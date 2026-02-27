Helyi tűzszünet lépett életbe a zaporizzsjai atomerőműnél egy távvezeték megjavítása miatt

A reaktorokat óvintézkedésként leállították, de hűtésükhöz továbbra is áramra van szükség. A NAÜ nyilatkozatban az X-en közölte, hogy jelenleg is folyik a munka a létesítményben a 330 kilovoltos tartalék-áramellátás helyreállításának érdekében.

A szerelés előtt aknamentesítésre is szükség van

– idézték a dokumentumban Rafael Grossinak, az IAEA vezetőjének szavait. A NAÜ szerint az érintett távvezetéken az áramellátás február 10-én szakadt meg, míg egy másik, 750 kilovoltos vezeték sértetlen maradt. A TASZSZ orosz hírügynökség szerint Alekszandr Lihacsov, az orosz atomenergia-együttműködési vállalatnak, a Roszatomnak a vezetője is megerősítette a NAÜ által közvetített tűzszünetet. Mindkét fél többször is vádolta a másikat azzal, hogy tüzérséggel támadta az erőművet. A harcok alatt bekövetkezett áramkimaradások miatt a NAÜ több korlátozott tűzszünetet is közvetített, hogy lehetővé váljon a keletkezett károk kijavítása – írta az MTI.

Borítókép: A zaporizzsjai atomerőmű (Fotó: AFP)