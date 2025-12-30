Putyin-rezidencia elleni támadás: a szakértő elmondta, mi vár Ukrajnára

A szakértő szerint az ukrán támadás szabad kezet adott az orosz hatóságoknak és a hadseregnek, ugyanakkor jelezte: hogy pontosan milyen válasz érkezik a támadásra, arról az orosz elnök dönt majd.

Putin says that overnight, Ukrainian forces attacked his residence in Novgorod Oblast with 91 drones.



Before that claim had been published, Russian authorities reported this morning that they had downed 41 drones over the entire Oblast. Ukraine denies the attack. pic.twitter.com/BKwsXOyqFZ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 29, 2025

Milyennek szeretném látni én? A legfontosabb, hogy meggyőző és megsemmisítő legyen. Nem kell sietni. Hadd nyugodjon meg egy kicsit az ellenség

– mondta Koc. Háború zajlik, minden eszköz megengedett – magyarázta Koc, hozzátéve, hogy azt szeretné, hogy egy nyugodt éjszakán nagy pontosságú fegyverek mérnének támadást magas rangú ukrán katonákra és titkosszolgálati vezetőkre. Felsorolása szerint ide tartozik a Hírszerzési Főigazgatóság vezetője, Kirill Budanov, az SZBU vezetője, Vaszil Maljuk, valamint az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij.

A listát lehetne folytatni, de kezdetnek ez a minimum

– tette hozzá a haditudósító. Koc azt sem zárta ki, hogy az Oroszországi Föderáció a válaszcsapás során kipróbálja új fegyvereit, amelyeket – Putyin szavai szerint – még nem vetettek be:

Itt az ideje, hogy valós harci körülmények között teszteljék őket. Hogy az Oresnyik csapása a Juzsmas ellen mindenkinek ártatlan újévi tűzijátéknak tűnjön.

Korábban a Magyar Nemzeten is beszámoltunk az Oresnyik hiperszonikus rakétával a dnyiprói Juzsmas rakétagyártó üzemre mért támadásról. A szerző szerint fordulóponthoz érkezett a különleges katonai művelet,

az ellenség a saját kezével szakítja le az utolsó korlátozásokat, amiket mi eddig valamiért még betartottunk.

Putyin tájékoztatta Trumpot az ukrán támadási kísérletről

Az orosz elnök nemzetközi ügyekért felelős tanácsadója, Jurij Usakov arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin egy telefonbeszélgetés során tájékoztatta az Egyesült Államok elnökét, Donald Trumpot arról, hogy az Ukrán Fegyveres Erők megpróbálták megtámadni az orosz államfő rezidenciáját a Novgorodi területen.

Elmondása szerint Trumpot sokkolta a hír, és az amerikai elnök kijelentette, hogy Kijev lépései hatással lesznek az Egyesült Államok hozzáállására a béketrágyalások során.

Putyin felhívta Trump figyelmét arra, hogy közvetlenül azután, hogy az amerikai fél megítélése szerint sikeres tárgyalások zajlottak Zelenszkijjel Floridában, Ukrajna támadást indított a Novgorodi rezidencia ellen.