Zelenszkij nem egyedül megy Trumphoz, kiderült, kik kísérik el az ukrán elnököt

Az ukrán elnök és delegációja a beszámolók szerint minden forgatókönyvre felkészült a mai tárgyalás kapcsán. Volodimir Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök hamarosan Mar-a-Lagóban ül tárgyalóasztalhoz – írja az Origo.

Zelenszkij és csapata már készen áll a tárgyalásokra (Fotó: AFP/Tom Brenner)

A találkozó december 28-án, magyar idő szerint este 7 órakor kezdődik, és Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban kerül megrendezésre. Az ukrán elnököt a tárgyalásra elkíséri Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Olekszij Szobolev gazdasági miniszter, Andrij Hnatov, az ukrán vezérkari főnök, Szerhij Kiszlicja, a külügyminiszter első helyettese, valamint Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal külső tanácsadója.