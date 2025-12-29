Öt év után jöhet az első Zelenszkij–Putyin telefonhívás?

Zelenszkij rendszerint ideges, amikor Trump elnökkel ül tárgyalóasztalhoz Fotó: AFP

Ez volt a harmadik alkalom, hogy Trump és Zelenszkij személyesen találkozott azóta, hogy az amerikai elnök visszatért a Fehér Házba.

A megbeszélések középpontjában egy húszpontos, amerikai támogatással kidolgozott béketerv állt, amely hetek óta tartó háttéregyeztetések eredménye.

A terv csak akkor léphetne életbe, ha Kijev és Moszkva egyaránt hajlandó lenne engedményekre, és fontos lenne az is, hogy a két államfő között közvetlen kapcsolatfelvételre kerüljön sor. A forrás emlékeztetett: Vlagyimir Putyin 2020 júliusa óta elzárkózik a Zelenszkijjel folytatott egyeztetésektől. A döntés hátterében az az ukrán hírszerzési akció állt, amely a Wagner-zsoldosok elfogását célozta, ám végül kudarccal zárult.

Azóta többször is felmerült egy újabb kapcsolatfelvétel lehetősége, ezek azonban rendre meghiúsultak.

Legutóbb akkor, amikor Ukrajna katonai műveletet indított az oroszországi Kurszk régióban.

A floridai tárgyalások idején Kijev ugyanakkor jelezte: kész módosítani eddigi álláspontján bizonyos kérdésekben. A javaslat része lehet demilitarizált övezetek kialakítása is. Az ukrán elnök azt is felvetette, hogy a tervet népszavazás elé vinnék, amennyiben Moszkva beleegyezik egy hatvannapos tűzszünetbe. Zelenszkij ugyanakkor egyértelművé tette: Ukrajna számára kulcskérdés az Egyesült Államoktól kapott biztonsági garanciák megléte. Mint fogalmazott, Kijev kész lépéseket tenni a háború lezárása érdekében, de ehhez elengedhetetlennek tartja Washington, Európa és a nemzetközi közösség további támogatását.

