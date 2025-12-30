Megdöbbentő kijelentések: Trumpot támadja a volt lengyel elnök + videó

Komorowski a Radio Zetnek adott interjújában arról beszélt, hogy Ukrajna jelenleg rendkívüli nyomás alatt áll. Megfogalmazása szerint a nemzetközi térben olyan elvárások erősödnek, amelyek gyakorlatilag az ország meghátrálását, sőt feladását követelik. A volt lengyel elnök szerint mindez nem elszigetelt jelenség, hanem egy tudatos folyamat része – számolt be róla az Unian.
Komorowski Trumpot támadja
Álláspontja szerint az Egyesült Államok lépései azt a benyomást keltik, mintha Putyin számára készítenék elő a győzelmet az Ukrajna elleni háborúban. Úgy vélte, ez nem csupán katonai vagy diplomáciai kérdés, hanem egyfajta politikai elismerése is annak, amit Oroszország a fegyveres konfliktus során elért. Szerinte egy ilyen kimenetel komoly következményekkel járna. Komorowski úgy látja, hogy egy esetleges engedményrendszer Putyin belpolitikai pozícióit is jelentősen megerősítené.
Megfogalmazása szerint az orosz elnök nemcsak saját országán belül növelné befolyását és támogatottságát, hanem a nemzetközi színtéren is igyekezne kihasználni a politikai és területi kérdésekben tett engedményeket.
