Öt év után jöhet az első Zelenszkij–Putyin telefonhívás

A floridai tárgyalások új fejezetet nyithatnak az orosz–ukrán háború diplomáciai rendezésében. A háttéregyeztetések tétje az, hogy Volodimir Zelenszkij több mint öt év után először telefonon egyeztessen Vlagyimir Putyinnal.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 9:44
A floridai tárgyalások új fejezetet nyithatnak az orosz–ukrán háború diplomáciai rendezésében Forrás: AFP
A háttérben zajló egyeztetések egyik legfontosabb kérdése az, hogy sor kerülhet-e egy olyan telefonbeszélgetésre, amelyre több mint öt éve nem volt példa: Zelenszkij közvetlenül beszélhetne Vlagyimir Putyinnal. A tárgyalásokat ismerő forrás szerint egy ilyen hívás komoly politikai eredménynek számítana Donald Trump számára – számolt be róla a Fox News forrásaira hivatkozva az Origo.

Öt év után jöhet az első Zelenszkij–Putyin telefonhívás
Öt év után jöhet az első Zelenszkij–Putyin telefonhívás Fotó: AFP

Öt év után jöhet az első Zelenszkij–Putyin telefonhívás?

A forrás úgy fogalmazott, ha Putyin már most hajlandó lett volna bekapcsolódni egy közös egyeztetésbe, az a béketárgyalások eddigi legnagyobb áttörését jelentette volna, és egyértelmű jelzést adott volna a rendezés irányába.

A forrás arra is felhívta a figyelmet, hogy Trump jelenleg kulcsszereplőnek számít a közvetítésben, mivel az orosz és az ukrán elnök viszonyát régóta feszültség és bizalmatlanság terheli. 

Ez az érzelmi és politikai távolság eddig rendre ellehetetlenítette a közvetlen kapcsolatfelvételt. Trump közösségi oldalán, a Truth Socialon erősítette meg, hogy a Zelenszkijjel tartott találkozó előtt telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyinnal. Az amerikai elnök a beszélgetést kifejezetten pozitívan értékelte, és úgy fogalmazott, hogy az „jó és nagyon produktív” volt. A floridai egyeztetés után Trump Zelenszkij társaságában újságírók előtt arról beszélt, hogy szerinte már adottak a feltételek egy megállapodáshoz, és a folyamat akár rövid időn belül felgyorsulhat. 

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett: ha most nem sikerül lezárni a konfliktust, akkor a háború elhúzódhat, és további milliók életébe kerülhet.

A floridai találkozóra azt követően került sor, hogy Volodimir Zelenszkij nem sokkal korábban „jó beszélgetésről” számolt be Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel. Mindketten részt vettek a vasárnapi egyeztetésen is. 

A tárgyalásokat ismerő forrás szerint az ukrán elnök kifejezetten feszült állapotban érkezett Floridába. 

A forrás úgy fogalmazott: Zelenszkij rendszerint ideges, amikor Trump elnökkel ül tárgyalóasztalhoz, ilyenkor hosszasan készül, és aprólékosan átnézi a számára összeállított jegyzeteket. 

Trump lép, Európa fékez – öt pontban a béketárgyalások állása
Zelenszkij rendszerint ideges, amikor Trump elnökkel ül tárgyalóasztalhoz Fotó: AFP

Ez volt a harmadik alkalom, hogy Trump és Zelenszkij személyesen találkozott azóta, hogy az amerikai elnök visszatért a Fehér Házba. 

A megbeszélések középpontjában egy húszpontos, amerikai támogatással kidolgozott béketerv állt, amely hetek óta tartó háttéregyeztetések eredménye. 

A terv csak akkor léphetne életbe, ha Kijev és Moszkva egyaránt hajlandó lenne engedményekre, és fontos lenne az is, hogy a két államfő között közvetlen kapcsolatfelvételre kerüljön sor. A forrás emlékeztetett: Vlagyimir Putyin 2020 júliusa óta elzárkózik a Zelenszkijjel folytatott egyeztetésektől. A döntés hátterében az az ukrán hírszerzési akció állt, amely a Wagner-zsoldosok elfogását célozta, ám végül kudarccal zárult. 

Azóta többször is felmerült egy újabb kapcsolatfelvétel lehetősége, ezek azonban rendre meghiúsultak. 

Legutóbb akkor, amikor Ukrajna katonai műveletet indított az oroszországi Kurszk régióban.

A floridai tárgyalások idején Kijev ugyanakkor jelezte: kész módosítani eddigi álláspontján bizonyos kérdésekben. A javaslat része lehet demilitarizált övezetek kialakítása is. Az ukrán elnök azt is felvetette, hogy a tervet népszavazás elé vinnék, amennyiben Moszkva beleegyezik egy hatvannapos tűzszünetbe. Zelenszkij ugyanakkor egyértelművé tette: Ukrajna számára kulcskérdés az Egyesült Államoktól kapott biztonsági garanciák megléte. Mint fogalmazott, Kijev kész lépéseket tenni a háború lezárása érdekében, de ehhez elengedhetetlennek tartja Washington, Európa és a nemzetközi közösség további támogatását.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

Trump lép, Európa fékez – öt pontban a béketárgyalások állása

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

