az Egyesült Államok politikájával szemben Bronislaw Komorowski volt lengyel államfő. A politikus szerint Washington lépései valójában Vlagyimir Putyin pozícióit erősítik, miközben Ukrajnát egyre nyíltabban a kapituláció irányába tolják. Úgy látja, Kijev számára lassan elfogy a mozgástér, és a túlélés egyetlen esélyét már nem az Egyesült Államok, hanem Európa és Nagy-Britannia jelentheti.

Komorowski a Radio Zetnek adott interjújában arról beszélt, hogy Ukrajna jelenleg rendkívüli nyomás alatt áll. Megfogalmazása szerint a nemzetközi térben olyan elvárások erősödnek, amelyek gyakorlatilag az ország meghátrálását, sőt feladását követelik. A volt lengyel elnök szerint mindez nem elszigetelt jelenség, hanem egy tudatos folyamat része – számolt be róla az Unian.

Súlyos vádakat fogalmazott meg az Egyesült Államok politikájával szemben Bronislaw Komorowski volt lengyel államfő
Komorowski Trumpot támadja

Álláspontja szerint az Egyesült Államok lépései azt a benyomást keltik, mintha Putyin számára készítenék elő a győzelmet az Ukrajna elleni háborúban. Úgy vélte, ez nem csupán katonai vagy diplomáciai kérdés, hanem egyfajta politikai elismerése is annak, amit Oroszország a fegyveres konfliktus során elért. Szerinte egy ilyen kimenetel komoly következményekkel járna. Komorowski úgy látja, hogy egy esetleges engedményrendszer Putyin belpolitikai pozícióit is jelentősen megerősítené. 

Megfogalmazása szerint az orosz elnök nemcsak saját országán belül növelné befolyását és támogatottságát, hanem a nemzetközi színtéren is igyekezne kihasználni a politikai és területi kérdésekben tett engedményeket. 

A volt lengyel államfő szerint mindez illeszkedik abba a hosszabb távú törekvésbe, amely az egykori orosz birodalmi befolyás visszaépítésére irányul. A volt elnök szerint Ukrajna számára 2026 fordulópontot jelenthet. Úgy véli, addigra eldőlhet, hogy Kijev képes-e fenntartani a védekezéshez és az állami működéshez szükséges támogatást. 

Komorowski szerint ebben a helyzetben Ukrajna egyetlen valódi reménye már nem Washingtonban, hanem az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban van. 

Úgy fogalmazott, ezek az országok lehetnek képesek pótolni az esetlegesen kieső amerikai segítséget.

Trump: A jelenlegi helyzet különösen érzékeny, ezért az ilyen lépések komoly kockázatot hordoznak
Zelenszkij ukrán elnök és több európai vezető rendszeresen dicséri Donald Trump amerikai elnököt Fotó: AFP

Komorowski kitért arra is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és több európai vezető rendszeresen dicséri Donald Trump amerikai elnököt, még akkor is, amikor az amerikai vezető szerinte ellentmondásos vagy nehezen értelmezhető kijelentéseket tesz. 

A volt lengyel elnök úgy látja, ez tudatos taktika, amelynek célja az, hogy a Nyugat eltávolítsa Trumpot az orosz elnöktől. 

Véleménye szerint eddig részben sikerült is „kirángatni” a washingtoni vezetőt Putyin politikai öleléséből.

A háttérben közben zajlanak az amerikai–ukrán egyeztetések. Volodimir Zelenszkij korábban beszámolt a december 28-án Floridában tartott találkozójáról Donald Trumppal. Elmondása szerint az amerikai elnök megerősítette az Ukrajnának szánt biztonsági garanciákat, és jelezte, hogy azok részleteit az amerikai kongresszus is támogatni fogja.

Az ukrán elnök beszélt arról is, hogy Trumppal megvitatták a háború utáni újjáépítés kérdését, valamint egy külön gazdasági támogatási csomagot. Szóba került egy lehetséges szabadkereskedelmi megállapodás előkészítése is az Egyesült Államok és Ukrajna között. Komorowski értékelése szerint mindez önmagában kevés lehet, ha közben Washington továbbra is kétértelmű üzeneteket küld Moszkvának.

Borítókép: Bronislaw Komorowski volt lengyel államfő (Fotó: AFP)

