Megdöbbentő kijelentések: Trumpot támadja a volt lengyel elnök + videó

Komorowski a Radio Zetnek adott interjújában arról beszélt, hogy Ukrajna jelenleg rendkívüli nyomás alatt áll. Megfogalmazása szerint a nemzetközi térben olyan elvárások erősödnek, amelyek gyakorlatilag az ország meghátrálását, sőt feladását követelik. A volt lengyel elnök szerint mindez nem elszigetelt jelenség, hanem egy tudatos folyamat része – számolt be róla az Unian.

Súlyos vádakat fogalmazott meg az Egyesült Államok politikájával szemben Bronislaw Komorowski Fotó: AFP

Komorowski Trumpot támadja

Álláspontja szerint az Egyesült Államok lépései azt a benyomást keltik, mintha Putyin számára készítenék elő a győzelmet az Ukrajna elleni háborúban. Úgy vélte, ez nem csupán katonai vagy diplomáciai kérdés, hanem egyfajta politikai elismerése is annak, amit Oroszország a fegyveres konfliktus során elért. Szerinte egy ilyen kimenetel komoly következményekkel járna. Komorowski úgy látja, hogy egy esetleges engedményrendszer Putyin belpolitikai pozícióit is jelentősen megerősítené.