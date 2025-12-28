Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja + galéria

ZelenszkijFloridaTrump

Zelenszkij nem egyedül megy Trumphoz, kiderült, kik kísérik el az ukrán elnököt

Az ukrán elnök és csapata a hírek szerint minden kimenetelre felkészült. Volodimir Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök hamarosan Floridában tárgyal majd a béketervek kapcsán elért eredményekről. A sajtó szerint jelentős különbségek lesznek Zelenszkij és Trump között a tárgyalások során.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 12:41
Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán elnök és delegációja a beszámolók szerint minden forgatókönyvre felkészült a mai tárgyalás kapcsán. Volodimir Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök hamarosan Mar-a-Lagóban ül tárgyalóasztalhoz – írja az Origo

Zelenszkij és csapata már készen áll a tárgyalásokra
Zelenszkij és csapata már készen áll a tárgyalásokra (Fotó: AFP/Tom Brenner)

A találkozó december 28-án, magyar idő szerint este 7 órakor kezdődik, és Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban kerül megrendezésre. Az ukrán elnököt a tárgyalásra elkíséri Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Olekszij Szobolev gazdasági miniszter, Andrij Hnatov, az ukrán vezérkari főnök, Szerhij Kiszlicja, a külügyminiszter első helyettese, valamint Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal külső tanácsadója.

Az elnök csapata a hírek szerint minden lehetséges forgatókönyvre felkészült, így arra is, ha a mai megbeszélés nem a terveiknek megfelelően zajlik. 

Korábban maga az ukrán elnök is arról beszélt, hogy nehéz tárgyalásokra számít, miután minden olyan kérdését meg kell vitatnia az amerikai elnökkel, amelyek jelenleg vita tárgyát képezik a két fél között, beleértve a Donbászt és a Zaporizzsjai Atomerőművet is. 

Nem könnyű, és senki sem állítja, hogy azonnal száz százalékig kész lesz. Mindazonáltal minden találkozót és minden beszélgetést fel kell használnunk, hogy közelebb kerüljünk a kívánt eredményhez

– nyilatkozta az ukrán elnök újságíróknak nemrég. 

Azt, hogy mekkora tétje is van a mai megbeszéléseknek, jól mutatja, hogy Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy nincs vesztegetni való idő, megérzései szerint pedig sok minden eldőlhet még az év vége előtt. 

A hírek szerint az ukránok kidolgoztak egy háromoldalú biztonsági garanciamegállapodás tervezetet Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa között, valamint egy kétoldalú biztonsági garanciamegállapodást Ukrajna és az Egyesült Államok között. Egy másik, Kijev és Washington között létrejött dokumentum a gazdasági együttműködésre összpontosít, amely az Ukrajna jólétének ütemterve címet viseli.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

add-square Trump–Zelenszkij találkozó

Ha Zelenszkij nem siet a békével, Putyin erővel is eléri azt

Trump–Zelenszkij találkozó 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu