A háttérben zajló egyeztetések egyik legfontosabb kérdése az, hogy sor kerülhet-e egy olyan telefonbeszélgetésre, amelyre több mint öt éve nem volt példa: Zelenszkij közvetlenül beszélhetne Vlagyimir Putyinnal. A tárgyalásokat ismerő forrás szerint egy ilyen hívás komoly politikai eredménynek számítana Donald Trump számára – számolt be róla a Fox News forrásaira hivatkozva az Origo.
Öt év után jöhet az első Zelenszkij–Putyin telefonhívás?
A forrás úgy fogalmazott, ha Putyin már most hajlandó lett volna bekapcsolódni egy közös egyeztetésbe, az a béketárgyalások eddigi legnagyobb áttörését jelentette volna, és egyértelmű jelzést adott volna a rendezés irányába.
A forrás arra is felhívta a figyelmet, hogy Trump jelenleg kulcsszereplőnek számít a közvetítésben, mivel az orosz és az ukrán elnök viszonyát régóta feszültség és bizalmatlanság terheli.
