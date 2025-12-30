orosz-ukrán háborúrezidenciaOroszországPutyinelnöki rezidenciaNovgorod

Putyin-rezidencia elleni támadás: a szakértő elmondta, mi vár Ukrajnára

Orosz források szerint Ukrajna megtámadta Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáját. A történtekre reagálva orosz haditudósítók és vezető tisztségviselők kemény válaszlépéseket helyeztek kilátásba, miközben Moszkva szerint a támadás terrorcselekménynek minősül. Az ügy a nemzetközi diplomáciában is visszhangot váltott ki, Putyin telefonon tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt a történtekről.

2025. 12. 30. 9:04
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: MIKHAIL METZEL Forrás: POOL
Az orosz beszámolók szerint hétfő éjjel az ukrán hadsereg támadást hajtott végre 91 darab nagy hatótávolságú drónnal Vlagyimir Putyin rezidenciája ellen a Novgorodi területen. Alekszandr Koc haditudósító kifejtette, milyen válaszlépést adhat Oroszország az állítólagos támadásra: Oroszország olyan fegyverrel válaszol majd Ukrajnának, amilyet a világ még nem látott. Az Oresnyik rakéta ártatlan tűzijátéknak fog tűnni emellett a fegyver mellett – írja a Lenta.

A haditudósító szerint a Putyin-rezidencia elleni támadási kísérletre elsöprő választ fog adni Oroszország
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

A szakértő szerint az ukrán támadás szabad kezet adott az orosz hatóságoknak és a hadseregnek, ugyanakkor jelezte: hogy pontosan milyen válasz érkezik a támadásra, arról az orosz elnök dönt majd.

Milyennek szeretném látni én? A legfontosabb, hogy meggyőző és megsemmisítő legyen. Nem kell sietni. Hadd nyugodjon meg egy kicsit az ellenség

– mondta Koc. Háború zajlik, minden eszköz megengedett – magyarázta Koc, hozzátéve, hogy azt szeretné, hogy egy nyugodt éjszakán nagy pontosságú fegyverek mérnének támadást magas rangú ukrán katonákra és titkosszolgálati vezetőkre. Felsorolása szerint ide tartozik a Hírszerzési Főigazgatóság vezetője, Kirill Budanov, az SZBU vezetője, Vaszil Maljuk, valamint az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij. 

A listát lehetne folytatni, de kezdetnek ez a minimum

 – tette hozzá a haditudósító. Koc azt sem zárta ki, hogy az Oroszországi Föderáció a válaszcsapás során kipróbálja új fegyvereit, amelyeket – Putyin szavai szerint – még nem vetettek be:

Itt az ideje, hogy valós harci körülmények között teszteljék őket. Hogy az Oresnyik csapása a Juzsmas ellen mindenkinek ártatlan újévi tűzijátéknak tűnjön.

Korábban a Magyar Nemzeten is beszámoltunk az Oresnyik hiperszonikus rakétával a dnyiprói Juzsmas rakétagyártó üzemre mért támadásról. A szerző szerint fordulóponthoz érkezett a különleges katonai művelet, 

az ellenség a saját kezével szakítja le az utolsó korlátozásokat, amiket mi eddig valamiért még betartottunk.

Putyin tájékoztatta Trumpot az ukrán támadási kísérletről

Az orosz elnök nemzetközi ügyekért felelős tanácsadója, Jurij Usakov arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin egy telefonbeszélgetés során tájékoztatta az Egyesült Államok elnökét, Donald Trumpot arról, hogy az Ukrán Fegyveres Erők megpróbálták megtámadni az orosz államfő rezidenciáját a Novgorodi területen. 

Elmondása szerint Trumpot sokkolta a hír, és az amerikai elnök kijelentette, hogy Kijev lépései hatással lesznek az Egyesült Államok hozzáállására a béketrágyalások során. 

Putyin felhívta Trump figyelmét arra, hogy közvetlenül azután, hogy az amerikai fél megítélése szerint sikeres tárgyalások zajlottak Zelenszkijjel Floridában, Ukrajna támadást indított a Novgorodi rezidencia ellen. 

Putyin ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az orosz fél továbbra is szorosan és eredményesen kíván együttműködni amerikai partnereivel a béke elérését keresve. Ugyanakkor megjegyezte: 

az előző szakaszban elért megállapodások egy részével kapcsolatban Oroszország álláspontját felülvizsgálják.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Robbanások Ukrajnában, Putyin válaszától rettegnek az ukránok

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

