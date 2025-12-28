Zelenszkij nem egyedül megy Trumphoz, kiderült, kik kísérik el az ukrán elnököt

Az ukrán elnök és delegációja a beszámolók szerint minden forgatókönyvre felkészült a mai tárgyalás kapcsán. Volodimir Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök hamarosan Mar-a-Lagóban ül tárgyalóasztalhoz – írja az Origo.
A találkozó december 28-án, magyar idő szerint este 7 órakor kezdődik, és Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban kerül megrendezésre. Az ukrán elnököt a tárgyalásra elkíséri Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Olekszij Szobolev gazdasági miniszter, Andrij Hnatov, az ukrán vezérkari főnök, Szerhij Kiszlicja, a külügyminiszter első helyettese, valamint Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal külső tanácsadója.
Az elnök csapata a hírek szerint minden lehetséges forgatókönyvre felkészült, így arra is, ha a mai megbeszélés nem a terveiknek megfelelően zajlik.
